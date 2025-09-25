Knygų namelio atidarymas Pastrėvio parke

Vėjuotą, bet jaukią ankstyvo rudens popietę, ketvirtadienį, Pastrėvio parkas prisipildė šurmulio, šypsenų ir šilumos. Čia, tarp nokstančių medžių ir gelsvėjančių lapų, buvo iškilmingai atidarytas Knygų namelis – vieta, kurioje kiekvienas atras mažą literatūrinį nuotykį, draugišką puslapį ir bendruomeniškumo džiaugsmą. Susirinkusiuosius pasitiko ne tik rudens kvapas, bet ir linksmoji Panda – šventinę nuotaiką skleidusi Laura Apanavičienė, kuri pasveikino mažuosius ir didžiuosius knygų bičiulius, kviesdama į pasaulį, kuriame gyvena žodžiai, pasakos ir svajonės. Šios idėjos iniciatorė – Pastrėvio bibliotekos vyr.bibliotekininkė Danutė Kananavičienė – su dideliu džiaugsmu kalbėjo apie skaitymo svarbą nuo pat kūdikystės, apie knygų mainus, kurie dabar vyks čia pat, parke, apie laisvę keistis mintimis ir dalintis įkvepiančiais puslapiais. Prie idėjos labai geranoriškai prisidėjo ir Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas, kuris nuoširdžiai palaikė sumanymą ir aktyviai ieškojo, kas galėtų įgyvendinti šią viziją. Ir štai – namelis pagamintas puikiai staliaus darbą išmanančio Remigijaus Gančieriaus, tarsi iš pasakos iškritęs, jaukiai įsitaisė tarp medžių ir gėlynų Pastrėvio parke, laukdamas savo skaitytojų. Kad vizija virstų tikrove, finansinę paramą ir organizacinį palaikymą suteikė Viktorija Juknevičienė, Pastrėvio bendruomenės pirmininkė bei Elektrėnų savivaldybės tarybos narė. Jos rūpestis ir tikėjimas šiuo projektu padėjo šiai gražiai iniciatyvai išvysti dienos šviesą. Simbolinę teisę perkirpti juostelę ir atidaryti Knygų namelį buvo suteikta bibliotekininkei Danutei, kuri šiltai pakvietė šalia esančius vaikus prisidėti prie šio reikšmingo momento – juk tai jų, mūsų visų, namelis.
Namelio atidarymu kartu su pastrėviečiais džiaugėsi ir praturtino knygomis Rokas Gulbinas, Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, ir Rūta Banionienė, teritorinių padalinių skyriaus pavaduotoja, Pastrėvio PUG vaikai su mokytojomis Viktorija Juknevičiene, Jadvyga Strasevičiene ir padėjėja Alma Ramoniene, Kietaviškių bibliotekininkės Rita Vaišnorienė ir Janina Černiauskienė (buvusi), pastrėvietės Aldona Kazakevičienė ir Česlava Turevičienė ir kt.
Skaitymas – tai kelionė, tai ne tik būdas sužinoti, bet ir jausti. Tai kelionė be bilieto, kurioje gali būti ir keliautojas, ir svajotojas, ir liudytojas to, ko galbūt niekada pats nepatirsi gyvenime.
Tikimės, kad šis Knygų namelis taps mažyte užeiga visiems, kurie nori atsipūsti nuo kasdienybės ir pasinerti į knygų pasaulį. Tegul šis namelis būna atviras visiems – mažiems ir dideliems, nuolatiniams lankytojams ir netikėtiems praeiviams. Ir tegul kiekvienas, čia palikęs ar pasiėmęs knygą, pajunta bendrystę, smalsumą ir skaitymo džiaugsmą!
Danutė Kananavičienė, Pastrėvio bibliotekos vyr.bibliotekininkė