„Tvaraus ugdymo takais“ – konferencija, suvienijusi kelias savivaldybes Elektrėnuose

2026 m. balandžio 29 d. Elektrėnuose vykusi res­pub­likinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų praktinė konferencija „Tvaraus ugdymo takais“ sulaukė didžiulio susidomėjimo iš kitų savivaldybių. Į šį renginį užsiregistravo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ir ugdymo įstaigų vadovai iš įvairių šalies miestų, savivaldybių. Deja, dėl riboto vietų skaičiaus visų norinčių priimti nepavyko, dalyvių skaičius buvo ribojamas, siekiant užtikrinti koky­bišką patirtį kiekvienam.
Konferencijos organizatorius – Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – šią dieną atvėrė savo duris visai Lietuvai ir pakvietė dalintis gerąja patirtimi, idėjomis bei įkvėpimu. Tai ne tik teorinis, bet ir itin praktiškas renginys, kuriame ypatingas dėmesys skirtas patyriminiam ugdymui, tvarumo principams ir lėtojo ugdymo filosofijai.
Plenariniuose pranešimuose savo įžvalgomis dalinosi įvairių sričių specialistai: Elektrėnų vai­kų lopšelio-darželio „Drugelis“­ direktorė Jurgita Grisiūnienė skai­tė pranešimą „Pirmosios patirtys lėtojo mokymosi kelyje“, kuriame pristatė įstaigos patirtį, sunkumus ir lėtojo ugdymo privalumus. Apie vaiko iniciatyvą ir ugdymosi kontekstus kalbėjo inovatyvaus kūrybinio ugdymo darželio „Strazdanėlės“ direktorius, Reggio Emilia ugdymo filosofijos sertifikuotas mokytojas Petras Kričena, apie tvarumo principus ugdyme – LINEŠA atstovas Almantas Kulbis, taip pat Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ logopedė Anželika Urvakienė aptarė ir akcentavo komandinio darbo svarbą „Lėtojo ugdymo kuriama pažanga – komandinio darbo rezultatas“.
Antroje dalyje dalyviai buvo pa­kviesti į patyrimines veiklas – kū­rybines dirbtuves, sportines, inži­nerines, archeologines ir savęs pa­žinimo veiklas. Tai leido ne tik išgirsti, bet ir patirti, kaip tvaraus ug­dymo principai veikia praktikoje.
Konferencijos erdvės – tiek vidaus, tiek lauko – kruopščiai paruoštos pačios darželio bendruomenės. Kūrybiškai įrengtos ekspozicijos, daželio veiklų nuotraukų paroda, natūralumo ir tvarumo idėjas at­spindintys sprendimai sukūrė ypatingą atmosferą. Renginyje buvo matyti, kaip paprastos priemonės – medis, šiaudai, popierius – virsta prasmingomis edukacinėmis erdvėmis, kviečiančiomis tyrinėti, pažinti ir kurti.
Ši konferencija – tai ne tik renginys, bet ir stiprus bendruomeniškumo pavyzdys. Elektrėnų vai­kų lopšelis-darželis „Drugelis“ drąsiai dalijasi savo patirtimi, atveria savo kasdienybę ir įrodo, kad ugdymas gali būti kūrybiškas, tvarus ir įkvepiantis.
„Tvaraus ugdymo takais“ – tai kelias, kuriuo šiandien žengia Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ su visa bendruomene.

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ inf.

