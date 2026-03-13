Šokis kaip bendruomenės pulsas, poezija ir energija viename

Vasario 27 dieną Vievio kul­tūros centras tapo vieta, kur muzika, šviesos ir širdžių ritmas susiliejo į vieną didelį stebuklą. „Šitam dideliam būry“ nebuvo tik šokių vakaras – tai buvo vakaras, kai kiekvienas galėjo jausti bendrystę, šilumą ir tikrą džiaugsmą būti kartu. 
Įžengusius į salę pasitiko šviesos žaismas, muzikos pulsas ir žmonių šypsenos, kurios skleidė šilumą. Žiūrovai jau jautė, kad čia bus kažkas ypatingo – kiekvienas žingsnis, sukimas ir me­lodija jungė visus į vieną ritmą. 
Vakaro širdis priklausė „Vievio Lin“ – linijiniams šokiams skirtai grupei, kurioje šoka tik moterys. Jų pasirodymas – vienodai sujungti žingsniai, harmoningai judančios rankos, kūno sukimasis – visa tai sukūrė nepaprastą linijų ir judesių poeziją. Kiekviena šokėja, nors judėjo pagal tą patį ritmą, spindėjo savo individualia energija. Rankos sklandžiai slydo per erdvę, tarsi jungė linijas į bendrą šokį. Posūkiai buvo tikslingi, bet kartu gyvi – kiekvienas sukimas rodė moterišką jėgą, draugystę ir vienybę.
Publika plojo ne tik už techniką, bet ir už emociją, kuri sklido nuo scenos. Kiekvienas žingsnis, kiekvienas apsisukimas buvo jausmų akimirka, kurią galėjai pajusti ne tik akimis, bet ir širdimi. „Vievio Lin“ linijinių šokių pasirodymas tapo vakaro simboliu: šokis kaip bendruomenės pulsas, poezija ir energija viename. 
„Vievio TAU Lin“ šokė­jų­ ju­desiai buvo stiprūs, išraiškingi ir kupini patirties. Kiekvienas žingsnis tarsi pasakojo istoriją: apie gyvenimo išmintį, draugystę ir nuoširdumą. Žiūrovai stebėjo su susižavėjimu, matydami, kaip kiekviena šokėja perteikia emocijas be žodžių, tik per judesį. Salėje tvyrojo jausmas, tarsi laikas trumpam sustojo.
Tada ant scenos žengė jaunimo grupė „Šokas“. Greiti žingsniai, smagūs sukimosi momentai ir juokas skriejo per salę. Jie kvietė visus atsipalaiduoti, šypsotis ir įsijungti į ritmą. Šio pasirodymo metu akivaizdu buvo – šokis gali būti drąsus, linksmas ir kartu vienijantis. Žiūrovai net prilipo prie scenos krašto, dalinosi šypsenomis ir plojo kartu su jaunimu.
Labiausiai buvo įvertinta grupės „Šokas“ jaunoji choreografė, kuri ne tik pati šoka, bet ir kuria šokius savo grupei –tai Vievio perliukas Diana Kondrašova.
Renginyje dalyvavo ir svečiai iš Trakų – linijinių šokių grupė „Nendrės“. Jų šokiai buvo ne tik judesys, tai buvo emocija, draugystė, bendrystė, kurią galima pajusti, ­dalintis ir prisiminti visą gyveni­mą.
Viso vakaro metu salė kvėpavo kartu su šokėjais. Muzika, šviesos, žiūrovų šypsenos, spontaniški aplodismentai – viskas kūrė gyvą, jausmingą bendrystę. Žiūrovai ne tik stebėjo – jie dalyvavo, jautė ritmą, dalinosi emocija.
„Šitam dideliam būry“ vakaras buvo ne tik šokis. Tai buvo bendruomenė, jausmai, džiaugsmas ir stebuklas, kurio metu ­jauti, kaip šokis jungia žmones, jauti, kad esi svarbus, reikalingas ir ­mylimas.

Irina Kazlauskienė

