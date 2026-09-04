Tautinis kostiumas

Tautinis kostiumas

Dzūkijos tautiniai drabužiai

Nors nuo Tautinio kostiumo dienos, minimos liepos 6-ąją, praėjo beveik du mėnesiai, bet tema aktuali ir mokslo metų pradžiai. Elektrėnų garbės pilietė Ona Rasutė Šakienė sako seniai turėjusi mintį, kurią reikėtų apsvarstyti viešai, tad atsiuntė ją spaudai.

Tautinis kostiumas – tai gyva istorija, kiekvienas kostiumo raštas – tai ryšys su protėvių kultūra, jų puoselėtomis tradi­cijomis. Tautiniai drabužiai tapo tautos materialiosios ir dvasinės kultūros simboliu.
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, vykstant nacionaliniam išsivaduojamajam judėjimui, besiformuojančiai tautos ideologijai prireikė tautos simbolių. Vienu jų, greta vėliavos ir herbo, tapo tautinis kostiumas – išeiginiai valstiečių tradiciniai drabužiai, iki XIX a. ­vidurio klostęsi veikiami istori­nių, ekonominių, gamtinių sąlygų, ūkinės veiklos, papročių, tradicijų ir religijos. Kiekvienoje Lietu­vos etnografinėje srityje tautiniai ­drabužiai turi savitų bruožų.
Lietuvoje Tautinio kostiumo metais buvo paskelbti 2017 metai. Šį sprendimą priėmė Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ­išsaugoti, populiarinti ir at­gaivinti tautinį paveldą bei paskatinti ­žmones vilkėti tautinius drabužius per valstybines šventes.
Per savo krašto drabužių populiarinimą skatinama visuomenė, ypač jaunimas, domėtis savo re­giono istorija ir krašto tradicijomis. Tautinį kostiumą rekomenduojama dėvėti per valstybines šventes, tokias kaip Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ar Liepos 6-oji – Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.
Liepos 6-oji nuo 2014 metų tradiciškai minima ir kaip Tautinio kostiumo diena, skatinanti vilkėti regioninius kostiumus.

Kada dėvėti tautinį kostiumą?
Tautinį kostiumą kviečiame dėvėti ir įvairiomis asmeninėmis šventėmis: per krikštynas, vestuves, vestuvių metines, laidotuves, taip pat religinėmis šventėmis – per Šv. Kūčias, Šv. Kalėdas, Žolinę, atlaidus, sekmadienio mišiose.
Gražu būtų tautiniu kostiumu puoštis per oficialius valstybinius priėmimus Lietuvoje bei užsienyje, abiturientų ir studentų atestatų įteikimo renginiuose, įvairiose teminėse vakaronėse, edukacijose.
Tautinis kostiumas kasdienybę paverčia švente tada, kada jis atspindi savojo regiono istorines kultūrines ypatybes ir reikšmes. Jeigu norite įsigyti ir dėvėti tautinį kostiumą, teks jį pirkti pas profesionaliai dirbančius meistrus – audėjus, siuvėjus, siuvinėtojus, juostų rišėjus, kitaip tai bus labai netikra, nes su margu languotu sijonu, užsidėjus tamsią prijuostę ir apsivilkus drobiniais marškiniais, sujuostais siaura raštuota ­juosta, nuo saulės apsigobus balta drobelės skaryte, senovėje buvo dirbama laukuose. Tai buvo darbo drabužis. Visai kitokie drabužiai buvo vilkimi einant į bažnyčią ar į šventę.

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