TŪM veiklos Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje

Šiais mokslo metais gimnazija pasitiko ne tik mokinius, bet duris atvėrė ir didelei naujų lektorių bendruomenei – gimnazijoje startavo net šešios TŪM programos mokiniams ir mokytojams, kurias veda profesionalūs lektoriai iš visos Lietuvos.
Rugsėjo 8 d. mokykloje pradėtos įgyvendinti net dvi TŪM programos – „Ženklų kalba: šiuolaikinis judesys ir skaičiai“ (Nr. 54) ir ilgalaikė programa su muzikos kūrėjais (Nr. 59).
„Ženklų kalba: šiuolaikinis judesys ir skaičiai“ programoje dalyvauja 2C klasės mokiniai kartu su fizinio ugdymo, šokio, matematikos ir fizikos mokytojais. Pirmą savaitę mokiniai mokėsi žaidimų ir bendrystės per muziką ir judesį, nedrąsiai jungėsi į veiklas, bet vėliau, besimokydami įvairių šokio judesių ir įsidrąsinę, visi kartu šoko pagal šiuolaikinę muziką kartu su mokytojais ir lektoriais.
Ilgalaikėje muzikos programoje dalyvauja labai meniška ir muzikali 1B klasė kartu su muzikos mokytoja ir klasės auklėtoja Rūta Vaičekonyte-Chveduk. Mokiniai mokosi dainų tekstų kūrimo subtilybių, „repuoja“ ir rimuoja žodžius, kuria muziką iš aplinkos garsų ir ją įrašinėja. Mokiniams padeda muzikos mokytojai iš kitų savivaldybės mokyklų.
Nuo rugsėjo 15 d. didelė „Versmės“ gimnazijos mokytojų bendruomenės dalis dalyvauja ilgalaikėje TŪM meno programoje (TŪM Nr. 49), kur kartu su lektore ir teatro aktore Egle Skrolyte mokosi per žaidimus ir įvairias teatro technikas bendrauti ir skatinti diskusijas įvairiomis temomis. Taikant įvairias technikas mokytojai reflektuoja ir įgytas žinias išbando pamokose kartu su mokiniais.
Nuo rugsėjo 17 d. mokyklos bibliotekos darbuotoja Marytė Kuzmenkovienė dalyvauja TŪM programoje skaitymo skatinimui „Vaikų žemė“ (TŪM Nr. 50). Kartu su kitų mokyklų bibliotekų darbuotojais ir pradinukais, vedami lektorės Silvijos Stonkutės, improvizuoja perkeldami knygų personažus į gyvus vaidinimus.
Nuo rugsėjo 25 d. Elektrėnų savivaldybės mokytojai, tarp kurių yra ir dalis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojų, dalyvauja integruojamoje TŪM menų programoje (Nr. 58), kurioje profesionalus aktorius ir teatro metodų žinovas Tomas Kizelis dalinasi teatro ir vaidybos metodais, kuriuos įgalinant pamokose galima lavinti mokinių pastabumą, atkaklumą, bendradarbiavimo įgūdžius ir emocinę raišką.
Nepaisant to, kad rugsėjis su įgyvendinamomis programomis atnešė nemažų išbandymų, jis tapo ir naujų patirčių, kūrybinių atradimų ir bendrystės laiku. Įvairios TŪM programos subūrė mokinius, mokytojus ir lektorius bendrai veiklai, kurioje kiekvienas galėjo atrasti save – šokyje, muzikoje, teatre ar skaitymo džiaugsme. Tikime, kad šiais mokslo metais įgyvendinamos TŪM programos augins kūrybiškumą, smalsumą bei bendruomeniškumo jausmą.
TŪM Steam koordinatorė Žana Kaminskienė