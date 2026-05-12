Elektrėnų bendrija „Bočiai“ Vilniaus miesto savivaldybėje

2026 m. balandžio 24 d., vykdydama Kultūros rėmimo projektą, Elektrėnų bendrija „Bočiai“ su ansambliu „Dubija“ dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybėje organizuotame Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS „Bočiai“) renginyje „Pagyvenusių žmonių veiklos iššūkiai“.
Į susirinkimą buvo pakviesti Lietuvos regionų bočių pirmininkai, svečiai iš vyriausybės, savivaldybės ir meno kolektyvai: Panevėžio, Klaipėdos, Vilniaus (Antakalnio ir Lazdynų skyriai), Švenčionių, Varėnos ir Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ansamblis „Dubija“.
Kadangi keletą metų teko dalyvauti įvairiose Lietuvos regionų šventėse, buvo įdomu vėl susitikti su regionų pirmininkais, pasidalinti veiklos patyrimu, susipažinti su ateities planais ir kt.
Greta išvykų su koncertine programa į kitus regionus, kiekvienais metais ir pas mus pravedamos pavasario ir rudens regioninės šventės, kuriose dalyvauja įvairių regionų meno kolektyvai.
Praeitais metais, per pavasario regioninę šventę, buvo atvykę Vilkaviškio, Kauno, Trakų, Ukmergės KC (Veprių skyr.), Jonavos meno kolektyvai.
Gegužės 22 d. bibliotekos konferencijų salėje vyks bočių bendrijos Pavasario regioninė šventė „Žydėk gėle, skambėk daina“, skirta Motinos ir Tėvo dienai paminėti. Koncerte dalyvaus meno kolektyvai: Simno, Ukmergės klubas „Viltis“, Vilniaus (Šeškinės skyr.) ir mūsų bendrijos ansamblis „Dubija“.
Toks bendravimas su kitais kolektyvais padeda tobulėti meno srityje, plėsti akiratį, leidžia lengviau integruotis į visuomenę.
Pasiklausę įvairių dainų, pilni gerų įspūdžių, gavę daug gerų emocijų, su gera nuotaika grįžome namo.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė