Vyrų choro „Energetikas“ tarybos ataskaita. 1981 m. gruodžio 15 d.

Jubiliejui sukurtas choras „Energetikas“.
Iš dešinės: Gediminas Ratkevičius, Vydmantas Tekorius, Liudas Vilutis, Liudas Speičys, Vladas Steponėnas, Antanas Algimantas Adomaitis, Vidmantas Cipkūnas, Raimondas Hopenas, Jonas Chveduk ir Jonas Alimas
Minėdami choro „Energetikas“ 60 metų jubiliejų, tęsiame choro seniūno Algimanto Antano Adomaičio dienoraščio ištraukų spausdinimą.
Praeitas ataskaitinis susirinkimas vyko lapkričio 18 d. Tada chore dalyvavo 43 choristai. Šiuo metu dalyvauja 53 dainininkai. Dar niekad neturėjome tiek daug naujų dainininkų, papildžiusių choro gretas. Nepaisant džiugių permainų, kelia nerimą tai, kad daug senų choro dalyvių nebesuranda saviveiklai laiko. Tai Romas Čižauskas, Algirdas Bičiukas. Leiskite jiems padėkoti už dainą mūsų kolektyve ir reikia manyti, kad anksčiau ar vėliau jie vėl sugrįš į mūsų gretas. Kaip išsireiškė rašytojas Vytautas Petkevičius, žmonės, atitverti mūrinių sienų, susvetimėja. Todėl neskubėkime pasišalinti iš mūsų darnios šeimos, nes ji gydo ir nuo susvetimėjimo.
Norėtųsi apžvelgti per ataskaitinį laikotarpį atliktą vyrų choro darbą. Tokia jau tradicija saviveikloje, kad po Dainų šventės kiti metai būna atoslūgio metais, nes nebūna didesnių renginių, kuriems chorai turėtų ruoštis. Todėl mūsų choro pagrindinis uždavinys buvo gerai pasiruošti 15 metų jubiliejiniam koncertui. <….>
Dar prieš jubiliejinį koncertą gavome pakvietimą dalyvauti Estijos energetikos įmonių III chorų festivalyje Narvos mieste. Kartu su pakvietimu gavome natas bendrų dainų, kurias reikėjo atlikti jungtiniame chore. Išvykome balandžio 10 d. traukiniu į Leningradą. Mūsų nelaimei, avarija geležinkelyje sutrukdė į Leningradą atvykti laiku. Be to, blogai mus aptarnavo Leningrade – nedavė autobusų. Todėl įspūdžių iš Leningrado išsivežėme daugiau, nei tikėjomės. Už tai su kaupu mums atsilygino Narva. Naktį geležinkelio stotyje mus pasitiko Energetiko kultūros namų atstovas, puikiai apgyvendino, kitą dieną organizavo puikią ekskursiją po Narvos miestą. Balandžio 12 d. iš pat ryto prasidėjo jungtinio choro repeticijos, o 12 val. – chorų festivalis. Festivalyje dalyvavo 8 Estijos energetikų chorai, mišrus choras iš Kijevo, moterų choras iš Pskovo, vyrų choras iš Rezanės, Leningrado srities Lomonosovo miesto chorinė kapela ir kt. Festivalį atidarė svečių jungtinis choras, kuriame dainavome ir mes. Po to dainavo choras estų kalba. Po jungtinio choro pasirodymo kiekvienas kolektyvas atliko po 4 dainas, <…> padainavome gana gerai. Labai išgyrė mūsų chorą Marija Zarinskaja. Parsivežėme gražų diplomą, kuriuo mūsų chorą apdovanojo Estijos elektrinių ir elektromechanikos pramonės profsąjungų komitetas. Nustebino taip gerai organizuotas festivalis, kuris buvo tikra šventė kiekvienam dainos mylėtojui. <…..>kelionė į namus vyko be nuotykių. Sugrįžome su gera nuotaika. <….> Gegužės 16 d. dalyvavome respublikinėje energetikų komercinių programų apžiūroje Vilniuje. Atlikome 4 dainas. Pasigedome to organizuotumo, kurį jautėme Narvoje. Birželio 7 d. dalyvavome vyrų chorų šventėje Ariogaloje. Dalyvavome šventinėje eisenoje iki Dubysos slėnio. Dainavome jungtiniame chore. Gaila, kad dalyvavo tik 26 vyrai. Vakare – įspūdingas laužas su putojančiu alumi.
Gegužės 30, 31 dienomis į svečius atvyko Narvos miesto „Energetikas“ kultūros namų akademinė choro kapela. Parodėme Trakus, Vilnių. Po pietų koncertavo mokyklos literatūriniame kiemelyje. Vakare – pažintis su „Perkūnkiemiu“. Tikimės, kad dar ne kartą susitiksime su puikiais Estijos dainininkais.
Bus daugiau.