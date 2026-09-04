Keletas pastebėjimų apie Kazokiškių apylinkėse buvusias mokyklas

Aleksandriškių mokyklos direktorius
Pats geriausias žurnalistų darbo ir laikraščio svarbos įvertinimas yra gaunamas atgalinis ryšys. Šį kartą Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas redakcijai atnešė buvusio Aleksandriškių mokyklos direktoriaus Vinco Račkausko rankraštį. Šiais metais rugsėjo 1 d. šimtmetį minintis šviesuolis 2007 metais surašė savo įspūdžius apie Aleksandriškių mokyklą, kurioje jis dirbo direktoriumi, ir jaunosioms kartoms paliko pokario metų mokyklų veiklos istoriją. Dėkojame autoriui ir jo sūnui Visvaldui Račkauskui už informaciją, nuotraukas ir nuoširdų bendradarbiavimą. Taip pat sveikiname gerb. Vincą su šimtmečio sukaktimi ir dėkojame už supratimą, kad prisiminimus reikia užrašyti.
Į Kazokiškių dabartinę seniūniją gyventi ir dirbti su šeima atvykau 1957 metais rugpjūčio mėn. Nuo rugsėjo 1 d. buvau paskirtas Aleksandriškių septynmetės mokyklos direktoriumi, o žmona – mokytoja. Prieškario nepriklausomos Lietuvos laikais veikė 3 pradinės mokyklos: Kazokiškių ir Aleksandriškių dvikomplektinės bei Zabarijos vienkomplektinė. Kiek man pavyko sužinoti, Aleksandriškių mūrinė pradinė mokykla buvo pastatyta 1928 metais, kai Lietuva šventė 10 metų nepriklausomybės sukaktį. Tokios ar panašios mokyklos buvo statomos arti okupuoto Vilniaus krašto pasienio ir turėjo politinę reikšmę. Aleksandriškių septynmetėje mokykloje 1957–1958 metais mokėsi apie 70 moksleivių. Tuo metu mokykloje dirbo jaunos mokytojos Onutė Jakutytė, Vlada Miškinytė, Genė Paulavičiūtė, Irena Čepukovič ir vyresnio amžiaus mokytojas Vytas Požerskas. Tenka pastebėti, kad iki 1958 metų vaikai buvo mokomi lietuvių ir lenkų kalbomis. 1958 m. lenkų kalbos buvo atsisakyta. Mokytojai V. Požerskas ir I. Čepukovič išvyko dirbti į mokyklas, kur buvo dėstoma lenkiškai.
Vykstant jaunų žmonių migracijai į miestus, Aleksandriškių mokykloje ėmė mažėti mokinių. Kad dėl nepakankamo mokinių skaičiaus apsaugotų mokyklą nuo uždarymo, mokytojų taryba nutarė įsteigti 22 lovų mokinių bendrabutį. Bendrabutyje buvo apgyvendinami vaikai iš kaimyninės Paparčių apylinkės kaimų. Vaikai bendrabutyje maitinami buvo nemokamai. Bendrabučio vaikams vadovavo mokytoja O. Jakutytė. Moksleiviams gyvenant bendrabutyje pagerėjo jų auklėjimas ir mokslo pažangumas. Po bendrabučio atidarymo Aleksandriškių mokykla dar gyvavo apie 15 metų, bet dėl vaikų trūkumo buvo uždaryta.
Tais laikais Aleksandriškėse ir apylinkėse gyveno daug jaunimo. Mokykla turėjo sporto salę, patalpą kino aparatūrai ir sporto aikštę. Salėje savaitgaliais vykdavo šokiai (vakaruškos), buvo demonstruojami kino filmai. Vasarą sporto aikštėje vykdavo moksleivių ir kito jaunimo sportinės varžybos, ypač populiarus buvo tinklinis.
Nuo Aleksandriškių mokyklos iki Kazokiškių centro atstumas – apie 6 km. Iki Vievio, kuris tada buvo rajono centras – 12 km. Autobusas iš Aleksandriškių į Vievį pro Kazokiškes kursuodavo 1–2 kartus per dieną. Susisiekimas su rajono centru buvo nelengvas, todėl mokiniams, mokytojams ir direktoriui dažnai keliauti tekdavo pėsčiomis. Buvome jauni, nepratę prie šiuolaikinio komforto ir dėl nepatogumų ir sunkumų visai nesijaudindavome.
