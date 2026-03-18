Tarptautinis projektas „FACTory“ kovos su dezinformacija socialinių tinklų formatais: prisijungė ir Lietuva

Sukursi juokingą ar gąsdinančią melagingą nuotrauką ar video – socialiniuose tinkluose ji pasklis greitai. O skaityti faktais paremtus, argumentuotus išaiškinimus, kodėl tai melas – dažnam nuobodu. Todėl faktų tikrintojai, siekdami, kad kuo daugiau žmonių pasiektų tikra, o ne melaginga informacija, prisitaikys prie socialinių tinklų logikos – tam skirtas tarptautinis projektas „FACTory“, kurio vienu iš partnerių tapo ir naujienų portalas „Delfi“.

Patikrinta informacija neturi būti nuobodi

Projekto „FACTory“ (Building Reach & Amplifying Truth) tikslas – padaryti faktų tikrinimo turinį matomesnį, patrauklesnį ir efektyvesnį, be to, tai turi būti įmanoma net ir mažesnėms redakcijoms, turinčioms ribotus išteklius.

„Melagingi teiginiai yra optimizuoti greitam platinimui – jei faktų tikrinimas socialinėje žiniasklaidoje nori neatsilikti, jam taip pat reikia patrauklių, platformai pritaikytų formatų, nesumažinant žurnalistinės kokybės“, – sako Teresa Dapp, faktų tikrinimo vadovė ir bendrovės „dpa-infocom“ generalinė direktorė.

Projekto metu bus kuriami interaktyvūs, vizualūs turinio formatai, pritaikyti „TikTok“, „Instagram“, „YouTube“ ar „Facebook“. Be to, projekto partneriai dirba ieškodami būdų, kaip sukurti efektyvesnius procesus, kurie leistų greičiau ir lanksčiau tikrinti faktus.

Pritaikys turinį Lietuvos auditorijai

Projektą „FACTory“ koordinuoja Vokietijos naujienų agentūra (dpa), kuri jam apjungė penkias pripažintas Europos faktų tikrinimo organizacijas. Kartu jos kuria ir testuoja naujus formatus, kuriais patikrinta informacija gali būti sėkmingiau platinama socialinėse platformose. Vienas iš pagrindinių elementų yra atsakingas dirbtinio intelekto naudojimas.

Be Vokietijos agentūros dpa, „FACTory“ projekte dalyvauja: „Delfi“ (Lietuva), „Pravda Association“ (Lenkija), „Lakmusz / Magyar Jeti Zrt“ (Vengrija), ir „Funky Citizens“ (Rumunija). Šių žiniasklaidos priemonių faktų tikrintojų komandos taip pat įtraukia vietinius partnerius.

Projekto „FACTory“ įgyvendintojai siekia, kad jis būtų naudingas bendruomenei ir projektui pasibaigus, tai yra, po 18 mėnesių, „FACTory“ parengs daugiakalbį praktinį vadovą, kuriame bus dokumentuojami išbandyti formatai, dirbtiniu intelektu pagrįsti darbo metodai ir geriausios praktikos. Be to, planuojami seminarai ir mokymai Europos faktų tikrinimo bendruomenei ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

„Melagingų žinių skleidėjai nuolat tobulina savo technologijas ir skleidžia dezinformaciją vis didesniais mastais – privalome rasti būdus su tuo kovoti“, – sako Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė, „Delfi“ vyr. redaktorė.

FACTory“ projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal kvietimą CNECT/2024/1910855.

