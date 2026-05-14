Šimtas gyvenimo pavasarių

Vieviškė Leokadija Jau­niš­kienė, šiuo metu gyvenanti dukros Irenos ir žento Romaldo Skorupskų šeimoje Pakal­niš­kė­se, balandžio 28 d. atšvent­ė gražų 100 metų jubiliejų. Ju­bi­liatė užaugi­no vienturtę dukrą, džiaugiasi dviem anūkais ir keturiais proanūkiais, kurie Skorups­kų namuose yra ­dažni svečiai. Jie žino, ką senelei dovanoti: proanūkė Vil­tė dažnai surengia koncertus, groja fleita, gitara, pianinu, proanūkis Rapolas dovanojo savo pieštą paveikslą, kuris vietą rado tarp žento Romaldo paveikslų.  
Leokadija Jauniškienė, visą gy­venimą dirbusi Vievio kooperaty­vo­ vyriausiąja buhaltere, tikra­ Vievio inteligentė, kone tikra mies­­tietė, žemės ūkiu beveik ne­už­siėmė, kaip prisimena anūkas ­Ričardas, kepė pačius skaniausius blynus.
Leokadija iš savo vaikystės ir jaunystės gyvenimo prie Vievio­ ežero prisimena, kad pas kaimynus atostogaudavo ministro šei­ma, dukros buvo labai draugiškos ir Leokadiją pavaišindavo saldainiais. Leokadija dar prisimena, kaip karo metu į Vievio ežerą krisdavo bombos, o ištiškęs vanduo į krantą išmesdavo daugybę žuvies, kuria žmonės maitindavosi. Senolė prisimena vokiečių laikus ir vokiečius, kurie vaikus vaišindavo saldainiais.
Dabar senolė ramias dienas leidžia dukros namuose, jubiliejaus dieną sulaukė svečių ir sveikinimų, ne tik iš giminių, bet ir iš savivaldybės vadovų. 

Red. inf.

