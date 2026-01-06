„SVAJOK DRĄSIAI“

„Bet reikia turėti šviesos su savimi,
iš savęs, kad šviestum
tamsybėse visiems ant kelio
stovintiems,
kad jie išvydę patys rastų šviesos
savyje ir eitų savo keliu.“

M. K. Čiurlionis

Kalėdos – tai stebuklų, vilties ir nuoširdaus žmogiško ryšio metas. Tai laikas, kai drąsiname svajoti, dalijamės gerumu ir dar kartą primename sau, kokia svarbi yra bendrystė, palaikymas bei atvira širdis.
Šventiniu laikotarpiu Elektrėnų profesinio mokymo centre vyko ­iniciatyva „Svajok drąsiai“, kvietusi geros valios žmones ir įmones prisidėti prie gražios misijos – padėti išpildyti jaunuolių kalėdines sva­jones. Ši akcija tapo ypatinga galimybe ne tik svajoti, bet ir patikėti, kad net ir paprasti, žemiški norai gali virsti tikrais stebuklais.
Į jaunuolių kvietimą atsiliepė įmonė AV TERMINAL, kuri su dideliu nuoširdumu prisidėjo prie iniciatyvos įgyvendinimo. Mokymo centro mokiniai turėjo galimybę apsilankyti įmonės patalpose, susipažinti su jos veikla, darbo aplinka ir komanda. Svarbiausia – jaunuoliai jautėsi laukiami, pastebėti ir svarbūs.
Šypsenos, smalsumas ir nuoširdus džiaugsmas dar kartą patvirtino, kad tikroji Kalėdų prasmė slypi ne dovanų kiekyje, o skirtame dėmesyje, laike ir žmogiškame ryšyje. Tokios­ patirtys stiprina pasitikėjimą savimi, skatina drąsiau svajoti ir kuria pri­siminimus, kurie išliks ilgam.
Ši iniciatyva primena, jog net ir nedidelė gerumo akcija gali tapti dideliu stebuklu tiems, kuriems jo labiausiai reikia. Svarbu nelikti vieniems ir dalintis tuo, ką turime – nuoširdumu, laiku ir atvira širdimi.
Nuoširdžiai dėkojame AV TERMINAL komandai už atvirumą, skirtą laiką, pozityvias emocijas ir dovanas, kurios mūsų mokiniams tapo tikru džiaugsmo pliūpsniu šiuo ypatingu šventiniu laikotarpiu.

Ineta Čoporovienė

