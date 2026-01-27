Mokyklų bendradarbiavimas

Mokyklų bendradarbiavimas

Sausio 20 d. Vilniaus Algirdo­ muzikos mokykloje įvyko Elek­trėnų meno mokyklos dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų ­parodos „Begalybės ženklas me­nui“ ­atidarymas! Paroda skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti, joje atsispindi dailininko kūryba. Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktorė Daina Rakšnienė ir Elektrėnų meno mo­kyklos direktorė Ieva Tijūnėlienė tarė sveikinimo žodį ir iškilmingai perkirpo parodos atidarymo juostelę. Darbų parodą pristatė Elektrėnų meno mokyklos mokinės Lauryna Vitartaitė, Martyna Vitartaitė, ­Kotryna Reifonaitė, Arielė Macikaitė, kartu su jomis atvyko mokyklos pavaduotoja Rasa Hopenienė ir mokytojos Gitana Mataitienė, Julija Davidavičienė.
Mokyklos mokiniai papuošė atidarymą muzika: Arnas Strimaitis (mokyt. Nijolė Marcinkevičiūtė) atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinį „Kai aušra šviesi pakyla“, o Kornelija Linkevičiūtė (mokyt. Jolanta Stumbrienė, konc. Jurijus Suchanovas) atliko teatrališką Vytauto Kernagio dainą „Pelėda“.

Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos inf.

