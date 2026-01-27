Šalta žiema – bėda laukiniams gyvūnams

Šalta žiema – bėda laukiniams gyvūnams

Sekmadienį Elektrėnuose atsitiko sukrečiantis įvykis: bažnyčios teritorijoje, netoli paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę, rasta žuvusi stirnaitė. Kritusį žvėrelį, pranešus bendruoju pagalbos telefonu 112, išvežė tarnybos. Pirmadienį redakcija taip pat gavo informaciją apie kitą sužeistą stirną, ­gulinčią sniege. Senajame pėsčiųjų take nuo Geibonių link Elektrėnų žmonės sako sutikę vaikš­čiojančius briedžius. Elektrėniečiai taip pat stebisi, kad ieškodamos maisto daugiabučių kie­muose vaikšto antys. Laikraščio skaitytojas kreipėsi į redakciją, prašydamas surasti informacijos ir parašyti, kuo ir kaip miestiečiai galėtų padėti ­laukiniams žvėreliams.
Redakcija atsakyti į žmonių paklausimus prašė Kaune prie Lietuvos sveikatos universiteto įkurtos Laukinių gyvūnų globos centro vadovės Justinos Morkūnaitės.
„Jei laukinis gyvūnas pastebimas urbanizuotose teritorijose sužeistas, kenčiantis ar esantis pavojingoje ­si­tuacijoje, kai gresia sužeidimas, gyventojai turi kreiptis Skubio­sios ­pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112. Jei laukiniam gyvūnui reikalinga pagalba, pranešimas nukrei­piamas LSMU Laukinių gyvūnų ­globos centrui pagal kompetenciją.­ Jei gyvūnas jau nugaišęs, toks pra­nešimas nukreipiamas gaišenas surenkančiai įstaigai. Jei laukinis gyvūnas pastebėtas sveikas, jei jam negresia pavojus, jam žmonių pagalbos nereikia. Tokiu atveju geriausia, jog gyventojai nesiartintų prie gyvūno, negąsdintų jo. Jei kyla dvejonių, ar laukiniam gyvūnui reikia pagalbos, gyventojai gali pasikreipti LSMU Laukinių gyvūnų globos centro konsultacijų tel. Nr. 0 605 72837, tuomet specialistas pakonsultuos. Neretu atveju laukiniai gyvūnai pastebimi užklystantys į ­urbanizuotas teritorijas, taip pat iš jų patys dažnu atveju ir pasišalina. ­Šiuo metų laiku, kai yra žema temperatūra ir gausu sniego, padažnėja atvejų, kai laukiniai gyvūnai, įskaitant ir ­antis ar kitus vandens paukščius, pastebimi arčiau žmonių gyvenamųjų teritorijų ieškantys maisto. Žiema, kai yra gausu sniego, užšąla vandens telkiniai, kai kuriems laukiniams gyvūnams ­sunkiau susirasti maisto, todėl jo ir ieško arčiau žmonių. Tačiau dėl to nerimauti nevertėtų, kadangi sveiki laukiniai gyvūnai įprastai yra prisitaikę gyventi įvairiomis oro sąlygomis. LSMU LGGC teikiama veterinarinė pagalba laukiniams gy­vūnams, jų globa, reabilitacija pagerins laukinių gyvūnų išgyvenamumą, padidins jų paleidimo į laisvę tikimybę ir sudarys didesnes perdavimo laikyti tinkamomis sąlygomis galimybes.“

Pagarbiai,
Justina Morkūnaitė,
Laukinių gyvūnų globos centro vadovė
Mob. tel. Nr. +370 659 92716, justina.morkunaite@lsmu.lt

Komentarai:

  1. Pav. Trakų rajone gyvūnus šeria medziotojų bureliai.
    Pas mus žverelius medziotojai atsimena tik tada kai ant gatavo vaziuoja nušauti ?

    Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

PILIETINĖ ATSAKOMYBĖ – KAI ŠALIA ESI TU
Vievio, Kaišiadorių ir Elektrėnų senjorus vienija Bičiulių ženkliukai
Mokyklų bendradarbiavimas
Vyrų choro „Energetikas“ tarybos ataskaita. 1981 m. gruodžio 15 d.

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„VEGA TROPHY“ dailiojo čiuožimo varžybos Elektrėnuose
Elektrėnų sportininkai sėkmingai pasirodė LSD „Žalgiris“žiemos žaidynėse Alytuje
Kitoks teatras pristato:
Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44