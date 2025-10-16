„Susipažinkime – Kompozitorius“: Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas

Po koncerto (Leonidas Abaris – antroje eilėje centre). Liudmilos Felčinskajos nuotrauka
Paskutinį rugsėjo sekmadienį į Vievio Šv. Onos bažnyčią chorinės muzikos gerbėjus pakvietė koncertas „Susipažinkime – Kompozitorius“, vienas iš projekto „Mūsų dainose: vaikų ir jaunimo chorų festivalis–konkursas“, finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės, renginių. Šįkart muzikinės popietės svečias – šalies chorams gerai pažįstamas ir mylimas kompozitorius Leonidas Abaris, daugybės dainų, giesmių, mišių autorius. Chorams ir ansambliams skirti Maestro originalūs kūriniai bei įvairių kompozitorių dainų aranžuotės nuolat skamba Lietuvos dainų šventėse, Lietuvos moksleivių dainų šventėse, „Dainų dainelės“ dalyvių repertuaruose.
Pagerbti ir pasveikinti kompozitorių, šiemet švenčiantį gražų jubiliejų, į Vievį susirinko visas būrys chorų ir ansamblių. Šv. Mišių metu skambėjo L. Abario Mažosios mišios Marijos Kankinių Karalienės garbei bei giesmės, kurias giedojo Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“ (vadovė Audronė Stepankevičiūtė, vargonininkas Linas Paškevičius).
Nuoširdaus ir jausmingo koncerto metu gausiai susirinkusiai publikai L. Abario dainas ir giesmes dovanojo Vievio meno mokyklos jaunučių choras (vadovė Živilė Keblikaitė-Butkevičienė, koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė), šios mokyklos vokalinis ansamblis ir solistė Radvilė Bukšnaitytė (mokytoja Natalja Krauter), Palangos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Guboja“ (vadovas Rimgaudas Juozapavičius), Kauno r. Samylų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ (vadovė Laimutė Dzedaravičienė, koncertmeisterė Kristina Jeganian), Vilniaus kultūros centro LRT vaikų choras (vadovė Regina Maleckaitė, koncertmeisterė Saulė Kriščiūnaitė).
Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, įteikdamas padėkos raštus, dėkojo koncerto dalyviams už Lietuvos dainų šventės tradicijos puoselėjimą, skleidžiant mėgėjų meną regionuose, populiarinant Lietuvos autorių kūrybą. Gerbiamam Maestrui meras linkėjo neišsenkančių kūrybinių idėjų. Publikos ir dainininkų aplodismentai ir gėlės, chorų vadovų šilti žodžiai – pagarba ir padėka talentingam ir mylimam Kompozitoriui, nepaprastai nuoširdžiam ir kukliam žmogui.
O Leonido Abario dovanos kiekvienam kolektyvui – nauji, dar niekur neatlikti kūriniai, kuriuos dainininkai su džiaugsmu įtrauks į savo koncertų programas bei sakralinės muzikos repertuarą.
Audronė Stepankevičiūtė,
Projekto „Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis – konkursas“ vadovė