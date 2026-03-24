Elektrėnų „Žaibas“ – Europos iššūkio taurės vicečempionas

Linas Baublys
Ilgai lauktas Elektrėnų baseino atidarymas viršija visus vandens sporto mėgėjų lūkesčius. Per mažiau nei mėnesį turėjome puikią progą Elektrėnuose stebėti net keturis tarptautinius vandensvydžio turnyrus.
Vasario 13–15 dienomis vykusiame atrankos turnyre iškovojęs teisę dalyvauti Europos iššūkio taurės finalo aštuoneto varžybose Elektrėnų „Žaibas“ vasario 27–kovo 1 dienomis galingai pasirodė ir pirmajame Lietuvos vandensvydžio čempionato ture. Pirmąją varžybų dieną Rygos „Sharks“ klubas buvo nugalėtas rezultatu 39:0, antrąją dieną Alytaus „Dzūkijos vandenis“ įveiktas 32:1. Atkakliausia kova vyko paskutinę varžybų dieną, kuomet Vilniaus „Delfinas“ nugalėtas rezultatu 15:9. Lietuvos čempionate „Žaibo“ dar laukia rungtynės su Kauno PM bei Klaipėdos „Baltijos“ vandensvydžio komandomis.
Kovo 6–8 dienomis Elektrėnų baseine vyko Šiaurės Europos vandensvydžio lygos („Nordic Water Polo League“) atrankos etapas, kuriame buvo kovojama dėl patekimo į šio turnyro finalo aštuoneto varžybas. Pirmosiose rungtynėse svečiai iš Danijos – Odensės FREM – klubas buvo nugalėtas įtikinamu rezultatu 23:2. Antrajame ture „Žaibo“ laukė seniai pažįstama „KVP Novaky“ komanda iš Slovakijos, su kuria jau keletą metų susitinkame bei permaininga sėkme dalinamės įvairaus pobūdžio turnyruose. Šį kartą namų arenoje „Žaibas“ buvo stipresnis bei pasiekė pergalę rezultatu 15:8. Paskutiniąją varžybų dieną mūsų klubo vėl laukė dvikova su Vilniaus „Delfinu“, kuris jau buvo įveikęs Odensės FREM klubą rezultatu 20:11, tačiau labai apmaudžiai nusileido „KVP Novaky“ komandai 16:18, nors po trijų kėlinių pirmavo 14:10. Tai reiškė, kad Vilniaus „Delfinui“, siekiant patekti į finalinį etapą, buvo būtina pergalė. Reikia pripažinti, kad vilniečiai kovojo pagirtinai ir tris kėlinius vyko atkakli bei lygi kova. Tačiau galiausiai „Žaibas“ įrodė savo pranašumą ir laimėjęs rungtynes rezultatu 23:17 tapo grupės nugalėtoju bei tiesiogiai pateko į Šiaurės Europos vandensvydžio lygos finalo aštuoneto varžybas, kurios vyks Berlyne.
Kovo 13–15 dienomis Elektrėnų baseine vyko tarptautinės veteranų vandensvydžio varžybos, kuriose dalyvavo mūsų ir gausus būrys užsienio komandų iš Švedijos, Kroatijos, Vengrijos, Slovėnijos, Ispanijos, Meksikos, Kazachstano, Turkijos. Dėl įtemptos geopolitinės situacijos nepavyko atvykti tik komandai iš Libano. Tad panašu, kad Elektrėnai tampa itin patrauklia ir svetinga tarptautinių vandensvydžio varžybų vieta.
Na, o svarbiausiu šio sezono akcentu Elektrėnų „Žaibui“, be jokios abejonės, tapo kovo 12–15 dienomis Stambule įvykusios Europos iššūkio taurės („Challenger Cup“) finalo aštuoneto varžybos.
Pirmąją varžybų dieną „Žaibas“ susitiko su Mariboro „AVK Branik“ klubu iš Slovėnijos, kurį įveikė rezultatu 15:9 (4:3, 4:1, 4:5, 3:0). 4 įvarčius mūsų komandai pelnė Marinas Vrdoljakas, 3 – Aurimas Jonkus, po 2 – Marko Jelača ir Danielis Vitkauskas, po 1 – Janas Bakulo, Ernestas Pumputis, Gvidas Zurza ir Aleksa Petrovskis.
Antrąją varžybų dieną vyko net dvejos varžybos. Galbūt dėl to pirmųjų rungtynių laikas buvo itin neįprastas, net ankstyvesnis nei pamokų mokykloje pradžia – 7.45 val. Tokia ankstyva Iššūkio taurės rungtynių pradžia mūsų komandai nebuvo per didelis iššūkis, nes prieš „Enka Sport Club“ komandą iš Turkijos pasiekta ir antroji grupės varžybų pergalė rezultatu 16:11 (5:2, 6:3, 3:2, 2:4). Rezultatyviausias mūsų komandos žaidėjas vėl buvo 6 įvarčius pelnęs Marinas Vrdoljakas, 5 įvarčius pelnė Marko Jelača, 2 – Aurimas Jonkus, po 1 – Danielius Vitkauskas, Julius Goštautas bei Janas Bakulo. Paskutiniame mače „Žaibas“ 16:14 (2:3, 5:4, 4:2, 5:5) įveikė Vitorijos SC klubą iš Portugalijos bei užtikrintai žengė į turnyro pusfinalį, tapdamas savosios grupės nugalėtoju. Šį kartą po 3 įvarčius pelnė Lukas Andrejaitis ir Aleksa Petrovski, po 2 – Danielis Vitkauskas, Gvidas Zurza bei Ernestas Pumputis, po 1 – Julius Goštautas, Aurimas Jonkus, Marinas Vrdoljakas ir Ivanas Krapičius.
