V tarpmokyklinis akordeonistų festivalis-konkursas „Akordeomanija“

Sausio 23 dieną Elektrėnų meno mokykloje karaliavo akordeonas. Čia jau penktąjį kartą vyko tarpmokyklinis akordeonistų festivalis-konkursas „Akordeomanija“. Beveik 50 jaunųjų akordeonistų iš Trakų, Elektrėnų, Vievio meno mokyklų, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos muzikavo, bendravo, varžėsi ir kartu įgijo daug neišdildomų įspūdžių.
Labai smagu, kad Vievio meno mokyklai atstovavo net 10 akordeonistų: Marija ir Agota Dzimidavičiūtės, Liepa Jankauskaitė, Vytautė Vaitkevičiūtė, Raidas Jackūnas, Lukas Janavičius, Dovydas Valiukas, Kotryna Čižaitė, Mėja Klimantavičiūtė ir Benas Grybauskas (mokytoja S. Minkevičė). Vieniems dalyviams tai buvo pirmas pasirodymas konkursinėje scenoje, kiti jau drąsiai muzikavo, rodydami sukauptą patirtį ir profesionalumą. Vievio meno mokyklos akordeonistai puikiai pasirodė festivalyje-konkurse ir visi buvo apdovanoti laureatų diplomais bei medaliais. Renginys buvo išskirtinis ir tuo, kad komisijos sprendimu labiausiai sužibėję dalyviai buvo apdovanoti nominacijomis. Jauniausia festivalio-konkurso dalyvė, penkiametė Marija Dzimidavičiūtė buvo apdovanota nominacija „Už drąsų pirmąjį pasirodymą“. Šauniai pagrojęs pirmos klasės mokinys Raidas Jackūnas pelnė nominaciją „Už artistiškiausią pasirodymą“. Benas Grybauskas savo atliekamu tango sužavėjo komisiją ir buvo apdovanotas nominacija „Už išraiškingiausią interpretaciją“. Na, o Mėja Klimantavičiūtė, ypač įtaigiai atlikusi sudėtingą kūrinį, buvo apdovanota nominacija „Akordeomanijos“ talento viltis.
Pasisėmę daug sceninės patirties, pasiklausę bendraamžių atlikimo, jaunieji akordeonistai toliau keliauja link savo naujų užsibrėžtų tikslų. Kuo didžiausios sėkmės jiems einant muzikos keliu. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už palaikymą ir pagalbą. Taip pat linkime festivaliui-konkursui gyvuoti dar daug metų.
Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos akordeono mokytoja Sigutė Minkevičė