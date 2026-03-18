Kasdien po 5 klausimus ir šansas laimėti 10 tūkst. eurų – startuoja „Didysis NORFOS žaidimas“ 

Kasdien po 5 klausimus ir šansas laimėti 10 tūkst. eurų – startuoja „Didysis NORFOS žaidimas“ 

Ar mėgstate iššūkius ir azartą? Mažmeninės prekybos tinklas „Norfa“ kartu su naujienų portalu „Delfi“ pristato „Didįjį NORFOS žaidimą“. Tai konkursas, kuriame kiekvieną dieną galėsite pasitikrinti savo žinias, rinkti taškus ir pretenduoti į piniginius prizus.

Žaidimas startuoja 2026 m. kovo 9 d. ir tęsis iki birželio 9 d. (imtinai) specialiame polapyje http://www.norfazaidimas.lt.

Dalyvauti gali visi 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, turintys galiojančią „Norfos“ lojalumo kortelę. Norint pretenduoti į prizus, būtina užsiregistruoti, nurodyti lojalumo kortelės numerį bei pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Prizų traukimuose dalyvauja tik registruoti lojalumo kortelių turėtojai, todėl itin svarbu pateikti teisingus kontaktinius duomenis.

Kiekvieną dieną konkurso dalyvių lauks 5 klausimai. Į juos atsakius, bus galima pasirinkti – sustoti ir fiksuoti surinktus taškus arba rizikuoti atsakant į papildomą, šeštąjį klausimą. Teisingas atsakymas padvigubins tą dieną surinktus taškus, o neteisingas – sumažins juos perpus. Rizikos klausimas nėra privalomas, tad kiekvienas žaidėjas pats sprendžia, ar verta siekti geresnio rezultato.

Praktiškiems pirkėjams ir norintiems tokiais tapti

Ar žinote, kodėl nereikėtų kiaušinių laikyti šaldytuvo durelėse? Arba kodėl svarbu atskirti žalią mėsą nuo kitų produktų?

„Didysis NORFOS žaidimas“ bus ne tik smagus iššūkis, bet ir galimybė pagilinti praktines žinias, kurias lengvai pritaikysite kasdienybėje. Dalyvių laukiantys klausimai apims visiems aktualias temas – nuo sumanaus apsipirkimo ir taupymo iki kokybiškų produktų pasirinkimo, etikečių skaitymo bei tinkamo maisto laikymo namuose.

Dienos laimėjimai ir didysis prizas

Kasdien daugiausia taškų surinkęs dalyvis taps dienos laimėtoju. Jei keli žaidėjai surinks vienodą rezultatą, nugalėtojas bus išrenkamas burtų keliu.

Dienos prizas – 30 „Norfos“ eurų, kurie pervedami į lojalumo kortelę. Dienos prizo laimėtojai skelbiami kartą per savaitę – trečiadieniais. Per visą konkurso laikotarpį tas pats dalyvis dienos laimėtoju gali tapti ne daugiau kaip tris kartus.
Pasibaigus konkursui, iš visų dalyvių, kurie bent vieną dieną atsakė į visus klausimus ir surinko maksimalų taškų skaičių, atsitiktine tvarka bus išrinktas vienas didžiojo prizo laimėtojas. Jam atiteks 10 tūkst. eurų, kurie bus pervesti į nurodytą banko sąskaitą.

Dienos laimėtojai konkurso puslapyje skelbiami kartą per savaitę – trečiadieniais (2026.03.18-2026.06.10 periodu). O 2026.06.10 skelbiame praėjusios savaitės ir 2026.06.08, 2026.06.09 laimėtojus.

Rekomenduojame: būkite atsargūs ir dėmesingi, nepasitikėkite melagingais skambučiais. Didžiojo prizo laimėtoją skelbsime tik kartą ir tai įvyks 2026 06 11 viešai, konkurso svetainėje.

„Didysis NORFOS žaidimas“ – tai galimybė vos per kelias minutes per dieną pasitikrinti žinias, patirti azartą ir pretenduoti į solidžius prizus. Jei turite „Norfos“ lojalumo kortelę, galite pradėti jau dabar – užsiregistruokite, atsakykite į klausimus ir žaiskite kasdien.

Daugiau informacijos apie žaidimą ir jo taisykles – http://www.norfazaidimas.lt

Kasdien po 5 klausimus ir šansas laimėti 10 tūkst. eurų – startuoja „Didysis NORFOS žaidimas“ 
