Elektrėnų bendrija „Bočiai“ Vilniaus miesto savivaldybėje

Elektrėnų bendrija „Bočiai“ Vilniaus miesto savivaldybėje

2026 m. balandžio 24 d., vykdydama Kultūros rėmimo projektą, Elektrėnų bendrija „Bočiai“ su ansambliu „Dubija“ dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybėje organizuotame Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS „Bočiai“) renginyje „Pagyvenusių žmonių veiklos iššūkiai“.
Į susirinkimą buvo pakviesti Lietuvos regionų bočių pirmininkai, svečiai iš vyriausybės, savivaldybės ir meno kolektyvai: Panevėžio, Klaipėdos, Vilniaus (Antakalnio ir Lazdynų skyriai), Švenčionių, Varėnos ir Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“.

Kadangi keletą metų teko dalyvauti įvairiose Lietuvos regionų šventėse, buvo įdomu vėl susitikti su regionų pirmininkais, pasidalinti veiklos patyrimu, susipažinti su ateities planais ir kt.
Greta išvykų su koncertine programa į kitus regionus, kiekvienais metais ir pas mus pravedamos pavasario ir rudens regioninės šventės, kuriose dalyvauja įvairių regionų meno kolektyvai.
Praeitais metais, per pavasario regioninę šventę, buvo atvykę Vilkaviškio, Kauno, Trakų, Ukmergės KC (Veprių skyr.), Jonavos meno ­kolektyvai.
Gegužės 22 d. bibliotekos konferencijų salėje vyks bočių bendrijos Pavasario regioninė šventė „Žydėk gėle, skambėk daina“, skirta Motinos ir Tėvo dienai paminėti. Koncerte dalyvaus meno kolektyvai: Simno, Ukmergės klubas „Viltis“, Vilniaus (Šeškinės skyr.) ir mūsų bendrijos ansamblis „Dubija“.
Toks bendravimas su kitais kolektyvais padeda tobulėti meno srityje, plėsti akiratį, leidžia lengviau integruotis į visuomenę.
Pasiklausę įvairių dainų, pilni gerų įspūdžių, gavę daug gerų emocijų, su gera nuotaika grįžome namo.

Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Elektrėnų bendrija „Bočiai“ Vilniaus miesto savivaldybėje
Sumanieji kaimai regionuose – galimybė, kuria privalome pasinaudoti
Energija, kuri vienija: pagerbti „Ignitis gamyba“ metų darbuotojai
Kasdieniai darbai ir lūkesčiai: kuo gyvena Beižionių kraštas

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Meno šventė „Šokoladinis Mocartas Lietuvoje“ pristato du renginius Elektrėnų savivaldybėje.
Festivalis ARS NOVA gegužės 1-31 d.
Pavasario šventė Vytenio parke
Elektrėniškiai – čempionato nugalėtojai

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44