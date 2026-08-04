Elektrėnų savivaldybės abiturientai surinko septynis šimtukus

Liepos 22-ąją vykusiose išleistuvėse pagerbti keturi Vievio gimnazijos abiturientai, surinkę šimtukus egzaminuose.
Iš kairės: Liutauras Paškevičius, Urtė Stoškutė, Sandra Kuncevičiūtė ir Dominykas Jankaitis
Virginija Jacinavičiūtė
Šiemet Elektrėnų savivaldybės abiturientai valstybiniuose brandos egzaminuose pelnė septynis šimtukus. Daugiausia aukščiausių įvertinimų – net trys – gauti informatikos egzamine. Dar du šimtukai pelnyti iš anglų kalbos, po vieną – iš geografijos bei lietuvių kalbos ir literatūros. Iš visų abiturientų išsiskyrė Vievio gimnazijos mokinė Sandra Kuncevičiūtė, kuri maksimalų – 100 balų – įvertinimą gavo iš dviejų valstybinių brandos egzaminų. Pakalbinome puikiai egzaminus išlaikiusius jaunuolius, teiravomės, kokie jausmai lydėjo žinią apie šimtukus, kas padėjo pasiruošti ir kokie jų ateities planai.
* Vievio gimnazijos mokinė Sandra Kuncevičiūtė: „Iš tikrųjų nesitikėjau surinkti maksimumo iš geografijos, todėl labai nustebau, nors tikėjausi aukšto įvertinimo. Dėl anglų kalbos turėjau daug daugiau lūkesčių, todėl buvo linksma, kad pavyko gauti 100.
Visada įsivaizdavau, jog laikysiu istorijos egzaminą, tačiau atėjus laikui rinktis mokomuosius dalykus – viskas tarsi apsivertė aukštyn kojom. Beveik visose srityse, kurios mane domino, man kaip ir nereikėjo istorijos, o geografija visada būdavo paminima prie antrojo dalyko. Na, bet abu dalykai man visada sekėsi ir patiko, todėl nusprendžiau gilinti geografijos žinias. Nuo pat mažens domėjausi gamta, todėl natūraliai domino gamtinė geografija. Kuo labiau augau, tuo labiau susipažinau su tuo, kas vyksta pasaulyje, todėl dažnokai svarstau ir diskutuoju visuomeniniais klausimais.
Daugiausiai pasiruošti geografijos egzaminui padėjo domėjimasis pasaulio įvykiais bei savarankiškas darbas. Pasikeitus programai buvo gan sunku rasti vienoje vietoje informacijos, todėl neužteko tik vadovėlių. Tam padėjo ir anglų kalbos žinios. Anglų kalbos egzaminui pasiruošti padėjo beveik kasdienis bendravimas su draugais iš užsienio, filmų žiūrėjimas, skaitymas bei dažnas rašymas klasėje. Svarbiausia stengtis tobulėti ir neužmigti ant laurų, kai sekasi.
Nežadu labai sieti studijų su geografija ar anglų kalba, tačiau manau, jog šie mokomieji dalykai pravers ateityje.
Būsimiems abiturientams siūlyčiau bent šiek tiek konspektuotis geografijos ir anglų kalbos pamokų turinį, nes taip geriausiai įsimena detalės, iš kurių vėliau kyla asociacijos ir įsimena dalykai. Taip pat neišmėtyti visų 12 klasės darbų, nes metų gale labai pravartu juos perversti, atnaujinti žinias, pasimokyti iš klaidų.“
* „Kad iš informatikos valstybinio brandos egzamino surinksiu 100 balų, didelės staigmenos nebuvo. Informatika man visada patiko, namų darbus atlikdavau su malonumu, todėl šis dalykas ilgainiui tapo tarsi hobiu. Kai po pirmosios egzamino dalies, 11 klasėje, sužinojau, kad surinkau maksimalų balų skaičių, supratau, jog yra reali galimybė gauti šimtuką. Manau, kad toks įvertinimas – nuoseklaus darbo rezultatas“, – sakė Vievio gimnazijos abiturientas Dominykas Jankaitis.
Pasak jaunuolio, geriausių rezultatų lengviausia pasiekti tada, kai mokomasis dalykas iš tiesų patinka. Ruošiantis egzaminui jam daug davė pamokos mokykloje, tačiau žinias jis gilino ir papildomai – lankė sekmadieninį informatikos būrelį Vilniuje.
„Stebuklingo recepto nėra – jei nori pasiekti gerų rezultatų, reikia dirbti“, – įsitikinęs Dominykas. Ateityje jis savo profesinį kelią ketina sieti su informatika – planuoja studijuoti informacinių sistemų inžineriją Vilniaus universitete.
* „Šimtukas iš informatikos buvo nuoseklaus mokymosi rezultatas. Labai norėjau gauti aukščiausią įvertinimą, žinojau, kad galiu, ir man pasisekė. Manau, kad šis pasiekimas yra bendras mokinio ir mokytojos darbo vaisius. Mokytoja parinkdavo geras užduotis, o man labai padėjo ir tai, kad padėdavau klasės draugams jas spręsti – aiškindamas kitiems ir pats geriau suprasdavau bei įsigilindavau į temą“, – pasakojo Vievio gimnazijos abiturientas Liutauras Paškevičius.
