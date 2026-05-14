Šimtas gyvenimo pavasarių

Vieviškė Leokadija Jauniškienė, šiuo metu gyvenanti dukros Irenos ir žento Romaldo Skorupskų šeimoje Pakalniškėse, balandžio 28 d. atšventė gražų 100 metų jubiliejų. Jubiliatė užaugino vienturtę dukrą, džiaugiasi dviem anūkais ir keturiais proanūkiais, kurie Skorupskų namuose yra dažni svečiai. Jie žino, ką senelei dovanoti: proanūkė Viltė dažnai surengia koncertus, groja fleita, gitara, pianinu, proanūkis Rapolas dovanojo savo pieštą paveikslą, kuris vietą rado tarp žento Romaldo paveikslų.
Leokadija Jauniškienė, visą gyvenimą dirbusi Vievio kooperatyvo vyriausiąja buhaltere, tikra Vievio inteligentė, kone tikra miestietė, žemės ūkiu beveik neužsiėmė, kaip prisimena anūkas Ričardas, kepė pačius skaniausius blynus.
Leokadija iš savo vaikystės ir jaunystės gyvenimo prie Vievio ežero prisimena, kad pas kaimynus atostogaudavo ministro šeima, dukros buvo labai draugiškos ir Leokadiją pavaišindavo saldainiais. Leokadija dar prisimena, kaip karo metu į Vievio ežerą krisdavo bombos, o ištiškęs vanduo į krantą išmesdavo daugybę žuvies, kuria žmonės maitindavosi. Senolė prisimena vokiečių laikus ir vokiečius, kurie vaikus vaišindavo saldainiais.
Dabar senolė ramias dienas leidžia dukros namuose, jubiliejaus dieną sulaukė svečių ir sveikinimų, ne tik iš giminių, bet ir iš savivaldybės vadovų.
Red. inf.