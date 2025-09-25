Sporto festivalyje išlaisvino energiją

Asociacija „Elektrėnai Volley“ organizavo antrąjį paplūdimio tinklinio turnyrą ir rugsėjo 13 d. prisijungė prie Elektrėnų sporto festivalio renginio „Išlaisvink energiją“

 

Julija Kirkilienė

Savaitgalį vykusiame Elektrė­nų sporto festivalyje „Išlaisvink ­energiją“, skirtame Elektrėnų 65-erių metų paminėjimui, dominavo skaičiai 65 ir net trylikoje ­spor­to rungčių buvo liejama energija. ­Likusi energija nuo sporto rung­čių išlieta buvo „Vaikų pasaulyje“ ­šokant ir dainuojant. Sporto festivalyje dalyvavo įvairios organizacijos, bet festivalio sumanytojai ir organizatoriai buvo Elektrėnų sveikuolių klubo nariai. Sveikuolių klubo atstovas ir sportinių rungčių organizatorius Lukas Žarnauskas išreiškė viltį, kad toks festivalis turėtų tapti tradicija ir gyvuo­ti nors tiek pat metų, kiek dabar švenčia Elektrėnai – 65. Žinoma, taip ir bus. O tada, po 65 metų, ­tuometiniai festivalio organizatoriai bibliotekų archyvuose susiras laikraštį „Elektrėnų kronika“ ir ­sužinos, kaip vyko pirmieji ­festivaliai.

Festivalio rytas
Rugsėjo 13 d. 8 val. festivalį ati­darė žvejai. Net 17 valčių, kuriose su spiningais susėdo po du žvejus, išplaukė į Elektrėnų marias, o popiet grįžo su laimikiais. Geriausiai sekėsi „Fish hunters“ komandos Jevgenij Sipovič ir Andrėj Vaišuis­ ekipažui, kurių laimikis buvo 35 kg. Didžiausias šio ekipažo laimikis – 3,2 kg svėrusi lydeka. Antroji liko komanda „Miegantys plūdurai“ – Tomas Šimkevičius ir Deividas Jakubaus­kas („Elektrėnų Tritonas“, didžiausia ­lydeka 2,71. Bendras 5,23 kg), trečia – komanda „Valdas ir Dainius“, kurios nariai Valdas Basiukevičius, Dainius Maleronkas („Elektrėnų Tritonas“, didžiausia lydeka 2,14, iš viso 4,92 kg). Deja, vienas „Elektrėnų Tritono“ ekipažas, kuriam atstovavo Aurimas Gaižauskas ir klubo „Elektrėnų Tritonas“ vadas Deividas Jakavičius, kaip ir tinka šeimininkams, iš žvejybos grįžo tuščiomis. Svarbu, kad tuš­čiomis negrįžo svečiai.

Išplaukus valtims, pakrantėje Elektrėnų sveikuoliai darė ryti­nę mankštą, o marių paplūdimio van­denį užėmė plaukimo entuziastai. Apie 50 plaukikų iš Elektrėnų, Vilniaus, Kauno, Trakų rungtyniavo trijose – 650 m, 325 m ir 65 m – distancijose. Nugalėtojų taures susišlavė: 650 m distancija – 1 vieta – Titas ir Nedas Janavičiai, 2 vieta – Germantas Petrauskas, 3 vieta – Gytis Kirilovas. Moterys: 1 vieta – Glorija Korsakaitė, 2 vieta – Kamilė Černiauskaitė. 325 m distancija: (vyrai) 1 vieta – Adomas Sapitavičius, 2 vieta – Jūrijus Krivičius, 3 vieta – Jonas Keblys. Moterys: 1 vieta – Miglė Bagaliūnaitė, 2 vieta – Evita Giržodaitė. 65 m. distancija buvo ne konkursinė.

Nuo irklavimo klubo į marias išplaukė irklentės. Irklenčių rezultatai: vyrai PRO klasė 1 vieta – Andrius Dirsė, 2 – Marius Rimkus, 3 – Alfredas Stackevičius. Moterys PRO klasė: 1 – Inga Juškinė, 2 – Aistė Palukaitė. Vyrai Mėgėjų klasė: 1 – Linas Simaška, 2 – Julius Kuzmickas, 3 – Vitalijus Žilys. Moterys (mėgėjų klasė): 1 – Roberta Kuzmickienė, 2 – Kornelija Grinkevičienė.

Paplūdimyje nuo pat ryto pliažo tinklinyje prakaitą liejo sportininkai. 8 vyrų ir 8 mišrios komandos kovojo dėl didžiųjų ir mažųjų taurių. Iš viso pliažo tinklinyje da­lyvavo net 32 sportininkai iš Elek­trė­nų savivaldybės, Vilniaus, Kauno, Trakų… Elektrėnų VOLLEY asociacijos, organizavusios pliažo turnyrą, valdybos narys, teisėjavęs turnyre, Kęstutis Kanapickas sakė manantis, kad toks sporto festivalis turi tapti ilgamete tradicija. Sportininkas taip pat pasidžiaugė, kad tinklinio sportas atgyja, o Elektrėnų pliažo turnyras buvęs tinklinio sporto mėgėjų iš aplinkinių rajonų susitikimas. Pliažo turnyro vyrų didžiąją taurę laimėjo Vytenis Mačerinskas ir Martas Barkauskas, o mišrių komandų didžioji taurė atiteko taip pat Vyteniui Mačerinskui ir jo komandos narei ­Rimgailei Mačerinskaitei.

