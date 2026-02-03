„BRAŠKIAI IR BRAŠKIENĖS“ premjera sušildė širdis solistų profesionalumu ir… braškėmis

„BRAŠKIAI IR BRAŠKIENĖS“ premjera sušildė širdis solistų profesionalumu ir… braškėmis

Šaltą sausio 24 d. vakarą Elektrėnų diabeto klubo nariai ir jų artimieji anksčiau susirinko ir labai džiaugėsi, kad Elektrėnų autobusų parko direktoriaus pavaduotojas Nerijus Kirkus pa­si­rūpino, kad autobusas atvyktų laiku. Šiluma, tvarka ir jaukumas nuteikė gerai pradžiai, vairuotojui Kęstučiui už visą kelionę li­kome dėkingi.
Didžiuliai 2300 vietų COMPENSA koncertų salės rūmai prie Ozo jau prieš pusvalandį atvykus prie įėjimo pasitiko žmonių gausa. Tai „NAUJOSIOS OPEROS“ tea­tro operetės premjera! Ilgai laukta! Ir pavadinimas patrauklus – „BRAŠKIAI IR BRAŠKIENĖS“! Jau iš anksto žinojome (EDK skelbimų lentoje buvo pateikta informacija), kad Jonas Sakalauskas – kompozitorius ir operetės sumanytojas, o libreto autorius – Jonas Braškys. Pagrindiniai veikėjai: Larisa Kalpokaitė (motina), Jonas Braškys (tėvas), Jonas Sakalauskas (sūnus), Evelina Finagėjevaitė (sužadėtinė). O muzikinę atmosferą kūrė „NAUJOSIOS OPEROS“ orkestro grupė. Minioje skubėjome palikti paltus ir susirasti savo vietas amfiteatre. Sunkiau einantys į ją galėjo patekti liftu. Premjeros proga sumanyta vaišinti žiūrovus dailiuose raudonuose maišeliuose šalto džiovinimo braškėmis. Daugelis pasiliko šias kaip lauktuves namiškiams.
Nuotaikinga operetė „BRAŠ­KIAI IR BRAŠKIENĖS“ pasakoja apie sūnaus grįžimą iš Londono su sužadėtine, šeimos iššūkius, motinos įtarimus ir kitus netikėtumus. Scenoje kuriama šeima turi daug realaus gyvenimo atspindžių. Ga­lėjome juoktis, atpažinti save daugumoje scenų, nes, pasak Larisos Kalpokaitės, šeimos gyvenimas susidaro iš tų pačių problemų. Maloniai nustebino, kad personažai vieni kitus vadina tikraisiais vardais. Likome sužavėti muzikinės komedijos ir širdies šilumos elementais, patyrėme tikrą emocijų pliūpsnį. Dar ilgai prisiminsime ryškius mylimus atlikėjus, patirtą jaudulį. Ačiū Elektrėnų diabeto klubo pirmininkei Janinai Nikoliukienei už suorganizuotą išvyką ir nuotaikingai praleistą vakarą.

EDK narė Vida Rasiukevičienė
Nuotr. EDK tarybos narės Aldutės Lukoševičienės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Kaip Natalijos svajonė tapo verslu, o Elektrėnai – namais
Padėka elektrėniečiams už šviesą, kurią kuriame kartu
Žemės gelmių centre –mamutas Goša: 6 metrai po žeme ir 130 tūkst. metų istorijos
„BRAŠKIAI IR BRAŠKIENĖS“ premjera sušildė širdis solistų profesionalumu ir… braškėmis

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Afrikos jaunių dziudo taurė: lietuviai iškovojo 6 medalius ir triumfavo šalių įskaitoje
Dailiojo čiuožimo sostinė
„VEGA TROPHY“ dailiojo čiuožimo varžybos Elektrėnuose
Elektrėnų sportininkai sėkmingai pasirodė LSD „Žalgiris“žiemos žaidynėse Alytuje

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44