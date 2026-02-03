„BRAŠKIAI IR BRAŠKIENĖS“ premjera sušildė širdis solistų profesionalumu ir… braškėmis

Šaltą sausio 24 d. vakarą Elektrėnų diabeto klubo nariai ir jų artimieji anksčiau susirinko ir labai džiaugėsi, kad Elektrėnų autobusų parko direktoriaus pavaduotojas Nerijus Kirkus pasirūpino, kad autobusas atvyktų laiku. Šiluma, tvarka ir jaukumas nuteikė gerai pradžiai, vairuotojui Kęstučiui už visą kelionę likome dėkingi.
Didžiuliai 2300 vietų COMPENSA koncertų salės rūmai prie Ozo jau prieš pusvalandį atvykus prie įėjimo pasitiko žmonių gausa. Tai „NAUJOSIOS OPEROS“ teatro operetės premjera! Ilgai laukta! Ir pavadinimas patrauklus – „BRAŠKIAI IR BRAŠKIENĖS“! Jau iš anksto žinojome (EDK skelbimų lentoje buvo pateikta informacija), kad Jonas Sakalauskas – kompozitorius ir operetės sumanytojas, o libreto autorius – Jonas Braškys. Pagrindiniai veikėjai: Larisa Kalpokaitė (motina), Jonas Braškys (tėvas), Jonas Sakalauskas (sūnus), Evelina Finagėjevaitė (sužadėtinė). O muzikinę atmosferą kūrė „NAUJOSIOS OPEROS“ orkestro grupė. Minioje skubėjome palikti paltus ir susirasti savo vietas amfiteatre. Sunkiau einantys į ją galėjo patekti liftu. Premjeros proga sumanyta vaišinti žiūrovus dailiuose raudonuose maišeliuose šalto džiovinimo braškėmis. Daugelis pasiliko šias kaip lauktuves namiškiams.
Nuotaikinga operetė „BRAŠKIAI IR BRAŠKIENĖS“ pasakoja apie sūnaus grįžimą iš Londono su sužadėtine, šeimos iššūkius, motinos įtarimus ir kitus netikėtumus. Scenoje kuriama šeima turi daug realaus gyvenimo atspindžių. Galėjome juoktis, atpažinti save daugumoje scenų, nes, pasak Larisos Kalpokaitės, šeimos gyvenimas susidaro iš tų pačių problemų. Maloniai nustebino, kad personažai vieni kitus vadina tikraisiais vardais. Likome sužavėti muzikinės komedijos ir širdies šilumos elementais, patyrėme tikrą emocijų pliūpsnį. Dar ilgai prisiminsime ryškius mylimus atlikėjus, patirtą jaudulį. Ačiū Elektrėnų diabeto klubo pirmininkei Janinai Nikoliukienei už suorganizuotą išvyką ir nuotaikingai praleistą vakarą.
EDK narė Vida Rasiukevičienė
Nuotr. EDK tarybos narės Aldutės Lukoševičienės