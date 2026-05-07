Energija, kuri vienija: pagerbti „Ignitis gamyba“ metų darbuotojai

Nominantai su vadove Asta Sungailiene (kairėje)

 

Antrus metus iš eilės Energetikų dienos išvakarėse vyko tradiciniai „Ignitis gamyba“ Metų darbuotojų apdovanojimai, subūrę bendruo­menę padėkai, pasididžiavimui ir ­bendrystei. Simboliška, kad šventinis renginys vyko Abro­miš­kių dvare, tarsi primindamas Energetikų dienos ištakas – 1892 metų 17 dieną, kuomet Rietavo dvare buvo įžiebta pirmoji ­elektros lemputė.
Sveikindama susirinkusius kolegas vadovė Asta Sungailienė dė­kojo už kasdienį darbą, džiaugėsi galėdama kartu pasveikinti, pasidžiaugti ir pasididžiuoti pačiais geriausiais, kolegų nominuotais ir išrinktais darbuotojais.
„Ignitis gamyba“ vadovė pri­minė svarbų visai komandai pa­siekimą – bendrovė skaičiuoja­ jau 500 dienų be nelaimingų at­sitikimų. Tai reikšmingas įrody­mas, kad ­nuoseklus darbas ir kas­dienės in­ves­ticijos į darbuotojų saugą ir ­svei­katą (DSS) atsiperka.
Ji taip pat pasidalino dar vienu džiugiu akcentu – Kauno HE 66-uoju gimtadieniu, kurį elek­trinė švenčia balandžio 18 dieną.
Šiemet šventėje dalyvavo ir naujasis „Ignitis grupė“ Valdybos narys Vytenis Koryzna, kuris priminė, jog Elektrėnų komplekse, Kruonio HAE ir Kauno HE slypi visos Lietuvos energetikos ­sistemos DNR.
Energetikus tradiciškai sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, kuris akcentavo, kad energetikų profesija kupina iššūkių: reikia ne tik užtikrinti energetinę nepriklausomybę, bet ir žengti koja kojon su technologijomis ir naujovėmis. „Savo darbu mūsų miestui sutei­kiate Lietuvos energetikos sos­ti­nės vardą“, – sveikinimo kalboje sa­kė meras. Bendrovės darbuo­tojus taip pat sveikino Energetikos ­ministerijos ministro patarėjas ­Alvydas Sakavičius.
Nė viena didesnė „Ignitis gamyba“ šventė neapsieina be energetikos veteranų. Šį kartą apie Lie­tuvos energetikos sistemos pasiekimus kalbėjo Elektrėnų garbės pilietis Viktoras Mekas, kuris taip pat priminė simbolišką faktą – kovą „Lietuvos garbės“ nominantu tapęs „Ignitis gamyba“ darbuotojas Raimundas Alimas yra vieno iš energetikos veteranų sūnus.

Apdovanoti mentoriai
Atskiras dėmesys renginyje­ skirtas kolegoms, kurie dalijasi­ patirtimi ir augina kitus. Pernai startavusi mentorystės programa siekia dalintis žiniomis, ugdyti talentus ir stiprinti vidinę organizacijos kultūrą. Programa apėmė dvi kryptis – inžinerinę ir lyderystės, o rudenį planuojama ją tęsti.
Mentorių apdovanojimus­ pri­­statė ir sveikinimo žodį tarė Živilė Skibarkienė, „Ignitis gru­pės“­ ­valdybos narė, organizacinio vystymo vadovė. Ji akcentavo mentorystės svarbą organizacijos­ kultūrai ir ilgalaikei sėkmei bei įteikė specialiai šiai programai sukurtus mentorių ženkliukus, kuriuos nuo šiol galės nešioti pro­gramos dalyviai.
„Ignitis gamyba“ mentoriai: Vytautas Rakauskas, Paulius Miliauskas, Vidmantas Voveris, Gintautas Gudelis, Julius Janušaitis, Darius Meškaitis, Rolandas Ryliškis, Asta Sungailienė, Agnė Neščiokienė, Vilma Andziulė ir Arūnas Barauskas.

