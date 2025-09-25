Viena donorystės diena Elektrėnuose

Vienintelis kraujo gavimo šaltinis – kiti sveiki žmonės. Į donorystės akciją atvyko dvi Nacionalinio kraujo centro medikų komandos, pasiruošusios užtikrinti saugią ir sklandžią donorystę.
Julija Kirkilienė
Apie donorystę rašome ne tik todėl, kad kraujas gelbsti kito žmogaus gyvybę ir gali būti naudingas pačiam donorui. Rašome todėl, kad istorijai liktų informacija, kaip elektrėniškiai per vieną dieną paaukojo beveik 60 l kraujo, kuris padėti galės ligoniams po sunkių chirurginių operacijų, gimdyvėms, nudegusiems, sužeistiems ir įvairiomis ligomis sergantiems žmonėms. Vienintelis kraujo gavimo šaltinis – kiti sveiki žmonės. Kaip sako „Allianz Lietuva“ Elektrėnų skyriaus vadovė Rita Ščerbavičienė, kitos alternatyvos nėra.
Nors Kraujo bankuose kartas nuo karto kraujo atsargų sumažėja, Elektrėnuose donorystės akcijoje, vykusioje rugsėjo 11 dieną, iš 161 atėjusio donoro, kraujo davė tik 130 donorų. R. Ščerbavičienė vardijo priežastis, kodėl kraujo kartais duoti negali net nuolatiniai donorai. Kraujo donorais gali būti sveiki asmenys nuo 18 iki 65 metų amžiaus. Bet pirmą kartą donoru tapti galima tik iki 60 metų. Donoro kūno masė turi būti ne mažesnė nei 50 kilogramų. Kraujo duoti negali, jei mažas donoro kraujo hemoglobinas, jei aukštas spaudimas, jei nepraėjęs reikiamas laiko tarpas po operacijos ar persirgtų ligų arba jei nepraėjęs reikiamas laikas nuo paskutinės kraujo donacijos. Prieš duodant kraują atliekamas 13-os infekcinių ligų tyrimas. Donorams rekomenduojama iš Nacionalinio kraujo centro atsisiųsti programėlę „Mano kraujas“, kur galima ne tik užsiregistruoti donorystei, bet ir matyti kraujo davimo istoriją, kraujo kelią nuo donacijos arba sužinoti donorystės akcijas artimiausiose vietose nuo donoro gyvenamosios vietos.
Elektrėnuose vykusiai donorystės akcijai Savivaldybės administracija skyrė tarybos posėdžių salę. Į akciją atvyko dvi medikų komandos, pasiruošusios užtikrinti saugią ir sklandžią donorystę. Donorai buvo vaišinami granatų sultimis, vaisiais, užkandžiais, kava. Siurprizas šitoje akcijoje buvo 10 bilietų į kino filmus. Laiminguosius donorus išrinko vieno donoro mažametė dukra, į akciją atėjusi palaikyti savo tėvelio. Ji iš stiklinio burbulo ištraukė 10 pavardžių asmenų, kuriems buvo padovanoti bilietai.