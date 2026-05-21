Ypatinga dovana vaikams –klounių dueto spektaklis

Teatro vaikams „Pradžia“ spektaklis „5 minutės šlovės“. L. Vancevičienės nuotr.
Gegužės 23 d. 14 val. Šiuolaikinės muzikos ir meno festivalis ARS NOVA kviečia vaikus iki 10 metų į teatro vaikams „Pradžia“ spektaklį „5 minutės šlovės“ (rež. Michalas Chovanecas, Čekija). Klounada-spektaklis vyks Elektrėnų profesinio mokymo centre.
Spektaklio centre – itin svarbi kitoniškumo ir tolerancijos tema, besiskleidžianti per fizinę komediją, žaidimą ir paradoksą. Klounada kviečia vaikus patirti savo unikalumo galią bei pranašumus, jais didžiuotis, o čia pat – empatiškai ir su pagarba priimti kitą.
Klounių dueto Ži ir Pau (Justė Liaugaudė ir Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė) pasirodymas padės suprasti, kad visi esame unikalūs tokie, kokie esame. Kažkas gali dainuoti, kažkas – šokti, kažkas – stovėti ant galvos, o kažkas – nuveikti kitą dalyką, visai nepanašų į nė vieną iš šių. Visa tai yra verta penkių minučių šlovės, o tikras draugas visada paduos ranką, kad drąsiai užliptum ant savo scenos. Juk tu esi visiškai pakankamas ir ypatingas toks, koks esi!
Dažnai, supratę, kad esame kitokie nei visi (aukštesni, žemesni, greitesni ar lėtesni, garbanoti ar tiesiaplaukiai), mes norime pasikeisti, susitapatinti, kad tik niekas nepastebėtų mūsų skirtumų, ir pamirštame, kad mūsų kitoniškumas gali būti vertybė. Spektaklio veikėjai supranta, kad tik išdrįsęs įgalinti savo ypatumus žmogus tampa pačia geriausia savo versija.
Gyva, jautri ir išraiškinga klounada gilias ir reikšmingas temas liečia su atvirumu ir lengvumu, naudodama fizinio teatro elementus, akrobatiką, magiją ir betarpišką bendravimą su publika.
Kūrybinė komanda: idėjos autorės ir atlikėjos J. Liaugaudė ir I. Mickevičiūtė-Petrauskienė; dramaturgė Miglė Remeikaitė; scenografė Dalia Kiaupaitė; kostiumų kūrėja Erika Jankauskaitė; šviesų dailininkas Matas Šimonis; kompozitorė Toma Čepaitė; prodiuserė Aušra Paukštytė.
Įėjimas nemokamas.
Šiuolaikinės muzikos ir meno festivalį ARS NOVA’26 organizuoja asociacija „Muzikos kalviai“.
Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.
Beatričė Jaroševičienė