Iki Antrojo pasaulinio karo, nepriklausomos Lietuvos laikais, visose trijose Kazokiškių apylinkių mokyklose vaikai mokomi buvo tik lietuvių kalba. Tačiau vos ne visi vietiniai gyventojai tarpusavyje kalbėjosi netaisyklinga lenkų kalba. Pavyzdžiui, Mitkiškių kaime tik Barčių ir Mukų namuose kalbėjo lietuviškai. Nepaisant kalbos barjerų, kai kurių pasiturinčių ūkininkų vaikai mokslus tęsė Kaišiadorių gimnazijoje ar amatų mokyklose. Paminėtini pirmieji šio krašto išsimokslinę inteligentai, gimę smetoniniais laikais, O. ir A. Cichanavičiūtės, gydytojas, medicinos mokslų daktaras Aleksas Petrauskas, literatas Stasys Sabonis, kunigas Alfredas Rukšta, mokytojai Jokūbas Grigaliūnas, Elvyra Gelažauskaitė ir kiti. Vyresnės kartos atstovų, baigusių Aleksandriškių, Kazokiškių ar Zabarijos pradines mokyklas ir įgijusių vidurinį ar aukštąjį išsilavinimą, yra ir daugiau, deja, ne visi man žinomi. Aleksandriškių, Zabarijos mokyklos švietimą skleidė per 50 metų. Gyventojų skaičiui kaimuose kasmet mažėjant, ilgiau išliko tik Kazokiškių mokykla. Iki 2007 metų Kazokiškių mokykloje keitėsi direktoriai ir mokytojai. Bene ilgiausiai šioje mokykloje dirbo mokytojos Genė Jastremskienė ir Rūta Drandžilauskienė. Minimos mokyklos mokytojai išmokė ir išauklėjo didžiulį būrį jaunų žmonių, paruošė juos tolimesniems mokslams ir gyvenimui. Nemažai šių mokyklų auklėtinių – A. Bartkevičiūtė, V. Dzemionas, Visvaldas Račkauskas, Valdas Gumbis – baigė aukštuosius mokslus ir ėjo atsakingas pareigas. Nemažas būrys Aleksandriškių ir Kazokiškių mokyklų auklėtinių, baigę mokslus, sugrįžo dirbti ir gyventi į gimtinę. Pavyzdžiui, buvusi Kazokiškių seniūnė Vlada Petkevičiūtė-Valantavičienė, fermos vedėju, vėliau paštininku dirbo Povilas Jankūnas, Irena Malūnavičiūtė-Voverienė dirbo bibliotekos vedėja, Dalia Bartkevičiūtė-Petkevičienė, Veronika Bernatavičiūtė-Gumbienė dirbo seniūnijoje, Jadvyga Mlečkaitė-Virganavičienė kolūkyje dirbo fermos vedėja ir kt.
Taip atsitiko mano gyvenime, kad 1961 metais rugpjūčio 8 d. „Neries“ kolūkio kolūkiečiai mane išrinko pirmininku. Turėdamas aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turėjau persikvalifikuoti į žemės ūkio specialistą.
Vincas Račkauskas
VINCO RAČKAUSKO BIOGRAFIJA
1926 m. rugsėjo 1 d. Paparčių apyl. Kaišiadorių raj. Bekštonių kaime smulkaus ūkininko Jono Račkausko ir Antaninos Derškaitės-Račkauskienės šeimoje gimė vyriausias sūnus VINCAS.
Vincas augo kartu su jaunesnėmis seserimis Aleksandra, Adele, Onute ir broliu Kaziu.
1938 m. baigęs Dainavos pradinę mokyklą, talkino tėvams žemės ūkyje. Po dvejų metų tęsė mokslus Paparčių mokykloje, kurią baigęs, 1941 m. pradėjo mokytis Kaišiadorių gimnazijoje. 1944 m. baigė keturias gimnazijos klases.
Vyko karas. Tais metais Vincui sukako 18 m. Tokio ir vyresnio amžiaus vyrus prievarta mobilizavo į armiją ir siuntė į frontą. Kaip daugelis lietuvių, taip ir Vincas nenorėjo be tikslo žūti karo fronte. Teko slapstytis.
1945 m. balandžio 13 d., Vincui būnant su dėde Viktoru ir keliais neginkluotais vyrais miške, juos aptiko enkavėdistai ir pradėjo šaudyti. Vincui pataikė į koją. Laimė, pavyko pabėgti.
Minėtais 1945 metais spalio mėnesį Vincas pradėjo mokytojauti Paparčių mokykloje. Metų pabaigoje įstojo į Kauno mokytojų seminarijos neakivaizdinį skyrių. 1949 m. sėkmingai ją baigė ir gavo pradinių klasių mokytojo diplomą.
Metais anksčiau buvo paskirtas Paparčių pradinės mokyklos vedėju, kur susipažino su mokytoja Jone Želionyte, kuri vėliau tapo Vinco žmona.
1950 m. kovo mėnesį Vincas Račkauskas ir Jonė Želionytė Kaišiadoryse užregistravo civilinę santuoką. Paparčių bažnyčioje užregistravo santuoką ir tapo vyru bei žmona.
Tais pačiais metais gegužės mėnesį Vincą paėmė į karinę tarnybą.
1953 m. žmona Jonė pagimdė pirmą sūnų Ermildą. Tais pačiais metais Vincas baigė karinę tarnybą, įsidarbino Beižionių septynmetėje mokykloje mokytoju ir netrukus ten apsigyveno su šeima.
1954 m. rugsėjo mėnesį Vincą paskyrė Mergiškių septynmetės mokyklos direktoriumi, o žmoną – mokytoja. Tais metais Vincas įstojo studijuoti į Vilniaus pedagoginį institutą neakivaizdiniu būdu, kurį po penkerių metų sėkmingai baigė. Dirbant Mergiškėse, 1957 m., Vinco ir Jonės šeimoje gimė antras sūnus Visvaldas.
Tų pačių metų rugsėjį Vinco šeimą perkėlė dirbti į Aleksandriškių septynmetę mokyklą. Vincą – direktoriumi, Jonę – mokytoja.
1961 m. rugpjūčio 8 d. Vincą išrinko tuometinio „Neries“ kolūkio pirmininku, administracija buvo įsikūrusi Kazokiškių kaime.
1985 m. Vincas iš kolūkio pirmininko pareigų pasitraukė. Nuo 1986 m. yra pensininkas.
1998 m. rugsėjo 29 d. po sunkios ligos mirė žmona Jonė.
Nors Vincas Račkauskas nuo 2011 metų persikėlė gyventi į Vilnių, arčiau sūnaus, jis liko gerbiamas Kazokiškėse ir visoje Elektrėnų savivaldybėje, prisimenamas kaip doras, darbštus, sąžiningas, kompetentingas vadovas, jautrus kaimynas ir žmogus.
Rugsėjo 1 dieną Vincui Račkauskui sukanka šimtas metų.
Sveikiname Vincą Račkauską gražaus jubiliejaus proga, linkime ilgų gyvenimo metų!