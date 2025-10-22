Nendrių šienavimas – nauda žmogui ir paukšteliams

UAB „Vandens erdvė“ šienauja nendres. Amfibija-nendriapjovė kartu su nušienautomis nendrėmis kartais ir padangų iš vandens į pakrantę ištraukia…

 

Savivaldybės gyventojai,­ vaikščiodami Elektrėnų marių pakrantėmis, stebėjo retai matomos vandens transporto priemonės darbą: amfibija, vadinama nendriapjove, šienavo nendres, o iš vandens kartu su nendrėmis kartais ištraukdavo net padangų. Nendrės ežere trečią rudenį šienaujamos vykdant kraštovaizdžio apsaugos projektą. Projektą vykdo Elektrėnų savivaldybė kartu su aplink marias įsikūrusiomis seniūnijomis.

Taip atrodė takas nuo paplūdimio iki pakabinamo tilto, kol nebuvo įvykdytas kraštovaizdžio apsaugos projektas

Elektrėnų seniūnijos seniūnas Antanas Šalkauskas sako, kad žmonės pakrantėse pokyčius jau pastebėjo. Vaikščiodami sutvarkytais takeliais nuo „Vaikų pasaulio“ iki pat pakabinamo tilto, žmonės mato ne tik nendres, bet ir marių vandenį, kuris pastaraisiais metais vis aktyviau įveiklinamas. O ir pakrantes seniūnija prižiūri ne­priekaištingai. Tik nuotraukose, kurias seniūnija saugo, likęs ant tako išvartytas betonas, apaugęs žole. Nendrių šienavimas džiugina ne tik palei marias vaikščiojančius, bet ir užsiimančius laivyba bei aktyviai besitreniruojančius buriuo­tojus. Seniūnas sako kartais sulaukiantis skundų, kad šienaujant nendres naikinami paukščių lizdai. Žmones A. Šalkauskas ramina, kad paukš­teliai peri pavasariais, o rudenį jie vaikus jau yra išvedę ir užauginę. Kitą pavasarį ir paukštelių namai atrodys estetiškiau. Nendres šienauti, sako seniūnas, prašo ir nudistų paplūdimio lankytojai. Pasirodo, nudistų pliažas, įkurtas kitoje marių pusėje, jau yra pamėgtas laisvę mėgstančių žmonių, tik priėjimas prie vandens apaugęs nendrėmis. Seniūnija, pasak seniūno, žmonių pageidavimus girdi ir jiems padeda.

Red. inf.

