„Mūsų dainose 2026“ – Kauno valstybinis choras

Dainuoja Kauno valstybinis choras. Vyto Laukaičio nuotr.
Aštuonioliktą kartą Vievyje skamba chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“. Šiemet jis skirtas suaugusiųjų chorams. Masiškiausi projekto renginiai – chorų konkursai, chorų ir jungtinio choro koncertai – vyks gegužės pabaigoje, tačiau pirmosios chorinei muzikai skirtos koncertinės programos jau balandį kviečia šio žanro gerbėjus.
Kaip kasmet, festivalio programą papuošia profesionaliojo choro koncertas. Balandžio 22 d. prasmingą muzikinę dovaną vieviečiams ir miesto svečiams įteikė Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Robertas Šervenikas, dirigentas Mindaugas Radzevičius). Tai aukščiausio lygio kolektyvas, kurio kūrybinėje biografijoje – daugiau kaip 3000 koncertinių pasirodymų Lietuvoje ir užsienyje, daugiau kaip 250 Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių premjerų, keliolika kompaktinių plokštelių, atliekant įvairių epochų kompozitorių chorinius šedevrus.
Vakaro Vievyje metu skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Vaclovo Augustino, Edvardo Grygo, Georgo Frydricho Hendelio, kitų kompozitorių kūriniai. Muzikine raiška, menine įtaiga, nepriekaištingu vokalu pagrįstas profesionalus atlikimas nepaliko abejingų – publika atsistojusi audringais plojimais dėkojo chorui, jo dirigentui Mindaugui Radzevičiui, solistams Jurgitai Mikalauskienei (sopranas), Ilja Plotnikov (baritonas), Petro Bondar (fortepijonas), koncerto vedėjui Viliui Kaminskui.
Projektą „Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose 2026“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, remia „Malsena Plius“.
Audronė Stepankevičiūtė, projekto „Chorų festivalis- konkursas „Mūsų dainose 2026“ vadovė