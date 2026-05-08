Sumanieji kaimai regionuose – galimybė, kuria privalome pasinaudoti

Sumanieji kaimai regionuose – galimybė, kuria privalome pasinaudoti

„Sumaniųjų kaimų“ priemonė – tai investicija ne tik į infrastruktūrą ir paslaugas, bet ir į žmones – jų gebėjimą bendradarbiauti, kurti, kartu spręsti problemas. Nuotrauka iš pexels.com

 

Šalies vietos veiklos grupės (VVG) kartu su partneriais prieš dvejus metus atvėrė nau­ją puslapį kaimo vietovių istorijoje – pradėjo įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemonę „Sumanieji kaimai“. Nors pirmieji žingsniai pareikalavo daugiau laiko, nei planuota, prieš akis – solidus finansavimas ir ambicingas tikslas: paversti mūsų kaimus moderniomis, technologiškai pažangiomis ir so­cialiai atsakingomis erdvėmis.

Kas yra sumanusis kaimas?
Tai ne tik gražiai skambantis terminas. Sumanieji­ kai­mai – tai gyvos socialinės ir ekonomi­nės sistemos, kurias kuria patys gyventojai. Pa­grindinė idėja paprasta: nau­dojant skaitmenines technologijas ir sumanius sprendimus, didinti kaimo patrauklumą bei gyvenimo kokybę.
Čia svarbiausia ne technika pati savaime, o bendruomenės susitelkimas siekiant konkretaus, vietos stiprybėmis pagrįs­to tikslo. Nuo skaitmenizuotų viešųjų paslaugų iki žiedinės bioekonomikos sprendimų – ­sumanus kaimas ieško atsaky­mų į šiandienos išbandymus moderniais būdais.

Pinigai ir galimybės: kiek ir kam?
„Sumaniųjų kaimų“ priemonei 2023–2027 metams skirtas solidus 15 mln. Eur biudžetas. Žemės ūkio ministerija­ siekia, kad per visą šį laikotar­pį Lietuvoje atsirastų bent 25 sėkmingos sumanaus kaimo strategijos. Finansavimo lubos­ priklauso nuo vietos veiklos grupių bendradarbiavimo masto:
Jei paraišką teikia viena VVG – iki 500 tūkst. Eur.
Jei bendradarbiauja dvi VVG – iki 600 tūkst. Eur.
Jei trys ir daugiau (arba teritorijoje gyvena per 40 tūkst. gyventojų) – iki 700 tūkst. Eur.
Vienam konkrečiam projektui strategijos viduje galima gauti iki 200 tūkst. Eur, o intensyvu­mas siekia nuo 40 iki 85 proc. Tai proga socialiniam, bendruo­me­­niniam ar privačiam verslui, bendruomenėms, savivaldybių administracijoms ir mokslo­ įstaigoms suvienyti jėgas bendram tikslui pasitelkiant savo kompetencijas ir išteklius. Tokia partnerystė leidžia ne tik efektyviau panaudoti finansinę paramą, bet ir kurti ilgalaikius, tvarius sprendimus, atliepiančius kon­krečius vietos poreikius.
Bendradarbiaudami skirtingi­ sektoriai gali sujungti praktinę patirtį, sumanias idėjas ir vietos žinias, taip užtikrindami di­desnį projektų poveikį ir didesnę naudą bendruomenei. Tai sudaro prielaidas kurti prieinamesnes paslaugas, stiprinti socialinę sanglaudą, ­skatinti ekonominį aktyvumą ir ­didinti kaimo vietovių patrauklumą gyventi bei dirbti. Galų gale, tokie projektai tampa ne tik investicija į infrastruktūrą ar paslaugas, bet ir į žmones – jų gebėjimus bendradarbiauti, kurti ir kartu spręsti ­sunkumus.
Tinkamos išlaidos apima viską: nuo naujos įrangos ir informa­ci­nių technologijų sprendimų iki tran­sporto priemonių, skirtų socialinėms paslaugoms teikti, bei projektų administravimo.

