TŪM veiklos Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje

TŪM veiklos Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje

Šiais mokslo metais gimnazija pasitiko ne tik mokinius, bet ­duris atvėrė ir didelei naujų lektorių ­bendruomenei – gimnazijoje startavo net šešios TŪM programos mokiniams ir mokytojams, kurias veda profesionalūs lektoriai iš ­visos Lietuvos.
Rugsėjo 8 d. mokykloje pradėtos įgyvendinti net dvi TŪM programos – „Ženklų kalba: šiuolaikinis judesys ir skaičiai“ (Nr. 54) ir ilgalaikė programa su muzikos kūrėjais (Nr. 59).
„Ženklų kalba: šiuolaikinis judesys ir skaičiai“ programoje dalyvauja 2C klasės mokiniai kartu su fizinio ugdymo, šokio, matematikos ir fizikos mokytojais. Pirmą savaitę mokiniai mokėsi žaidimų ir bendrystės per muziką ir judesį, nedrąsiai jungėsi į veiklas, bet vėliau, besimokydami įvairių šokio judesių ir įsidrąsinę, visi kartu šoko pagal šiuolaikinę muziką kartu su mokytojais ir lektoriais.
Ilgalaikėje muzikos programoje dalyvauja labai meniška ir muzikali 1B klasė kartu su muzikos mo­kytoja ir klasės auklėtoja Rūta Vaičekonyte-Chveduk. Mokiniai mokosi dainų tekstų kūrimo subtilybių, „repuoja“ ir rimuoja žodžius, kuria muziką iš aplinkos garsų ir ją įrašinėja. Mo­kiniams padeda muzikos mokytojai iš kitų savivaldybės mokyklų.
Nuo rugsėjo 15 d. didelė „Vers­mės“ gimnazijos mokytojų ben­druomenės dalis dalyvauja ilgalaikė­je TŪM meno programoje (TŪM Nr. 49), kur kartu su lektore ir teatro aktore Egle Skrolyte mokosi per žaidimus ir įvairias teatro technikas bendrauti ir skatinti diskusijas įvairiomis temomis. Taikant įvairias technikas mokytojai reflektuoja ir įgytas žinias išbando pamokose kartu su mokiniais.
Nuo rugsėjo 17 d. mokyklos bibliotekos darbuotoja Marytė Kuzmenkovienė dalyvauja TŪM programoje skaitymo skatinimui „Vaikų žemė“ (TŪM Nr. 50). Kartu su kitų mokyklų bibliotekų darbuotojais ir pradinukais, vedami lektorės Silvijos Stonkutės, impro­vizuoja perkeldami knygų personažus į gyvus vaidinimus.
Nuo rugsėjo 25 d. Elektrėnų savivaldybės mokytojai, tarp kurių yra ir dalis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojų, dalyvauja integruojamoje TŪM menų programoje (Nr. 58), kurioje profesionalus aktorius ir teatro metodų žinovas Tomas Kizelis dalinasi teatro ir vaidybos metodais, kuriuos įgalinant pamokose galima lavinti mokinių pastabumą, atkaklumą, bendradarbiavimo įgūdžius ir emocinę raišką.
Nepaisant to, kad rugsėjis su įgyvendinamomis programomis at­nešė nemažų išbandymų, jis tapo ir naujų patirčių, kūrybinių atradimų ir bendrystės laiku. Įvairios TŪM programos subūrė mokinius, mokytojus ir lektorius bendrai veiklai, kurioje kiekvienas galėjo atrasti save – šokyje, muzikoje, teatre ar skaitymo džiaugsme. Tikime, kad šiais mokslo metais įgyvendinamos TŪM programos augins kūrybiškumą, smalsumą bei bendruomeniškumo jausmą.

TŪM Steam koordinatorė Žana Kaminskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

TŪM veiklos Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje
Jaukiai ir prasmingai pradėtas spalis
Mokomės per patirtį
„Susipažinkime – Kompozitorius“: Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“
„Energija“ pradėjo naują Baltijos ledo ritulio čempionato sezoną
Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė
Šokėjų startai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44