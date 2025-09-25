Viena donorystės diena Elektrėnuose

Viena donorystės diena Elektrėnuose

Vienintelis kraujo gavimo šaltinis – kiti sveiki žmonės. Į donorystės akciją atvyko dvi Nacionalinio kraujo centro medikų komandos, pasiruošusios užtikrinti saugią ir sklandžią donorystę.

 

Julija Kirkilienė

Apie donorystę rašome ne tik todėl, kad kraujas gelbsti kito žmogaus gyvybę ir gali būti naudingas pačiam donorui. Rašome todėl, kad istorijai liktų informacija, kaip elektrėniškiai per vieną dieną paaukojo beveik 60 l kraujo, kuris padėti galės ligoniams po sunkių chirurginių operacijų, gimdyvėms, nudegusiems, sužeis­tiems ir įvairiomis ligomis sergantiems žmonėms. Vienintelis kraujo gavimo šaltinis – kiti sveiki žmonės. Kaip sako „Allianz Lietuva“ Elektrėnų skyriaus vadovė Rita Ščerbavičienė, kitos alternatyvos nėra.
Nors Kraujo bankuose kartas nuo karto kraujo atsargų sumažėja, Elektrėnuose donorystės akcijoje, vykusioje rugsėjo 11 dieną, iš 161 atėjusio donoro, kraujo davė tik 130 donorų. R. Ščerbavičienė vardijo priežastis, kodėl kraujo kartais duoti negali net nuolatiniai donorai. Kraujo donorais gali būti sveiki asmenys nuo 18 iki 65 metų amžiaus. Bet pirmą kartą donoru tapti galima tik iki 60 metų. Donoro kūno masė turi būti ne mažesnė nei 50 kilogramų. Kraujo duoti negali, jei mažas donoro kraujo hemoglobinas, jei aukštas spaudimas, jei nepraėjęs reikiamas laiko tarpas po operacijos ar persirgtų ligų arba jei nepraėjęs reikiamas laikas nuo paskutinės kraujo donacijos. Prieš duodant kraują atliekamas 13-os infekcinių ligų tyrimas. Donorams rekomenduojama iš Nacionalinio kraujo centro atsisiųsti programėlę „Mano kraujas“, kur galima ne tik užsiregistruoti donorystei, bet ir matyti kraujo davimo istoriją, kraujo kelią nuo donacijos arba sužinoti donorystės akcijas artimiausiose vietose nuo donoro gyvenamosios vietos.
Elektrėnuose vykusiai donorystės akcijai Savivaldybės administracija skyrė tarybos posėdžių salę. Į akciją atvyko dvi medikų komandos, pasiruošusios užtikrinti saugią ir sklandžią donorystę. Donorai buvo vaišinami granatų sultimis, vaisiais, užkandžiais, kava. Siurprizas šitoje akcijoje buvo 10 bilietų į kino filmus. Laiminguosius donorus išrinko vieno donoro mažametė dukra, į akciją atėjusi palaikyti savo tėvelio. Ji iš stiklinio burbulo ištraukė 10 pavardžių asmenų, kuriems buvo padovanoti bilietai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Viena donorystės diena Elektrėnuose
Bioskaidūs tvarsčiai – inovatyvus sprendimas lėtinėms žaizdoms gydyti
Dvarų širdys plaka iš naujo: ar paveldas gali išgelbėti mūsų tapatybę
Pakalniškiečių kieme – asmeninis muziejus po atviru dangumi

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Sporto festivalyje išlaisvino energiją
Lietuvos jaunieji buriuotojai dalyvavo RS „Feva“ taurėje Čekijoje
„Jūra miške“ improvizacinis projektas. M.K. Čiurlionio kūrinių motyvais. Rugsėjo 17 d. 18.30 val.
JUOZAS ERLICKAS „Už stiklinių lietaus grotų“Spalio 22 d. 18 val. ELEKTRĖNŲ kultūros centre

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 46
Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43