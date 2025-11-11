Pagerbė partizanus

Pagerbė partizanus

E. Žemaitaitis partizanų kapų paminklus apjuosė tautine juostele

 

Etmono mokykla, kurią įkūrė elektrėniškis Eividas Žemaitaitis, ­organizavo mirusiųjų atminimui skirtą žygį. Beveik 70 žygeivių leidosi partizanų takais, pagerbdami Elektrėnų krašto Didžiosios Kovos ­apygardos A rinktinės partizanus.
Aplankyti Jagėlonių, Žikaronių, Vindžiulių, Pagrendos ir Šuolių kaimai bei juos supantys miškai. Įveikta 18 kilometrų, sustota net septyniose vietose, susijusiose su partizanų kovomis.
„Šiuo žygiu ne tik prisiminėme laisvės kovotojus, bet ir pasiuntėme aiškią žinią priešams ten, rytuose – mes mylime laisvę ir niekada jos lengvai neatiduosime“, – skelbiama Etmono mokyklos feisbuko paskyroje.
Etmono mokyklos įkūrėjas Eividas Žemaitaitis yra ilgametis Lietuvos šaulių sąjungos narys, anksčiau vadovavo Elektrėnų jaunųjų šaulių būriui. Eividas Elektrėnus garsina ir sportiniais pasiekimais: jis Lietuvos dziudo ir grappling imtynių čempionas, profesionalus MMA kovotojas.
Etmono mokyklos veiklos sritys: gynybos ir išgyvenimo taktikos mokykla, lyderystė, savigyna, išgyvenimas, pirmoji medicininė pagalba, pilietiškumo pamokos, naktiniai žygiai, vaikų vasaros stovyklos.

Red. inf.

