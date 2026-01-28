Vievio, Kaišiadorių ir Elektrėnų senjorus vienija Bičiulių ženkliukai

Vievio, Kaišiadorių ir Elektrėnų senjorus vienija Bičiulių ženkliukai

Vievio kultūros centre sausio 19 d. įvyko kupina šilumos, prisiminimų ir gyvos muzikos Vievio tre­čiojo ­amžiaus universiteto (TAU) senjorų vakaronė „Jaunystės daina sugrįžta“. Į jaukią šventę susirinko ne tik vietos senjorai, bet ir garbingi svečiai iš Kaišiadorių (rektorė Birutė Kvedarienė) bei Elektrėnų (rektorė Ona Ašakienė) TAU, kurie atsivežė gerą nuotaiką ir bendrystės dvasią.
Pirmoje susitikimo dalyje Vievio TAU Kultūros fakulteto dekanė Regina Razmienė palydėjo svečius į vienintelį Lietuvoje Žemės gelmių informacijos centrą.
Po ekskursijos Vievio kultūros centre senjorų laukė šiltas sultinys ir kibinai bei vaišių stalas, kuriuo pasirūpino ir pati užkandžius paruošė Vievio TAU Buities kultūros fakulteto dekanė Irina Kazlauskienė. Kiekvienam iš svečių (jau tapo tradicija) Vievio TAU vadovė Audronė Davidavičienė įsegė Bičiulių ženkliukus. Šventėje dalyvavo viešnia iš Vievio seniūnijos – seniūnė Kristina Vitartė.
Vakaro metu skambėjo visiems brangios jaunystės dainos, kvietusios kartu dainuoti, linguoti ir prisiminti gražiausias gyvenimo akimirkas. Ypatingo džiaugsmo suteikė karaokė, kurioje senjorės drąsiai stojo prie mikrofono, dalijosi savo mėgstamomis melodijomis ir buvo palydėtos gausių aplodismentų.
Vakaronė tapo ne tik muzikine švente, bet ir puikia proga pabendrauti, ­užmegzti naujas pažintis bei sustiprinti draugystę tarp miestų. Nuoširdus juokas, šypsenos ir dainos dar ilgai skambėjo dalyvių širdyse, primindamos, kad jaunystė gyva tol, kol gyva daina.
Elektrėnų kultūros centro režisierius, žurnalistas, koncertų ir renginių vedė­jas, aktorius, poezijos skaitovas Robertas Šarknickas pakalbino Vievio, Elektrėnų ir Kaišiadorių TAU vadoves – interviu netrūko šypsenų, geros nuotaikos ir atvirų pokalbių apie bendrystę, veiklas bei gyvenimo džiaugsmą.

Irina Kazlauskienė,
Vievio TAU

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

PILIETINĖ ATSAKOMYBĖ – KAI ŠALIA ESI TU
Vievio, Kaišiadorių ir Elektrėnų senjorus vienija Bičiulių ženkliukai
Mokyklų bendradarbiavimas
Vyrų choro „Energetikas“ tarybos ataskaita. 1981 m. gruodžio 15 d.

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„VEGA TROPHY“ dailiojo čiuožimo varžybos Elektrėnuose
Elektrėnų sportininkai sėkmingai pasirodė LSD „Žalgiris“žiemos žaidynėse Alytuje
Kitoks teatras pristato:
Elektrėnuose – pirmasis metų „Trail Masters“ žygis: kviečia išbandyti tris maršrutus

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44