Padėkos vakare – ,,Kultūra yra šventas reikalas“

Robertas Šarknickas
Gruodžio 18 dieną Vievio kultūros centre įvyko ypatingas Kalėdinis padėkos vakaras „Dėkingumo šviesa“ – renginys, kuriame susiliejo bendrystė, pagarba, šiluma ir nuoširdus dėkingumas visiems, kurie savo darbais, idėjomis ir buvimu kuria Vievio kultūrinį bei bendruomeninį gyvenimą.
Šis vakaras tapo prasmingu kulminaciniu metų akordu, priminusiu, kad kultūra nėra tik renginiai ar koncertai – tai žmonės, santykiai, pasiaukojimas ir nuolatinis rūpestis vienas kitu. Neatsitiktinai renginio leitmotyvu tapo UAB „Usva“ direktoriaus Valerij Usenko išreikšta mintis: „Kultūra yra šventas reikalas“. Ši nuolatinio Vievio kultūros centro rėmėjo ištarta frazė, itin prasminga šiuo laikotarpiu, reiškianti jautrumą, atsidavimą ir tikėjimą bendru gėriu, sulaukė ilgų pilnos salės publikos plojimų.
Padėkos koncerte muzikinę ir poetinę programą dovanojo aktoriai: Giedrius Arbačiauskas ir Robertas Šarknickas. Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė už indėlį į kultūros puoselėjimą Elektrėnų savivaldybėje dėkojo Elektrėnų savivaldybės merui Gediminui Ratkevičiui, vicemerams Mariui Urvakiui ir Ingai Kartenienei, administracijos direktorei Jekaterinai Goličenko, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Džeraldui Dagiui. Šiltus šventinius palinkėjimus Vievio kultūros centrui ir miesto bendruomenei tarė Vievio seniūnė Kristina Vitartė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Strebeikienė, savivaldybės tarybos nariai Rimantas Baravykas ir Raimondas Ivaškevičius. Nuolatinis savivaldybės vadovų palaikymas kultūrinėse veiklose ir parama kultūros idėjų įgyvendinimui liudija pagarbą kultūros žmonėms, įstaigoms ir bendruomenėms, kurios kasdien tyliai, bet atkakliai kuria prasmingą aplinką gyventi.
Ypatingas dėmesys vakaro metu skirtas partneriams – švietimo, kultūros ir dvasinėms įstaigoms: Vievio gimnazijai – vadovas Gintaras Dobilaitis, J. Milančiaus pradinei mokyklai – Ingrida Tviragienė, Vievio meno mokyklai – l. e. direktorės pareigas Adelė Kasputienė, vaikų lopšeliui-darželiui „Eglutė“ – Giedrė Ignatavičienė, Vievio bibliotekai – vadovė Irena Senulienė, bei Vievio bažnyčiai – klebonas Alfonsas Kelmelis – simbolizavo nenutrūkstamą kultūros, švietimo ir dvasinių vertybių dialogą.
Nuoširdi padėka skambėjo Vievio seniūnijos bendruomenėms: Trečiojo amžiaus universitetui, bendruomenėms „Santarvė“ (pirmininkė Audronė Davidavičienė), „Veikiam kartu“ (pirmininkas Viktoras Granickis), Pylimų bendruomenei (pirmininkas Modestas Važnevičius), Vievio neįgaliųjų draugijai (pirmininkė Marijona Slavinskienė). Jų vadovai ir nariai – tai žmonės, kurių iniciatyvos telkia, drąsina ir įkvepia veikti kartu.
Vakaro metu pagerbti ir konkretūs asmenys – aktyvūs kultūros, bendruomenės, savanorystės rėmėjai bei bičiuliai, kurių geranoriškumas dažnai lieka užkulisiuose, tačiau be jų nebūtų daugelio gražių iniciatyvų.
Dėkingumo žodžiai skambėjo ir renginių rėmėjams – Vievyje veikiančioms verslo įmonėms bei organizacijoms, kurios supranta kultūros svarbą ir, prisidėdamos prie projektų finansavimo, suteikia Vievio kultūros centrui įgyvendinamus projektus daryti spalvingesnius, turtingesnius, įspūdingesnius. Tarp nuolatinių Vievio kultūros centro rėmėjų – UAB „Finėjas“, direktorius Vaidotas Lenktys; UAB „Malsena plius“, direktorius Marius Dužinas; UAB „Bauwerk Boen“ direktorius Artūras Šūmakaris; UAB „AV Terminal“, direktorius Martynas Keršys; UAB „Plastiksė“, direktorius Leonid Sterlin; UAB „Gelmesta“, direktorius Donatas Jankauskas; UAB „Usva“, direktorius Valerij Usenko; UAB „Vievio paukščiai“, direktorius Algirdas Valančius.
Nemaža renginių organizuota ir su Vievio girininkijos (girininkas Aidas Stepankevičius), Gedimino Jachimavičiaus sulčių spaudykla „Obuolių metai”, UAB „Karpex“ (vadovas Gintaras Karpičius) pagalba.
Ne mažiau svarbi padėkos vakaro dalis skirta pagerbti informaciniams partneriams – savaitraščiams „Elektrėnų kronika“, „Elektrėnų žinios“, „Trakų žemė“, portalui „Atspindžiai“ bei fotografams – Liudmilai Felčinskajai, Dainiui Stankui, Edmundui Šimaičiui, Vytui Lenkaičiui -, fiksuojantiems akimirkas, kurios virsta bendruomenės atmintimi, bei aktyviausiems renginių lankytojams, kurių ištikimybė kultūrai yra didžiausias įvertinimas.
Ypatingą šilumą vakarui suteikė savanoriai – tiek pavieniai pagalbininkai, tiek Vievio gimnazijos jaunimas. Jų energija, šypsenos ir noras padėti tapo gyvu įrodymu, kad ateities kultūra yra saugiose rankose.
Šis vakaras nebūtų įvykęs be Vievio kultūros centro darbuotojų komandos – žmonių, kurie kasdien tyliai ir kantriai stato kultūros pamatus. Jų profesionalumas, kūrybiškumas ir atsidavimas leido „Dėkingumo šviesai“ suspindėti visu grožiu.
Kalėdinis padėkos vakaras „Dėkingumo šviesa“ dar kartą patvirtino: kai bendruomenė susiburia, kai padėka tariama garsiai ir nuoširdžiai, gimsta ne tik gražus renginys, bet ir stipresnis ryšys tarp žmonių. O kultūra, kaip ir šviesa, sklinda tada, kai ja dalijamasi.