Mokyklų bendradarbiavimas

Sausio 20 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje įvyko Elektrėnų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų parodos „Begalybės ženklas menui“ atidarymas! Paroda skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, joje atsispindi dailininko kūryba. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktorė Daina Rakšnienė ir Elektrėnų meno mokyklos direktorė Ieva Tijūnėlienė tarė sveikinimo žodį ir iškilmingai perkirpo parodos atidarymo juostelę. Darbų parodą pristatė Elektrėnų meno mokyklos mokinės Lauryna Vitartaitė, Martyna Vitartaitė, Kotryna Reifonaitė, Arielė Macikaitė, kartu su jomis atvyko mokyklos pavaduotoja Rasa Hopenienė ir mokytojos Gitana Mataitienė, Julija Davidavičienė.
Mokyklos mokiniai papuošė atidarymą muzika: Arnas Strimaitis (mokyt. Nijolė Marcinkevičiūtė) atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį „Kai aušra šviesi pakyla“, o Kornelija Linkevičiūtė (mokyt. Jolanta Stumbrienė, konc. Jurijus Suchanovas) atliko teatrališką Vytauto Kernagio dainą „Pelėda“.
Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos inf.