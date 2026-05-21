Ypatinga dovana vaikams –klounių dueto spektaklis

Ypatinga dovana vaikams –klounių dueto spektaklis

Teatro vaikams „Pradžia“ spektaklis „5 minutės šlovės“.  L. Vancevičienės nuotr.

 

Gegužės 23 d. 14 val. Šiuo­laikinės muzikos ir meno festivalis ARS NOVA kviečia vaikus iki 10 metų į teatro vaikams „Pradžia“ spektaklį „5 minutės šlovės“ (rež. Michalas Chovanecas, Čekija). Klounada-spektaklis vyks Elektrėnų profesinio ­mokymo centre.
Spektaklio centre – itin svarbi kitoniškumo ir tolerancijos tema, besiskleidžianti per fizinę komediją, žaidimą ir paradoksą. Klounada kviečia vaikus patirti savo unikalumo galią bei pranašumus, jais didžiuotis, o čia pat – empatiškai ir su pagarba priimti kitą.
Klounių dueto Ži ir Pau (Justė Liaugaudė ir Indrė Mickevičiūtė-Petrauskienė) pasirodymas padės suprasti, kad visi esame unikalūs tokie, kokie esame. Kažkas gali dainuoti, kažkas – šokti, kažkas – stovėti ant galvos, o kažkas – nuveikti kitą dalyką, visai nepanašų į nė vieną iš šių. Visa tai yra verta penkių minučių šlovės, o tikras draugas visada paduos ranką, kad drąsiai užliptum ant savo scenos. Juk tu esi visiškai pakankamas ir ypatingas toks, koks esi!
Dažnai, supratę, kad esame kitokie nei visi (aukštesni, žemesni, greitesni ar lėtesni, garbanoti ar tiesiaplaukiai), mes norime pasikeisti, susitapatinti, kad tik niekas nepastebėtų mūsų skirtumų, ir pamirštame, kad mūsų kitoniškumas gali būti vertybė. Spektaklio veikėjai supranta, kad tik išdrįsęs įgalinti savo ypatumus žmogus tampa pačia geriausia savo versija.
Gyva, jautri ir išraiškinga klounada gilias ir reikšmingas temas liečia su atvirumu ir lengvumu, ­naudodama fizinio teatro elementus, akrobatiką, magiją ir betar­pišką bendravimą su publika.
Kūrybinė komanda: idė­jos au­torės ir atlikėjos J. Liau­gau­dė­ ir I. Mickevičiūtė-Petraus­kie­nė; dra­­­maturgė Miglė Re­mei­­kai­tė; scenografė Dalia Kiau­pai­tė; kos­tiumų kūrėja Erika­ Jankauskaitė; šviesų dailininkas­ Matas Šimonis; kompozitorė To­ma Čepaitė; prodiuserė Aušra Paukštytė.
Įėjimas nemokamas.
Šiuolaikinės muzikos ir meno festivalį ARS NOVA’26 organi­zuoja asociacija „Muzikos kalviai“.
Festivalį iš dalies finansuo­ja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.

Beatričė Jaroševičienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Darbų atspindys ataskaitose
Elektrėnų policijos pareigūnai prisidėjo priemiško atkūrimo iniciatyvos
Elektrėnuose paminėta ugniagesių globėjo šv. Florijono diena:pagerbti darbuotojai ir išskirtas pilietiškumo pavyzdys
Gražiausi gėlių žiedai Mamoms

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Ypatinga dovana vaikams –klounių dueto spektaklis
Sėkminga dailiojo čiuožimo sezono pabaiga su 9-iais medaliais!
Gegužės 23 d. chorų festivalio „Mūsų dainose 2026“ koncertai
Gegužės 22 d. „Mūsų dainose 2026“ koncertas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44