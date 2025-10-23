Scena iš spektaklio
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto vaidybos III kurso studentai vieviečiams įteikė puikią čiurlionišką dovaną – muzikinį spektaklį „Jauna kelionė į Čiurlionį“. Tai dar vienas, kitoks, Čiurlionio kūrybos pateikimas projekte „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.
Būsimieji aktoriai, režisierius Valentinas Masalskis ir aranžuotoja kompozitorė Nijolė Sinkevičiūtė pakvietė kitaip pažvelgti į Genijaus – muziko, dailininko, literato – kūrybą. Į tankų muzikinį audinį, išaustą iš Čiurlionio fortepijoninių noktiurnų, preliudų, harmonizuotų liaudies dainų, spalvingai įsilieja mažai pažįstama žodžio kūryba – psalmė, pasaka. Įtaigi sceninė raiška, instrumentinės aranžuotės simfoninių poemų temomis, gerai žinomų fortepijoninių kūrinių papuošimas vokalu su subtiliai parinktais tekstais – išradingas ir modernus kūrybinės grupės sprendimas. Ir dar – jaunųjų aktorių universalumas, pasireiškęs per grojimą įvairiais instrumentais, dainavimą solo ir daugiabalsiu choru. Visas spektaklis – tarsi vienas atsikvėpimas, tarsi pajutimo akimirka – prikausčiusi ir nepaleidusi…
Audronė Stepankevičiūtė,
projekto „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“ vadovė