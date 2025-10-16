Jaukiai ir prasmingai pradėtas spalis

Spalio 1-ąją dieną Kietaviškių bendruomenės nariai rinkosi į renginį „Sveikatos stiprinimas, atsipalaidavimo būdai“. Nors susirinkusiųjų būrelis buvo negausus, tačiau visi dalyviai pasižymėjo smalsumu ir noru gilinti žinias.
Popietę pradėjo muzikinė akimirka – pianinu grojo savanorė Monika, sukūrusi ypatingą jaukumo atmosferą. Vėliau susirinkusieji klausėsi Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro psichologės Vidos Grašiuvienės. Specialistė paprastai ir įdomiai pasakojo apie žmogaus formavimosi procesus, aplinkos įtaką, skirtingus reakcijų pasirinkimus bei įvairius atsipalaidavimo būdus. Pranešimas sulaukė daug klausimų, o atsakymai buvo aiškūs, motyvuojantys ir įkvepiantys.
Didelė padėka savanorėms – Monikai, Auritai ir Austėjai – už pagalbą ir šilumą, lydėjusią renginio metu.
Spalio mėnesį bendruomenės laukia ir daugiau gražių susitikimų: kino festivalio „Nepatogus kinas“ seansas, edukacinis renginys vaikams „Grybų pažinimo kelionė“, taip pat tradicija tapęs „Pilietiškumo iššūkis“, skirtas Konstitucijos dienai paminėti.
Kiekvienas iš šių renginių – tai galimybė sustoti, pabūti drauge ir praturtinti savo kasdienybę.
Kietaviškių bibliotekininkė Rita Vaišnorienė