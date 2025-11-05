IŠVALYTA PYLIMO UPELIO DALIS

Iš Vievio ežero ištrauktos metalo konstrukcijos

 

Šį rudenį, pagal parengtą projektą, baigti Pylimo upelio valymo darbai. Jie atlikti siekiant pagerinti upės ekologinę būklę ir vandens pralaidumą. Pylimas išteka iš Vievio ežero rytinėje dalyje, teka per Pylimų gyvenvietę ir įteka į Bakos ežerą, kuris jungiasi su Bražuolės vidurupio baseinu. Valant vandens telkinį atlikti šie darbai: pašalinta susikaupusi sąnašų ir dumblo sankaupa; išvalytos pakrantės nuo šiukšlių, savaiminės sąžalynų augmenijos bei invazinių rūšių; sutvarkyta upelio vaga, siekiant užtikrinti natūralų ir tolygų vandens tekėjimą. Tikimės, kad įgyvendinti darbai dėl vandens geresnio pratekėjimo pagerins Vievio ežero ir Bakos ežero vandens kokybę; susidarys geresnės sąlygos vandens gyvūnijai ir augalijai; pagerės aplinkos estetinis vaizdas ir rekreacinis potencialas.
Dėkojame gyventojams (gretimų sklypų savininkams) už supratingumą ir bendruomeniškumą rengiant projektą ir valymo darbų metu. Kviečiame visus saugoti mūsų gamtinį paveldą – nešiukšlinti, tausoti upę, ežerus bei tvenkinius ir kartu prisidėti prie švarios aplinkos kūrimo.

Vievio seniūnijos informacija

Užs. 25/55