Ne tik paplūdimyje
Visuomenės sveikatos biuras Elektrėnų sporto festivalyje organizavo 6,5 km šiaurietiško ėjimo žygį ir tiek pat kilometrų bėgimą aplink Elektrėnus. Taip pat kartu su Elektrėnų dviratininkų klubu organizavo 14 km dviračių žygį. Biuro sveikatos specialistų komanda dirbo sveikatos palapinėje, kurioje kvietė šventės dalyvius sudalyvauti sveikatos viktorinoje, konsultavo gyventojus apie sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą ir organizavo aktyvias ir linksmas užimtumo veiklas, skatinančias fizinį aktyvumą.
„Versmės“ gimnazijos stadione vyko vaikų futbolo klubo „Odisėjas“ futbolo varžybos, o sporto salėje – šaškių ir šachmatų turnyras. „Ąžuo­lyno“ progimnazijos sporto salėje vyko stalo teniso varžybos. Varžybose dalyvavo apie 20 sportininkų, bet nugalėtojų buvo tik 7. Jaunimo grupė: 1. Rokas Ramanauskas, 2. Rūta Ramanauskaitė. Moterų grupėje: 1. Roma Ramanauskienė, 2. Roma Kučinskienė, Vyrų grupėje: 1. Tomas Plauška, 2. Natas Puzenko, 3. Gintas Lukšys.
Šaškių turnyre laurus skynė: vyrai – 1. Kęstas Blaževičius, 2. Antanas Česonis, 3. Juozas Žydelis. Moterys: 1. Vanda Kadienė, 2. Juzefa Baranauskienė, 3. Vakarė Račkauskaitė. Šachmatų: suaugusieji – 1. Povilas Perbyla, 2. Gintautas Bukauskas. 3. Jurijus Gvozdevas. Jaunimo grupė: 1. Ugnė Tarnauskaitė, 2. Jokūbas Gvozdevas, 3. Elzė Tarnauskaitė.

Prie festivalio entuziastingai­ prisijungė Elektrėnų TAU, taip pat organizavę rungčių. Viena iš po­puliariausių rungčių bočia, kurioje nugalėtojais tapo 6 dalyviai. Vyrai: 1. Gytis Kirilovas, 2. Žilvinas Grigonis, 3. Vladas Mockus. Moterys: 1. Vita Ivaškienė, 2. Nadė Dilienė, 3. Ona Ašakienė. Rungčių ir kitokių veiklų planuota buvo ir daugiau, bet ne viskas įvyko dėl blogo oro, renginių gausos ir dalyvių stokos. Dalyvių pritrūko planuotame TAU piknike, ropliukų lenktynėse, diskgolfo žaidime, orientacinėse varžybose ir kitur.

Trūko tik žiūrovų
Tokioje gausoje renginių energijos išlieta buvo tiek, kad ne visur­ jos ir liko. Žiūrovų trūkumas pa­ste­bėtas buvo ir kultūriniame renginyje, kuriuo festivalis buvo užbaigtas. Kultūrinę dalį organizavo bendruomenė „Elektrėnų kraštas“. Elektrėnų amfiteatre koncertavo Semeliškių vokalinis ansamblis „Konkordas“, elektrėniškė solistė Urtė Kulevičiūtė, linijinius šokius šokti žiūrovus kvietė Elektrėnų klubas „Žavesys“, Vievio „Vieviolin“, Trakų „Nenda“, o koncertą užbaigė solistas Anatolijus Oleinik. Elektrė­nų sporto festivalį organizavo Elek­trė­nų sveikuolių klubas, pirmininkas Saulius Girčys, kartu su bendruo­mene „Elektrėnų kraštas“, pirmininkas Vaidas Ratkevičius. Projektą finansavo Elektrėnų savivaldybė, projekto rėmėjai – savivaldybės vers­lininkai. Visi rungčių nugalėtojai ­apdovanoti buvo taurėmis, o visi dalyviai – medaliais, skirtais Elektrė­nų 65-mečiui ir sporto festivaliui. Projekto partneriai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Elektrėnų padalinys, Elektrėnų visuomenės sveikatos biuras, Elektrėnų sporto centras, Elektrėnų VOLLEY asociacija, Elek­trėnų trečiojo amžiaus universitetas. Renginio organizatoriai tiki, kad toks festivalis, vykęs antrą kartą, taps tradicija ir bus organizuojamas kiekvieno rugsėjo mėnesio antrąjį savaitgalį. Todėl visus šių metų dalyvius ir tuos, kurie tik pirmą kartą apie tokį festivalį išgirdo, kviečiame aktyviai kaupti energiją kitiems ­metams.

Deivido Kvietkausko nuotr.

