Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“

Italijoje spalio 1–4 dienomis legendinėje Gardos ežero akvatorijoje vyko RS „Feva“ Europos buriavimo čempionatas 2025 ir Europos taurės serijos finalas.
Lietuvos rinktinė čia pasiekė istorinių laimėjimų: pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo Europos taurės serijos „Grand Prix RS Feva European Series“ trofėjų
ir pelnė bronzos medalius vaikinų įskaitoje. Tai – didžiausias Lietuvos jaunųjų buriuotojų pasiekimas tarptautinėje RS „Feva“ klasėje.
Benas Šapkinas ir Mykolas­ Leipus (Elektrėnų sporto centras) Europos čempionate užėmė 5 vietą ben­droje įskaitoje ir 3 vietą vaikinų kla­sėje. Nepaisant techninių iššūkių pasku­ti­nę varžy­bų dieną, jie išsau­gojo aukštas pozicijas ir finišavo tarp stipriausių­jų.
„Tai buvo mūsų svajonė nuo pir­mųjų varžybų Gardoje. Po tiek metų darbo pagaliau pasiekėme šį lygį – ne tik atsilaikyti prieš britus ir italus, bet ir juos aplenkti,“ –
sakė Benas Šapkinas.
Mykolas Leipus pridūrė: „Šis ­sezonas buvo ilgas ir reikalavo daug disciplinos. Kiekvienas startas, ­kiekviena klaida mokė mus tapti geresniais. Bronza Europoje – tai ne tik apdovanojimas, bet ir įrodymas, kad ­Lietuvos jaunimas gali būti tarp elitinių Europos įgulų.“
Šis duetas tapo ir visos Europos taurės serijos nugalėtojais, surinkęs daugiausia taškų po septynių etapų įvairiose šalyse – nuo Italijos iki Čekijos ir Didžiosios Britanijos.
Tai – pirmoji tokio lygio pergalė Lietuvos buriavimo istorijoje.
Austėja Karčiauskaitė ir Augus­tė Žukauskaitė (Elektrėnų sporto centras) Europos taurės serijoje užėmė 2 vietą merginų įskaitoje ir 4 vietą bendroje įskaitoje. „Kiekvienas etapas buvo skirtingas – nuo stiprių vėjų Čekijoje iki ramių dienų Italijoje. Turėjome išmokti prisitaikyti. Tai buvo mūsų didžiausia pamoka,“ – pasakojo Augustė Žukauskaitė.
Ema Raudytė ir Vilius Cančingeris (Nidos sporto mokykla / klubas „Gero vėjo“) pateko į auksinį laivyną ir kelis kartus finišavo tarp dešimties geriausiųjų.
„Pirmą dieną buvo jaudulio, bet vėliau tiesiog pradėjome mėgautis buriavimu. Gardoje svarbiausia ne tik greitis, bet ir gebėjimas skaityti vėją,“ – sakė Ema.
Asta Aperavičiūtė ir Augus­tė Žukauskaitė sidabriniame­ laivyne finišavo net keturis kartus tarp penkių geriausiųjų. Jų treneriai pabrėžė šios įgulos ramų ir analitinį stilių, kuris rodo bręstantį pro­fesionalumą.
Debiutantai Marius Timofejevas su Martynu Dabravalskiu, Joris Laukaitis su Ug­ne Šilkūnaite bei Rimgailė Kregž­dytė su Rugile Bedalyte
pa­rodė puikią kovinę dvasią ir įgijo vertingos patirties startuodami tarp daugiau nei šimto stipriausių Europos komandų.
Pasiruošimas čempionatui vyko jungtinėse stovyklose Mrągowe (Lenkijoje) ir Riva del Garda, kur Lietu­vos ir Lenkijos treneriai dirbo kartu. Treniruočių procesą koordinavo Stanisław ir Marcin Mickiewicz (Lenkija), Antanas Juodsnukis, Viktorija Andrulytė, Tomas Valentinaitis ir Rimvydas Rimdžius. Treneris Darius Gerasimavičius pabrėžė: „Mūsų tikslas – ne tik laimėti, bet ir kurti sistemą, kurioje jaunimas gali augti iki Europos ir pasaulio lygio“.
Dalyvavimą Europos čempionate ir taurės serijoje užtikrino Lietuvos buriuotojų sąjunga, Elektrė­­nų savivaldybės sporto centras, Elek­trė­nų buriuotojų klubas „Poseidonas“,
Neringos sporto mokykla, Na­cionalinė buriavimo akademija, taip pat sportininkų tėvai ir rėmėjai. „Be šių žmonių ir institucijų paramos ši pergalė nebūtų įmanoma. Tai bendras Lietuvos buriavimo bendruomenės darbas,“ – sakė RS Sailing asociacijos prezidentas Tomas Valentinaitis.
RS „Feva“ klasės Lietuvos komanda įrodė, kad nuoseklus darbas, trenerių partnerystė ir jaunimo užsidegimas gali atnešti gerus rezultatus tarptautinėje arenoje.
2025-ieji metai žymi naują etapą – Lietuva tampa viena iš stipriausių RS „Feva“ jėgų Europoje.

Mireta Lingevičiūtė