Pusfinalio etape mūsų komandos laukė jau gerai pažįstama Maltos „Sliema ASC Nexavin“ komanda, kuriai vasario 15 dieną atrankos etape Elektrėnuose nusileidome rezultatu 10:12. Maltos komanda „B“ grupės varžybose užėmė antrąją vietą ir dėl to tapo mūsų komandos, kaip „A“ grupės nugalėtojos, varžove. Šį kartą kova buvo dar atkaklesnė bei dramatiškesnė nei Elektrėnuose. „Žaibas“ galingai pradėjo varžybas ir po dviejų kėlinių pirmavo rezultatu 5:4. Tačiau Maltos klubas spurtavo ir trečiajame kėlinyje išsiveržė į priekį 7:5. „Žaibas“ išlygino rezultatą 7:7, bet varžovai vėl pelnė tris įvarčius be atsako bei trečiąjį kėlinį laimėjo rezultatu 10:7. Vis dėlto ketvirtajame kėlinyje „Žaibas“ įrodė savo jėgą ir rezultatą vėl išlygino 10:10. Nuo to momento užvirė itin atkakli kova, netrūko aistrų, pražangų, varžovų treneriui netgi buvo parodyta raudona kortelė, o komandos viena po kitos keitėsi įvarčiais. Paskutinę minutę „Žaibas“ išsiveržė į priekį 13:12, tačiau „Sliema ASC Nexavin“ rezultatą išlygino, o po mūsų komandos nesėkmingos atakos bei pražangos galiausiai netgi turėjo 20 sekundžių atkarpą paskutinei atakai. Laimei, „Žaibas“ apsigynė ir nugalėtoją teko aiškintis baudinių serijoje. Po tris baudinius komandos smūgiavo sėkmingai, tačiau ketvirtojo varžovai nepataikė, o „Žaibas“ dar dviem taikliais smūgiais užtvirtino pergalę bei antrus metus iš eilės pateko į Europos iššūkio taurės turnyro finalą! Galutinis rungtynių rezultatas 18:16 (2:1, 3:3, 2:6, 6:3, 5:3) „Žaibo“ naudai. Net 7 įvarčius mūsų komandai pelnė Marko Jelača, neklydęs bei vedęs „Žaibą“ sunkiausiais, lemiamais rungtynių momentais. Po 1 įvartį pelnė Danielius Vitkauskas, Aleksa Petrovski, Julius Goštautas, Aurimas Jonkus, Marinas Vrdoljakas bei Pijus Vadvilavičius. Baudinių serijoje pasižymėjo M. Jelača, A. Jonkus, M. Vrdoljakas, A. Petrovski bei D. Vitkauskas.
Finale susitikome su turnyro šeimininkais – Stambulo „Galatasaray“ komanda. Rungtynes „Žaibas“ pradėjo itin galingai ir netgi pirmavo rezultatu 5:2, o pirmąjį kėlinį laimėjo 6:5. Tačiau vėliau jau sekė šeimininkų atsakas, po kurio jie išsiveržė į priekį 9:8. „Žaibas“ nepasidavė, kovojo iki galo, buvo išlyginęs rezultatą, tačiau galiausiai Europos iššūkio taurę iškovojo Stambulo „Galatasaray“, laimėjęs rungtynes rezultatu 13:11 (5:6, 4:2, 2:1, 2:2). Rezultatyviausias „Žaibo“ komandoje ir vėl buvo Marko Jelača, pelnęs 4 įvarčius, po 2 įvarčius pelnė Aurimas Jonkus ir Marinas Vrdoljakas, po 1 – Aleksa Petrovski, Ivanas Krapičius bei komandos kapitonas Janas Bakulo. Taigi, jau antrus metus iš eilės Elektrėnų „Žaibas“, pasiekęs finalą, tampa Europos iššūkio taurės vicečempionu! Sveikiname mūsų komandą su šiuo nuostabiu laimėjimu, dėkojame už puikią kovą, emocijas, prisimindami ir gražią lietuvišką patarlę apie trečią kartą…
Prieš prasidedant Šiaurės Europos vandensvydžio lygos finalo aštuoneto varžyboms, kovo 27–29 dienomis Elektrėnų „Žaibas“ pratęs Lietuvos vandensvydžio čempionato pirmojo turo kovas, po kurių įvyks ir ketvirtfinaliai bei paaiškės pusfinalio poros.