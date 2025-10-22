Vilniaus apskrities neįgaliejiElektrėnuose varžėsi jau 23 kartą

Šio rugsėjo pradžioje rūpestėlio raukšlelė vis nedingdavo nuo Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininko Zigmanto Jančauskio veido. Organizaciniai reikalai, kolektyvo subūrimas sportinei šventei buvo viena iš svaresnių vadovo veiklų. Kartą per metus neįgalieji iš mūsų miesto, Kaišiadorių ir kitų Vilniaus apskrities savivaldybių susitinka Elektrėnų profesinio mokymo centro ir laisvalaikio centro patalpose dalyvauti renginyje „Elektrėnų savivaldybės ir Vilniaus apskrities neįgaliųjų žaidynės“.
Puikiai pasiruošta. Sportinių jėgų, vikrumo patikrinimas įvyko rugsėjo 17 d. Pirmininkas Zigmantas sveikinimo kalboje pažymėjo, kad šiemetinis rugsėjis neįgaliuosius į Elektrėnus sukviečia jau 23-ią kartą. Pasidžiaugė, kad į renginį suėjo, suvažiavo net 14 komandų iš kviestų savivaldybių bei visų Elektrėnų savivaldybėje veikiančių socialinių įstaigų bei organizacijų. Į neįgaliųjų žaidynes atvyko komandos iš Elektrėnų neįgaliųjų draugijos, Elektrėnų bei Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungų, Elektrėnų žmonių bendrijos „Spindulio“, Elektrėnų paramos šeimai tarnybos, Elektrėnų socialinės globos namų, Vievio, Ukmergės, Švenčionių, Šalčininkų, Grigiškių, Širvintų, Kaišiadorių neįgaliųjų draugijų, Trakų neįgaliųjų užimtumo centro. Kadangi šie metai mūsų miestui bei savivaldybei jubiliejiniai, tai ir varžybų nugalėtojams bei prizininkams įteikiami diplomai ir medaliai atspindėjo šiuos du įvykius.
Šventės dalyvius pasveikino Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, vicemerė Inga Kartenienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė Lina Triponienė, Asmenų su negalia reikalų koordinatorė Eglė Julija Čeičė, Elektrėnų sporto centro direktorius Alfredas Vainauskas.
Elektrėnų savivaldybės administracija dar prieš žaidynių pradžią visas komandas apdovanojo specialiais prizais – gertuvėmis su Elektrėnų miesto 65-mečio ir Elektrėnų savivaldybės 25 metų jubiliejų logotipais.
Beveik keturios valandos azarto, įtampos, laukimo… Išdalinti 39 komplektai medalių ir diplomų. Dalyviai savo jėgas išbandė 12-oje rungčių, pritaikytų tiek fizinę, tiek ir sutrikusios psichikos ar proto negalią turintiems neįgaliesiems. Atvykę sportininkai dalyvavo bočios žaidime, kamuoliukų mėtymo į taikinį, kimštinio kamuolio mėtymo į tolį, krepšinio baudų mėtymo, krepšinio 3×3, lankų mėtymo ant kūgio, pupelių rinkimo, slalomo vežimėlių, smiginio, šaškių, šaudymo iš lanko bei diskgolfo rungtyse. Suskaičiuoti sekundes, metrus ar taškus bei išaiškinti prizininkus padėjo Inga Čižienė, Mireta Lingevičiūtė, Romutė Jančauskienė, Roma Voronkova, Algis Kazbaras, Birutė Vaišnienė-Kavaliūnė, Raimondas Urbonas, Donatas Matijoška, Anatolijus Šugajevas, Kęstutis Barišauskas, Livija Kierė, Julė Ramanauskaitė ir dar keletas pagalbininkių savanorių.
Sunku būtų išvardinti visus prizininkus bei nugalėtojus. Maloniai nustebino Elektrėnų žmonių bendrijos „Spindulio“ ir Elektrėnų paramos šeimai tarnybos nariai, kurie be konkurencijos išsidalijo beveik visus jų kategorijai skirtus apdovanojimus. Didžiausią palaimą patyrė šie laimėtojai, džiugesys, gavus net po keletą medalių, švietė ne tik veiduose, bet ir atsispindėjo šūksniais bei emocijomis. Šiame būryje visų mylima „Spindulio“ bendrijos pirmininkė Marija Kazbarienė, išbučiuota savo narių, jautėsi išties laiminga. Pasakojo, kad šįsyk labai rūpinosi, kad šie saugiai atvyktų ir būtų prižiūrimi. O vien tai, kad bendrijų nariai gavo net 18 medalių, didis džiaugsmas. Tai Regina Sabinienė, Brigita Sabonytė, Gabija-Adelė Jasudaitė, Kęstutis Raišis, Ivan Lapin, Vaidas Bartkevičius, Judita Palidauskaitė, Viktoras Zernajevas, Karolis Spūdys, Rima Revaitė, Ugnė Nenartavičiūtė, Edita Razlekova, Ugnė Negatinaitė, Robertas Norvaiša, Virginija Gumbytė, Ramūnas Filipovičius, Benas Cikanavičius ir kiti. Dėkinga mamoms už palaikymą.
Tarp judėjimo negalią turinčių sportininkų nugalėtojais tapo Saulius Bauras, Jonas Janušauskas, Ramūnas Stasionis, Vanda Kadienė, Danutė Virganavičienė, Zigmantas Jančauskis. Suvedus komandų rezultatus, trečioji vieta šiemet atiteko Vievio neįgaliųjų draugijai, antroji vieta – Šalčininkų neįgaliųjų draugijai, o pirmos vietos taurė iškeliavo pas kaimynus į Širvintų neįgaliųjų draugijos rankas.
Už sportinių varžybų organizavimą didi padėka Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkui Zigmantui Jančauskiui ir jo organizacinei komandai.
Neįgaliųjų sporto žaidynės buvo finansuotos pagal Draugijos pateiktą projektą Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus lėšomis. Žaidynių rėmėjai – UAB „Ivis“ (dir. Vytautas Paražinskas), UAB „TOGA FMG“ (dir. Vygantas Liutkus), UAB „Bauwerk Group Lietuva“ (dir. Artūras Šūmakaris), Elektrėnų profesinio mokymo centras bei Elektrėnų sporto centras, informaciniai leidiniai „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“.
Janina Girsė