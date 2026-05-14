„Tvaraus ugdymo takais“ – konferencija, suvienijusi kelias savivaldybes Elektrėnuose

2026 m. balandžio 29 d. Elektrėnuose vykusi respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų praktinė konferencija „Tvaraus ugdymo takais“ sulaukė didžiulio susidomėjimo iš kitų savivaldybių. Į šį renginį užsiregistravo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai ir ugdymo įstaigų vadovai iš įvairių šalies miestų, savivaldybių. Deja, dėl riboto vietų skaičiaus visų norinčių priimti nepavyko, dalyvių skaičius buvo ribojamas, siekiant užtikrinti kokybišką patirtį kiekvienam.
Konferencijos organizatorius – Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – šią dieną atvėrė savo duris visai Lietuvai ir pakvietė dalintis gerąja patirtimi, idėjomis bei įkvėpimu. Tai ne tik teorinis, bet ir itin praktiškas renginys, kuriame ypatingas dėmesys skirtas patyriminiam ugdymui, tvarumo principams ir lėtojo ugdymo filosofijai.
Plenariniuose pranešimuose savo įžvalgomis dalinosi įvairių sričių specialistai: Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorė Jurgita Grisiūnienė skaitė pranešimą „Pirmosios patirtys lėtojo mokymosi kelyje“, kuriame pristatė įstaigos patirtį, sunkumus ir lėtojo ugdymo privalumus. Apie vaiko iniciatyvą ir ugdymosi kontekstus kalbėjo inovatyvaus kūrybinio ugdymo darželio „Strazdanėlės“ direktorius, Reggio Emilia ugdymo filosofijos sertifikuotas mokytojas Petras Kričena, apie tvarumo principus ugdyme – LINEŠA atstovas Almantas Kulbis, taip pat Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ logopedė Anželika Urvakienė aptarė ir akcentavo komandinio darbo svarbą „Lėtojo ugdymo kuriama pažanga – komandinio darbo rezultatas“.
Antroje dalyje dalyviai buvo pakviesti į patyrimines veiklas – kūrybines dirbtuves, sportines, inžinerines, archeologines ir savęs pažinimo veiklas. Tai leido ne tik išgirsti, bet ir patirti, kaip tvaraus ugdymo principai veikia praktikoje.
Konferencijos erdvės – tiek vidaus, tiek lauko – kruopščiai paruoštos pačios darželio bendruomenės. Kūrybiškai įrengtos ekspozicijos, daželio veiklų nuotraukų paroda, natūralumo ir tvarumo idėjas atspindintys sprendimai sukūrė ypatingą atmosferą. Renginyje buvo matyti, kaip paprastos priemonės – medis, šiaudai, popierius – virsta prasmingomis edukacinėmis erdvėmis, kviečiančiomis tyrinėti, pažinti ir kurti.
Ši konferencija – tai ne tik renginys, bet ir stiprus bendruomeniškumo pavyzdys. Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ drąsiai dalijasi savo patirtimi, atveria savo kasdienybę ir įrodo, kad ugdymas gali būti kūrybiškas, tvarus ir įkvepiantis.
„Tvaraus ugdymo takais“ – tai kelias, kuriuo šiandien žengia Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ su visa bendruomene.
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ inf.