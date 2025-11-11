TŪM STEAM kompetencijų stiprinimas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje

TŪM STEAM kompetencijų stiprinimas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje

Spalio 28 d. Elektrėnų „Vers­mės“ gimnazijoje prasidėjo TŪM Nr. 34 „STEAM kompetencijų stip­rinimo ir kvalifikacijos tobulinimo“ veiklos. Šioje veikloje dalyvauja penkios savivaldybės mokyklos: Elektrėnų „Versmės“ gimnazija, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija, Elektrėnų pradinė mokykla, Elektrėnų sav. Vievio gimnazija ir Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinė mokykla.
Šios programos tikslas – padėti pedagogams įveiklinti TŪM II projekto lėšomis įsigytą įrangą. Dalis mokyklų ne tik įsigijo modernius 3D spausdintuvus, lazerinio pjovimo stakles, STEAM priemones – jutiklius, robotų konstruktorius, skraidykles, bet ir daug kitų priemonių, kurių panaudojimas pamokose gali stipriai prisidėti prie įdomių pamokų kūrimo ir įgyvendinimo.
Spalio mėnesį vykę užsiėmimai Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje buvo skirti 3D projektavimui.­ Mokytojai mokėsi dirbti su įvairiomis projektavimo programomis, susi­pažino su jų veikimo principais ir pritaikymu prie skirtingų 3D spausdintuvų, išbandė projektavimo programas naršyklėje, susipažino su sudėtingesne, pramonėje naudojama projektavimo programine įranga. Taip pat turėjo galimybę praktiškai išbandyti 3D spausdintuvo veikimą bei prisiliesti prie lazerinio pjovimo staklių ir sužinoti, kaip jos veikia.
Dar daug ko turime išmokti, tačiau džiaugiamės galimybe tobulėti kartu su VšĮ „Robotikos mokyklos“ lektoriais, kurie aktyviai prisideda prie mūsų mokymosi proceso.
Ši veikla – svarbus žingsnis stip­rinant Elektrėnų savivaldybės pedagogų gebėjimus dirbti su nau­jausiomis technologijomis ir diegiant inovatyvius ugdymo metodus. Įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai padės kūrybiškiau organizuoti pamokas, sudominti mokinius bei skatinti jų smalsumą ir kūrybiškumą. Tikimės, kad šis projektas taps įkvėpimu tolesniems pokyčiams ir pažangai visose Elektrė­nų savivaldybės ­mokyklose.

Žana Kaminskienė,
STEAM TŪM koordinatorė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

TŪM STEAM kompetencijų stiprinimas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje
Šeimos gydytoja apie sergančiųjų cukriniu diabetu mitybą: svarbu neskubėti atsisakyti vaisių ir daržovių
Rudens dienas praskaidrina muzika
Beižionys džiaugiasi Semeliškėmis, o Semeliškės –Beižionių bendruomene

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Ledo ritulio Tautų taurės turnyre Mindaugo Kiero atminimą pagerbs Elektrėnai
Tarptautinis „Reveranso“ šokėjų pripažinimas
Top dance open
ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44