Muzika, jungianti šeimas ir kartas

Jau 23-ąjį kartą Elektrėnų meno mokykloje įvyko Muzikuojančių šeimų vakaras – ypatinga šventė, kurioje muzika tapo tiltu tarp kartų, šeimų ir širdžių. Šis vakaras dar kartą patvirtino paprastą, bet labai svarbią tiesą: muzika šeimoje – tai ne tik garsai, bet ir laikas kartu, pasitikėjimas, bendrystė bei drąsa būti scenoje

Linkų, Norkūnų šeimynos, Rapolas Gaučas su mama Aušra

drauge. Šiemet pasirodė 27 šeimos: broliai, sesės, mamos, tėčiai su vaikais, pusseserės, močiutė su anūkėle. Scenoje galėjome girdėti net kelių šeimų pasirodymą. Kiekvienas pasirodymas buvo tarsi maža šeimos istorija – nuo pirmųjų nedrąsių garsų iki brandžių, užtikrintų in­terpretacijų, kurios sukūrė šventinę nuotaiką. Ypač džiugino tai, kad šiame vakare susitiko skirtingos kartos – scenoje matėme šeimas, ku­rios su Muzikuojančių šeimų vakarais užaugo, ir tas, kurios žengė savo pirmuosius muzikinius žingsnius. Nuo­širdžiai dėkojame visoms šeimoms, mokytojams ir organizatoriams, kurie prisidėjo prie šios šventės, skirtos Elektrėnų miesto 65-mečiui ir savivaldybės 25 metų jubiliejams paminėti.
Ramių, šiltų, jaukių švenčių, skambant muzikai Jūsų namuose ir širdyse!

Mokytoja Rasa Hopenienė

