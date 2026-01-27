Šalta žiema – bėda laukiniams gyvūnams

Sekmadienį Elektrėnuose atsitiko sukrečiantis įvykis: bažnyčios teritorijoje, netoli paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę, rasta žuvusi stirnaitė. Kritusį žvėrelį, pranešus bendruoju pagalbos telefonu 112, išvežė tarnybos. Pirmadienį redakcija taip pat gavo informaciją apie kitą sužeistą stirną, gulinčią sniege. Senajame pėsčiųjų take nuo Geibonių link Elektrėnų žmonės sako sutikę vaikščiojančius briedžius. Elektrėniečiai taip pat stebisi, kad ieškodamos maisto daugiabučių kiemuose vaikšto antys. Laikraščio skaitytojas kreipėsi į redakciją, prašydamas surasti informacijos ir parašyti, kuo ir kaip miestiečiai galėtų padėti laukiniams žvėreliams.
Redakcija atsakyti į žmonių paklausimus prašė Kaune prie Lietuvos sveikatos universiteto įkurtos Laukinių gyvūnų globos centro vadovės Justinos Morkūnaitės.
„Jei laukinis gyvūnas pastebimas urbanizuotose teritorijose sužeistas, kenčiantis ar esantis pavojingoje situacijoje, kai gresia sužeidimas, gyventojai turi kreiptis Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112. Jei laukiniam gyvūnui reikalinga pagalba, pranešimas nukreipiamas LSMU Laukinių gyvūnų globos centrui pagal kompetenciją. Jei gyvūnas jau nugaišęs, toks pranešimas nukreipiamas gaišenas surenkančiai įstaigai. Jei laukinis gyvūnas pastebėtas sveikas, jei jam negresia pavojus, jam žmonių pagalbos nereikia. Tokiu atveju geriausia, jog gyventojai nesiartintų prie gyvūno, negąsdintų jo. Jei kyla dvejonių, ar laukiniam gyvūnui reikia pagalbos, gyventojai gali pasikreipti LSMU Laukinių gyvūnų globos centro konsultacijų tel. Nr. 0 605 72837, tuomet specialistas pakonsultuos. Neretu atveju laukiniai gyvūnai pastebimi užklystantys į urbanizuotas teritorijas, taip pat iš jų patys dažnu atveju ir pasišalina. Šiuo metų laiku, kai yra žema temperatūra ir gausu sniego, padažnėja atvejų, kai laukiniai gyvūnai, įskaitant ir antis ar kitus vandens paukščius, pastebimi arčiau žmonių gyvenamųjų teritorijų ieškantys maisto. Žiema, kai yra gausu sniego, užšąla vandens telkiniai, kai kuriems laukiniams gyvūnams sunkiau susirasti maisto, todėl jo ir ieško arčiau žmonių. Tačiau dėl to nerimauti nevertėtų, kadangi sveiki laukiniai gyvūnai įprastai yra prisitaikę gyventi įvairiomis oro sąlygomis. LSMU LGGC teikiama veterinarinė pagalba laukiniams gyvūnams, jų globa, reabilitacija pagerins laukinių gyvūnų išgyvenamumą, padidins jų paleidimo į laisvę tikimybę ir sudarys didesnes perdavimo laikyti tinkamomis sąlygomis galimybes.“
Pagarbiai,
Justina Morkūnaitė,
Laukinių gyvūnų globos centro vadovė
Mob. tel. Nr. +370 659 92716, justina.morkunaite@lsmu.lt
Komentarai:
Pav. Trakų rajone gyvūnus šeria medziotojų bureliai.
Pas mus žverelius medziotojai atsimena tik tada kai ant gatavo vaziuoja nušauti ?