Išskirtinė garso instaliacija
Renginio dalyviai buvo pakviesti į netradicinę patirtį – garso menininko, LMTA doktoranto Mato Samulionio pristatytą garso instaliaciją „Energija sveikina energetikus“.
Instaliacija tapo kūrybišku ir prasmingu akcentu, leidusiu nau­ju kampu pažvelgti į energijos ir žmogaus santykį, keliaujant per Lietuvos energetikos istoriją – nuo pirmosios lemputės Rietave iki šiandienos saulės ir vėjo parkų.
Be to, instaliacija mums pri­minė, kokia svarbi drąsa atrasti ir keistis, nes tai yra ta į priekį varanti jėga.

Garbingiausios vietos pirmosiose eilėse skirtos energetikos veteranams

Metų darbuotojų apdovanojimai
Prasidėjus apdovanojimų daliai, į sceną buvo pakviestas šių metų statulėlių autorius Eugenijus Bagdonavičius.
Kartą Asta Sungailienė, bendraudama su darbuotojais jo dirb­tuvėse, pamatė vieną iš kūrinių ir liko juo sužavėta – būtent ši statulėlė tapo įkvėpimu Me­tų darbuotojų apdovanojimams. Kiekvienas joje įžvelgia skirtingus „Ignitis gamyba“ valdomų ener­getikos objektų simbolius. Šven­tė­je išdalinta 10 statulėlių, pagerbiant geriausius metų darbuotojus ir kitus nominantus.
1. Technologijų departamento METŲ DARBUOTOJAS – Edmundas Kaušas.
Nominaciją įteikė Edita Jakubauskienė, DSS skyriaus vadovė.
2. Techninės priežiūros departamento METŲ DARBUO­TOJA – Irma Jančiukienė.
Nominaciją įteikė Dainius Puidokas, Techninės priežiūros departamento vadovas.
3. Elektrėnų eksploatacijos departamento METŲ DARBUO­TOJAS – Viktoras Fiodorovas. No­minaciją įteikė Darius Kucinas, Gamybos tarnybos vadovas.
4. Hidroelektrinių eksploatavimo departamento ir Elektrinių valdymo centro METŲ DARBUOTOJAS – Erikas Martinaitis
Nominaciją įteikė Raimondas Min­kevičius, Hidroelektrinių eks­ploatacijos departamento vadovas.
5. Veiklos palaikymo­ koman­dų METŲ DARBUO­TOJA – Alia Kutko.
No­minaciją įteikė Vytautas Rakauskas, Verslo saugos skyriaus vadovas.
6. METŲ UGDYTOJAS – Marius Pulauskas.
No­minaciją įteikė Valentas Nevieras, „Ignitis grupė“ Tvaru­mo vadovas.
7. METŲ LYDERIS – Kęs­tutis Mončys.
Nominaciją įteikė Ieva Voz­butaitė-Bieliauskė, „Ignitis gru­pė“ Komunikacijos vadovė.
8. METŲ PAGALBOS RANKA – Vytenis Tomkus.
Nominaciją įteikė Vitalija­ Laginauskaitė, „Ignitis grupė“ ­Gamybos teisės vadovė.
9. METŲ ATSAKOMYBĖ – Žilvinas Petrauskas.
Nominaciją įteikė Kšištofas Bužinskis, „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo vadovas.
10. SVAJONIŲ KOMANDA – Chemijos komanda
Nominaciją įteikė Asta Sungai­lie­nė, „Ignitis gamyba“ vadovė.
Kiekvienas nominaciją teikęs asmuo kolegoms negailėjo gerų žodžių. Jautėsi pakili pasididžiavimo, palaikymo ir vienybės ­atmosfera.

Pagal „Ignitis gamyba“ informaciją parengė Virginija Jacinavičiūtė

