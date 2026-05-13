MUZIEJŲ NAKTIS 2026 Abromiškių dvaro svirne!

Elektrėnų krašto muziejus, įsikūręs istoriniame Abromiškių dvaro svirne, kviečia gyventojus ir miesto svečius į kasmetinį Tarptautinės muziejų nakties renginį.
Renginio programoje:
ekspozicijos lankymas – išskirtinė proga pamatyti prieblandoje medinių skulptūrų šešėlius;
kūrybinės dirbtuvės ir edukacijos – šiaudinio sodo rišimas, tautinės juostos pynimas, skiautinių siuvimas.
Dalyvauja folkloro ansamblis ir kapela „Runga“, tautodailininkės Vida Juknelienė, Ona Rasutė Šakienė, Veronika Tamošiūnienė, Regina Žvirblienė.
Renginys skirtas dideliems ir mažiems. Pasiruoškite pamatyti muziejų kitaip, pasiimkite žibintuvėlį, gerą nuotaiką ir draugus. Laukiame Jūsų gegužės 22 d. Abromiškėse, Sanatorijos g. 32. Renginio pradžia 18 val. Įėjimas laisvas.
Daugiau informacijos: muziejus@esvb.lt arba tel. +37069983066