Liutauras laikė net šešis valstybinius brandos egzaminus. Be šimtuko iš informatikos, jis iš anglų kalbos surinko 95 balus, iš geografijos – 92, iš fizikos – 80, iš lietuvių kalbos ir literatūros – 77. Kiek mažiau džiugino matematikos rezultatas – 81 balas.
Vaikinas savo ateitį sieja su informatikos sritimi. Jis planuoja studijuoti Vilniaus universiteto Programų sistemų studijų programoje, o ateityje norėtų dirbti nuotoliniu būdu ir turėti galimybę keliauti po pasaulį.
Pasak Liutauro, gerų rezultatų paslaptis nėra sudėtinga – svarbiausia nuosekliai mokytis, o per egzaminus nepasiduoti stresui. „Šimtukas – maloni patirtis, tačiau tikrai ne būtinybė. Svarbu įsiklausyti į save, atrasti savo mokymosi būdą ir tempą. Kiekvieno gebėjimai skirtingi – vieniems reikia daugiau pastangų, kitiems žinios ateina lengviau“, – sakė abiturientas.
Savo mokinių rezultatais džiaugiasi informatikos mokytoja Vita Strasevičienė: „Man, kaip informatikos mokytojai, šis mokinių pasiekimas yra didžiulis džiaugsmas ir pasididžiavimas. Du šimtukai – tai ne tik puikus egzamino rezultatas, bet ir mokinių nuoseklaus darbo, atkaklumo, smalsumo bei gebėjimo siekti aukščiausių tikslų įvertinimas. Labai džiaugiuosi, kad galėjau būti jų mokymosi kelio dalimi, padėti, paskatinti ir matyti, kaip auga jų žinios bei pasitikėjimas savo gebėjimais. Mokytojui nėra didesnio įvertinimo, nei matyti savo mokinių sėkmę. Nuoširdžiai didžiuojuosi savo mokiniais ir tikiu, kad šis pasiekimas jiems bus graži pradžia siekiant dar didesnių tikslų ateityje“.
* „Versmės“ gimnazijos mokinys Domantas Adomaitis: „100-ukas buvo maloni staigmena. Žinojau, kad egzamine sekėsi gerai, bet jokio tikslaus rezultato nesitikėjau ir tikrai ne 100-uko.
Teorijai ir „Excel“ užduočiai paruošė mokytoja mokykloje. Išmokti programuoti padėjo papildomos privačios pamokos. Jos neruošė specialiai egzaminui ir buvo kitos programavimo kalbos, bet tokia praktika padėjo suprasti mokykloje mokomus dalykus ir reikalingą programavimo kalbą.
Dar laikiau fizikos egzaminą ir gavau 89, kas yra tikrai geriau nei tikėjausi, nes fizikos pamokose ne visada sekdavosi taip gerai.
Planuoju stoti į aukštąją mokyklą, studijuoti multimedijos technologijas, kur yra ne tik grynas programavimas, bet ir 3D modeliavimas, animacija ar montavimas.
Norintiems gerų informatikos rezultatų patarčiau patiems išmokti ir pabandyti programuoti, kad ir kitą lengvesnę kalbą, kad įgautų reikiamą mąstymą užduotims atlikti ir gerai išmoktų pačius paprasčiausius dalykus.“
* „Versmės“ gimnazijos mokinė Viktorija Kononova: „Tiesą sakant, 100 balų tikėjausi iš lietuvių kalbos, tačiau pritrūko dviejų balų. Iš anglų kalbos taip pat tikėjausi aukštų rezultatų, bet šimtukas mane maloniai nustebino. Labai juo džiaugiuosi.
Manau, prie tokio rezultato labiausiai prisidėjo tai, kad labai mėgstu skaityti knygas ir dažnai jas tenka skaityti anglų kalba, nes į lietuvių kalbą nebūna išverstos. Skaitydama angliškai ėmiau pastebėti žodžių rašybą, skyrybą, plėsti žodyną ir giliau suprasti kalbą. Turbūt tai ir palengvino egzamino užduotis.
Žinoma, teko įdėti darbo, tačiau pasisekė tai, kad dažnai su anglų kalba susiduriu per savo hobius: filmus, muziką, knygas, nėrimo pamokas internete ar vaizdo įrašus, kuriuose kalbama man įdomiomis istorijos, mados ar parfumerijos temomis. Dėl to, sakyčiau, kad pernelyg sunku nebuvo, nes su anglų kalba susiduriu kasdien.
Šiuo metu tikslingų planų su anglų kalba ateičiai neturiu, nebent tai, kad planuoju daug keliauti ir jos tikrai prireiks.
Būsimiems abiturientams patarčiau su kalba susipažinti iš arčiau, ruošiantis egzaminui daug kalbėti ir mąstyti angliškai bei domėtis ir formuoti nuomonę skirtingomis temomis, kad bet kuriuo atveju turėtų, ką pasakyti, nepasimestų, pamatę užduotį ir temas.“
Šimtukus pelniusių abiturientų sėkme didžiuojasi mokyklų bendruomenės, klasių vadovės ir mokytojai. Šie pasiekimai liudija, kad atkaklus darbas, nuoseklus mokymasis ir tikėjimas savo jėgomis atneša puikių rezultatų. Tegul ši sėkmė įkvepia ir būsimas abiturientų kartas, o visiems šių metų abiturientams linkime drąsos siekti savo svajonių, sėkmės studijose ir prasmingo gyvenimo kelio.