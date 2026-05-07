Energija, kuri vienija: pagerbti „Ignitis gamyba“ metų darbuotojai

Nominantai su vadove Asta Sungailiene (kairėje)
Antrus metus iš eilės Energetikų dienos išvakarėse vyko tradiciniai „Ignitis gamyba“ Metų darbuotojų apdovanojimai, subūrę bendruomenę padėkai, pasididžiavimui ir bendrystei. Simboliška, kad šventinis renginys vyko Abromiškių dvare, tarsi primindamas Energetikų dienos ištakas – 1892 metų 17 dieną, kuomet Rietavo dvare buvo įžiebta pirmoji elektros lemputė.
Sveikindama susirinkusius kolegas vadovė Asta Sungailienė dėkojo už kasdienį darbą, džiaugėsi galėdama kartu pasveikinti, pasidžiaugti ir pasididžiuoti pačiais geriausiais, kolegų nominuotais ir išrinktais darbuotojais.
„Ignitis gamyba“ vadovė priminė svarbų visai komandai pasiekimą – bendrovė skaičiuoja jau 500 dienų be nelaimingų atsitikimų. Tai reikšmingas įrodymas, kad nuoseklus darbas ir kasdienės investicijos į darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) atsiperka.
Ji taip pat pasidalino dar vienu džiugiu akcentu – Kauno HE 66-uoju gimtadieniu, kurį elektrinė švenčia balandžio 18 dieną.
Šiemet šventėje dalyvavo ir naujasis „Ignitis grupė“ Valdybos narys Vytenis Koryzna, kuris priminė, jog Elektrėnų komplekse, Kruonio HAE ir Kauno HE slypi visos Lietuvos energetikos sistemos DNR.
Energetikus tradiciškai sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, kuris akcentavo, kad energetikų profesija kupina iššūkių: reikia ne tik užtikrinti energetinę nepriklausomybę, bet ir žengti koja kojon su technologijomis ir naujovėmis. „Savo darbu mūsų miestui suteikiate Lietuvos energetikos sostinės vardą“, – sveikinimo kalboje sakė meras. Bendrovės darbuotojus taip pat sveikino Energetikos ministerijos ministro patarėjas Alvydas Sakavičius.
Nė viena didesnė „Ignitis gamyba“ šventė neapsieina be energetikos veteranų. Šį kartą apie Lietuvos energetikos sistemos pasiekimus kalbėjo Elektrėnų garbės pilietis Viktoras Mekas, kuris taip pat priminė simbolišką faktą – kovą „Lietuvos garbės“ nominantu tapęs „Ignitis gamyba“ darbuotojas Raimundas Alimas yra vieno iš energetikos veteranų sūnus.
Apdovanoti mentoriai
Atskiras dėmesys renginyje skirtas kolegoms, kurie dalijasi patirtimi ir augina kitus. Pernai startavusi mentorystės programa siekia dalintis žiniomis, ugdyti talentus ir stiprinti vidinę organizacijos kultūrą. Programa apėmė dvi kryptis – inžinerinę ir lyderystės, o rudenį planuojama ją tęsti.
Mentorių apdovanojimus pristatė ir sveikinimo žodį tarė Živilė Skibarkienė, „Ignitis grupės“ valdybos narė, organizacinio vystymo vadovė. Ji akcentavo mentorystės svarbą organizacijos kultūrai ir ilgalaikei sėkmei bei įteikė specialiai šiai programai sukurtus mentorių ženkliukus, kuriuos nuo šiol galės nešioti programos dalyviai.
„Ignitis gamyba“ mentoriai: Vytautas Rakauskas, Paulius Miliauskas, Vidmantas Voveris, Gintautas Gudelis, Julius Janušaitis, Darius Meškaitis, Rolandas Ryliškis, Asta Sungailienė, Agnė Neščiokienė, Vilma Andziulė ir Arūnas Barauskas.
Išskirtinė garso instaliacija
Renginio dalyviai buvo pakviesti į netradicinę patirtį – garso menininko, LMTA doktoranto Mato Samulionio pristatytą garso instaliaciją „Energija sveikina energetikus“.
Instaliacija tapo kūrybišku ir prasmingu akcentu, leidusiu nauju kampu pažvelgti į energijos ir žmogaus santykį, keliaujant per Lietuvos energetikos istoriją – nuo pirmosios lemputės Rietave iki šiandienos saulės ir vėjo parkų.
Be to, instaliacija mums priminė, kokia svarbi drąsa atrasti ir keistis, nes tai yra ta į priekį varanti jėga.
Metų darbuotojų apdovanojimai
Prasidėjus apdovanojimų daliai, į sceną buvo pakviestas šių metų statulėlių autorius Eugenijus Bagdonavičius.
Kartą Asta Sungailienė, bendraudama su darbuotojais jo dirbtuvėse, pamatė vieną iš kūrinių ir liko juo sužavėta – būtent ši statulėlė tapo įkvėpimu Metų darbuotojų apdovanojimams. Kiekvienas joje įžvelgia skirtingus „Ignitis gamyba“ valdomų energetikos objektų simbolius. Šventėje išdalinta 10 statulėlių, pagerbiant geriausius metų darbuotojus ir kitus nominantus.
1. Technologijų departamento METŲ DARBUOTOJAS – Edmundas Kaušas.
Nominaciją įteikė Edita Jakubauskienė, DSS skyriaus vadovė.
2. Techninės priežiūros departamento METŲ DARBUOTOJA – Irma Jančiukienė.
Nominaciją įteikė Dainius Puidokas, Techninės priežiūros departamento vadovas.
3. Elektrėnų eksploatacijos departamento METŲ DARBUOTOJAS – Viktoras Fiodorovas. Nominaciją įteikė Darius Kucinas, Gamybos tarnybos vadovas.
4. Hidroelektrinių eksploatavimo departamento ir Elektrinių valdymo centro METŲ DARBUOTOJAS – Erikas Martinaitis
Nominaciją įteikė Raimondas Minkevičius, Hidroelektrinių eksploatacijos departamento vadovas.
5. Veiklos palaikymo komandų METŲ DARBUOTOJA – Alia Kutko.
Nominaciją įteikė Vytautas Rakauskas, Verslo saugos skyriaus vadovas.
6. METŲ UGDYTOJAS – Marius Pulauskas.
Nominaciją įteikė Valentas Nevieras, „Ignitis grupė“ Tvarumo vadovas.
7. METŲ LYDERIS – Kęstutis Mončys.
Nominaciją įteikė Ieva Vozbutaitė-Bieliauskė, „Ignitis grupė“ Komunikacijos vadovė.
8. METŲ PAGALBOS RANKA – Vytenis Tomkus.
Nominaciją įteikė Vitalija Laginauskaitė, „Ignitis grupė“ Gamybos teisės vadovė.
9. METŲ ATSAKOMYBĖ – Žilvinas Petrauskas.
Nominaciją įteikė Kšištofas Bužinskis, „Ignitis grupė“ Verslo atsparumo vadovas.
10. SVAJONIŲ KOMANDA – Chemijos komanda
Nominaciją įteikė Asta Sungailienė, „Ignitis gamyba“ vadovė.
Kiekvienas nominaciją teikęs asmuo kolegoms negailėjo gerų žodžių. Jautėsi pakili pasididžiavimo, palaikymo ir vienybės atmosfera.
Pagal „Ignitis gamyba“ informaciją parengė Virginija Jacinavičiūtė