Pamokos iš pirmųjų etapų
Iki šiol patvirtintos šešios VVG strategijos – Vilniaus, Kauno, Ukmergės, Lazdijų, Švenčionių ir Šilutės rajonuose. Strategijoms skirta beveik 3,3 mln. Eur, o jas įgyvendins 27 projektų vykdytojai. Dar dvi „Sumanių kaimų“ strategijos, kurioms prašoma apie 1 mln. Eur paramos, šiuo metu yra pervertinamos. Šias strategijas planuoja įgyvendinti 5 projektų vyk­dytojai. Siekiama, kad parama būtų skiriama tik kokybiškiems, pagrįstiems ir realų poveikį užtikrinantiems projektams.
Analizuojant pirmąsias paraiškas išryškėjo, kad pagrindinės priemonės įgyvendinimo problemos yra susijusios su nepagrįstu bendradarbiavimu tarp strategijos­ projektų partnerių ir nepakankama projektų kokybe. Dažnai projektai tarpusavyje yra menkai su­si­ję ir nesukuria bendro, apčiuo­piamo poveikio VVG teritorijai ir vietos gyventojams. Strategijose trūksta inovatyvumo – nepakankamai aiškiai atskleidžiamas naujumas, pridėtinė vertė. Be to, vertinimo metu patys pareiškėjai atsiima nemažai paraiškų, dažniausiai dėl nepakankamo pasirengimo įgyvendinti projektą.

Kaip surinkti reikiamus balus?
Norint gauti finansavimą, strategija turi surinkti bent 40 balų. Vertinimo svoris paskirstytas taip:
Paslaugų skaitmeniniais spren­diniais grįsta strategija (iki 15 balų): Ar diegiami IT sprendimai paslaugų prieinamumui, kokybei ar efektyvumui didinti?
Inovatyvi strategija (15 ba­lų): Ar strategijos projektai orientuoti į paslaugų inovacijas?
Išteklius pritraukianti strategija (10 balų): Ar strategijai ir (arba) projektui įgyvendinti pasitelkiami papildomi ekonominiai ištekliai?
Mokslo įtraukimas (10 ba­lų): Ar dalyvauja moks­lo įstaigos su praktiniais sprendimais?
Jaunimas (15 balų): Ar strategija skirta jaunimui arba ar įgyvendinant ją dalyvauja jaunas (-i) žmogus (- nės) iki 29 metų?
Paslaugų plėtra (15 balų): Ar strategijos projektuo­se kuriamos ir (arba) plėtojamos paslaugos?
Aplinkosauga (20 balų): Ar strategijoje numatytų projektų veiklos ir investicijos skirtos aplinkosaugai ir (ar) klimato kaitos švelninimui ir yra pagrįstos teigiamu poveikiu?

Naujas kvietimas jau planuojamas
Priemonės „Sumanieji kaimai“ lėšos dar nepanaudotos, jos ir toliau bus skiriamos šiai priemonei. Atlikus priemonės taisyklių korekcijas, siekiant projektų kokybės ir paprastesnio įgyvendinimo, 2026 m. rugsėjį–spalį planuojamas ­naujas „Sumanių kaimų“ kvietimas, kurio biudžetas – net 7,83 mln. Eur.
Dabar laikas namų darbams. Vietos veiklos grupės turi pusmetį suburti stiprias partnerystes, išgryninti sumanias idėjas ir pasiruošti kokybiniam šuoliui. Sumanus kaimas nėra ateities vizija – tai šiandienos įrankis, leidžiantis regionams ne tik išlikti, bet ir klestėti naudojantis 21-ojo amžiaus galimybėmis.

 

 

 

Užs. 26/37

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Sumanieji kaimai regionuose – galimybė, kuria privalome pasinaudoti
Energija, kuri vienija: pagerbti „Ignitis gamyba“ metų darbuotojai
Kasdieniai darbai ir lūkesčiai: kuo gyvena Beižionių kraštas
Jaunasis barberis iš Elektrėnų sužibėjo konkurse „Kaunas Beauty 2026“

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Meno šventė „Šokoladinis Mocartas Lietuvoje“ pristato du renginius Elektrėnų savivaldybėje.
Festivalis ARS NOVA gegužės 1-31 d.
Pavasario šventė Vytenio parke
Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44