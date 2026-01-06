Muzika, jungianti šeimas ir kartas

Jau 23-ąjį kartą Elektrėnų meno mokykloje įvyko Muzikuojančių šeimų vakaras – ypatinga šventė, kurioje muzika tapo tiltu tarp kartų, šeimų ir širdžių. Šis vakaras dar kartą patvirtino paprastą, bet labai svarbią tiesą: muzika šeimoje – tai ne tik garsai, bet ir laikas kartu, pasitikėjimas, bendrystė bei drąsa būti scenoje
drauge. Šiemet pasirodė 27 šeimos: broliai, sesės, mamos, tėčiai su vaikais, pusseserės, močiutė su anūkėle. Scenoje galėjome girdėti net kelių šeimų pasirodymą. Kiekvienas pasirodymas buvo tarsi maža šeimos istorija – nuo pirmųjų nedrąsių garsų iki brandžių, užtikrintų interpretacijų, kurios sukūrė šventinę nuotaiką. Ypač džiugino tai, kad šiame vakare susitiko skirtingos kartos – scenoje matėme šeimas, kurios su Muzikuojančių šeimų vakarais užaugo, ir tas, kurios žengė savo pirmuosius muzikinius žingsnius. Nuoširdžiai dėkojame visoms šeimoms, mokytojams ir organizatoriams, kurie prisidėjo prie šios šventės, skirtos Elektrėnų miesto 65-mečiui ir savivaldybės 25 metų jubiliejams paminėti.
Ramių, šiltų, jaukių švenčių, skambant muzikai Jūsų namuose ir širdyse!
Mokytoja Rasa Hopenienė