TŪM STEAM kompetencijų stiprinimas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje

Spalio 28 d. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje prasidėjo TŪM Nr. 34 „STEAM kompetencijų stiprinimo ir kvalifikacijos tobulinimo“ veiklos. Šioje veikloje dalyvauja penkios savivaldybės mokyklos: Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija, Elektrėnų pradinė mokykla, Elektrėnų sav. Vievio gimnazija ir Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla.
Šios programos tikslas – padėti pedagogams įveiklinti TŪM II projekto lėšomis įsigytą įrangą. Dalis mokyklų ne tik įsigijo modernius 3D spausdintuvus, lazerinio pjovimo stakles, STEAM priemones – jutiklius, robotų konstruktorius, skraidykles, bet ir daug kitų priemonių, kurių panaudojimas pamokose gali stipriai prisidėti prie įdomių pamokų kūrimo ir įgyvendinimo.
Spalio mėnesį vykę užsiėmimai Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje buvo skirti 3D projektavimui. Mokytojai mokėsi dirbti su įvairiomis projektavimo programomis, susipažino su jų veikimo principais ir pritaikymu prie skirtingų 3D spausdintuvų, išbandė projektavimo programas naršyklėje, susipažino su sudėtingesne, pramonėje naudojama projektavimo programine įranga. Taip pat turėjo galimybę praktiškai išbandyti 3D spausdintuvo veikimą bei prisiliesti prie lazerinio pjovimo staklių ir sužinoti, kaip jos veikia.
Dar daug ko turime išmokti, tačiau džiaugiamės galimybe tobulėti kartu su VšĮ „Robotikos mokyklos“ lektoriais, kurie aktyviai prisideda prie mūsų mokymosi proceso.
Ši veikla – svarbus žingsnis stiprinant Elektrėnų savivaldybės pedagogų gebėjimus dirbti su naujausiomis technologijomis ir diegiant inovatyvius ugdymo metodus. Įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai padės kūrybiškiau organizuoti pamokas, sudominti mokinius bei skatinti jų smalsumą ir kūrybiškumą. Tikimės, kad šis projektas taps įkvėpimu tolesniems pokyčiams ir pažangai visose Elektrėnų savivaldybės mokyklose.
Žana Kaminskienė,
STEAM TŪM koordinatorė