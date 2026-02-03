Elektrėnų „Versmės“ gimnazistai domėjosi studijų ir karjeros galimybėmis

Elektrėnų „Versmės“ gimnazistai domėjosi studijų ir karjeros galimybėmis

Sausio 22 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2, 3 ir 4 gimnazijos klasių mokiniai leidosi į prasmingą kelionę – vyko į studijų mugę, „Studijos & Karjera Lietuvoje 2026“, kuri vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“. Gimnazistai turėjo galimybę plačiau susipažinti su ateities mokymosi ir karjeros galimybėmis. Išvy­ką ­organizavo karjeros specialistė Rasuolė ir socialinė pedagogė Aušra. Net 50 mokinių aktyviai ieškojo at­sakymų į jiems rūpimus klausimus apie savo ateitį: kokias studijas rinktis, kokios profesijos šiandien paklausiausios, kokie keliai veda į svajonių darbą. Mugėje mokiniai bendravo su įvairių aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigų atstovais, klausėsi pristatymų, rinko informacinius lei­dinius ir dalyvavo konsultacijose. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su viešojo sektoriaus ir verslo įmonių atstovais, kurie išsamiai pasakojo, apie darbo galimybes įmonėse. Karjeros specialistė Rasuolė džiaugėsi mokinių smalsumu ir aktyvumu: „Labai svarbu, kad jauni žmonės kuo anksčiau pradėtų domėtis savo ateities galimybėmis. Tokios išvykos padeda ne tik gauti informacijos, bet ir geriau pažinti save, savo stipriąsias puses bei interesus“. Socialinė pedagogė Aušra pabrėžė ir emocinę tokios patirties naudą: „Mokiniai grįžo kupini įspūdžių, motyvuoti ir drąsiau kalbantys apie savo ateities planus. Tai puiki proga jiems pasijusti atsakingiems už savo sprendimus.“ Apsilankymas parodoje gimnazistams tapo prasminga patirtimi, suteikusia naujų žinių, motyvacijos ir pasitikėjimo planuojant savo ateitį. Dėkojame mokiniams už aktyvų ­dalyvavimą!

Soc. pedagogė Aušra Gaučienė ir karjeros specialistė Rasuolė Rakauskaitė

