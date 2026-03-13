„Šitam dideliam būry“ skambėjo chorinė muzika

Kasmet Vievio kultūros centras kviečia į mėgėjų meno kolektyvų koncertų ciklą „Šitam dideliam būry“. Įvairius žanrus per meninę saviraišką puo­selėjantys vieviečiai surengia ataskaitinius koncertus – atlieka parengtą programą, pasakoja apie per metus nuveiktus kūry­bi­nius darbus, koncertinę veiklą.
Vasario 20 d. Vievio kultūros centre skambėjo chorinė muzika – koncertavo kamerinis choras „Con moto“ bei vyrų ir moterų ansamb­liai (vadovė Audronė Stepankevi­­čiū­tė), moterų choras „Vieva“, senjorių choras „Sesės dainoje“, Neįga­liųjų ansamblis „Jievaras“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė); kolektyvams akompanavo Eglė Vosyliūtė. Skambėjo M.K.Čiurlionio, B. Gorbulskio, A. Raudonikio, K. Bubnelio, kitų lietuvių kompozitorių originalūs kūriniai, harmonizuo­tos lietuvių liaudies, estų liaudies dainos. Ypač šiltai publika sveikino mums itin artimas dainas – Elektrėnų himnu tapusią Eduardo Balsio ir Elektrėnų savivaldybės Garbės piliečio Stasio Žlibino dainą „Elektrėnų žiburiai“, kurią mišriam chorui aranžavo kitas Elektrėnų savivaldybės Garbės pilietis Dainius Pulauskas, bei iš Vievio kilusio Jaroslavo Cechanovičiaus dainą „Vievio ievos“ (Alberto Antanavičiaus eilės), kurią kompozitorius prieš trejetą metų specialiai sukūrė ir padovanojo Vievio kultūros centro kolektyvams ir kuri šio koncerto metu Vievyje skambėjo pirmą kartą.
Chorų nariai bei vadovės kviečia į kolektyvus naujus narius. Juk gyvenimo dalimi tapęs dainavimas teikia saviraiškos bei kūrybinės bendrystės džiaugsmą, kurio kupinos ir repeticijos, ir kartu leidžiamas laisvalaikis, ir koncertinės kelionės!

Kamerinio choro „Con moto“ vadovė
Audronė Stepankevičiūtė

Liudmilos Felčinskajos nuotr.

