Vėjas niekadarys tyčiojasi: jei darai, daryk gerai

Vėjas niekadarys tyčiojasi: jei darai, daryk gerai

Praūžusi vėtra per Elektrėnus tarsi pasityčiojo iš žmogaus, besigiriančio, kaip jis ruošiasi dienai X, kaip jis puošia savo miestą ir pan. Elektrėnų savivaldybės vadovai ir seniūnai prieš keletą metų pradėjo girtis, kokie jie geri, nes pastatė daug gražių ir brangių autobusų laukimo stotelių… Žmonės, dažniausiai vyresnio amžiaus, važinėjantys autobusais, irgi džiaugėsi,

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galėdami nuo lietaus ir vėjo pasislėpti. Bėda tik, kad niekas, išskyrus vėją, nepamatė, kad tas stoteles žmonės pastatė kaip vaikiškus žaisliukus – pritvirtino tik prie šaligatvio plytelės. Vėjas niekadarys, tarsi pasityčiodamas iš žmogaus, brangius daiktus netsakingai pastačiusio ant juoko, vieną stotelę išrovė su visomis plytelėmis. Nuvirto stotelė Sabališkių gatvėje, sudužo visi stiklai. Dabar žmonės, dažniausiai važinėdami į kapines, autobuso laukdami vėjyje ir lietuje turi laiko pakalbėti apie tai, kaip žmonės neatsakingai brangius daiktus stato ir stebisi, kodėl tų statytojų niekas neapmoko ar bent nepatikrina, kaip jie dirba…

Niekadario patyčias užfiksavo skaitytoja Janina

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