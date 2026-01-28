Vievio, Kaišiadorių ir Elektrėnų senjorus vienija Bičiulių ženkliukai

Vievio kultūros centre sausio 19 d. įvyko kupina šilumos, prisiminimų ir gyvos muzikos Vievio trečiojo amžiaus universiteto (TAU) senjorų vakaronė „Jaunystės daina sugrįžta“. Į jaukią šventę susirinko ne tik vietos senjorai, bet ir garbingi svečiai iš Kaišiadorių (rektorė Birutė Kvedarienė) bei Elektrėnų (rektorė Ona Ašakienė) TAU, kurie atsivežė gerą nuotaiką ir bendrystės dvasią.
Pirmoje susitikimo dalyje Vievio TAU Kultūros fakulteto dekanė Regina Razmienė palydėjo svečius į vienintelį Lietuvoje Žemės gelmių informacijos centrą.
Po ekskursijos Vievio kultūros centre senjorų laukė šiltas sultinys ir kibinai bei vaišių stalas, kuriuo pasirūpino ir pati užkandžius paruošė Vievio TAU Buities kultūros fakulteto dekanė Irina Kazlauskienė. Kiekvienam iš svečių (jau tapo tradicija) Vievio TAU vadovė Audronė Davidavičienė įsegė Bičiulių ženkliukus. Šventėje dalyvavo viešnia iš Vievio seniūnijos – seniūnė Kristina Vitartė.
Vakaro metu skambėjo visiems brangios jaunystės dainos, kvietusios kartu dainuoti, linguoti ir prisiminti gražiausias gyvenimo akimirkas. Ypatingo džiaugsmo suteikė karaokė, kurioje senjorės drąsiai stojo prie mikrofono, dalijosi savo mėgstamomis melodijomis ir buvo palydėtos gausių aplodismentų.
Vakaronė tapo ne tik muzikine švente, bet ir puikia proga pabendrauti, užmegzti naujas pažintis bei sustiprinti draugystę tarp miestų. Nuoširdus juokas, šypsenos ir dainos dar ilgai skambėjo dalyvių širdyse, primindamos, kad jaunystė gyva tol, kol gyva daina.
Elektrėnų kultūros centro režisierius, žurnalistas, koncertų ir renginių vedėjas, aktorius, poezijos skaitovas Robertas Šarknickas pakalbino Vievio, Elektrėnų ir Kaišiadorių TAU vadoves – interviu netrūko šypsenų, geros nuotaikos ir atvirų pokalbių apie bendrystę, veiklas bei gyvenimo džiaugsmą.
Irina Kazlauskienė,
Vievio TAU