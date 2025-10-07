„CON MOTO“ TIESIA ČIURLIONIO DAINŲ TILTĄ

Po koncerto Helsinkyje su ambasadoriumi Suomijoje E. Raudonikiu

 

Besibaigiant vasarai choras „Con moto“, įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrė­nų savivaldybės finansuojamą projektą „Čiurlionio dainų tiltas“, surengė ypatingą koncertinį turą. Parengęs M. K. Čiurlionio chorinės kūrybos programą choras koncertavo Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Daugiau kaip pusmetį choristai mokėsi M.K. Čiurlionio harmonizuotų lietuvių liaudies dainų ir originalių kūrinių.
„Tai – ypatinga patirtis. Choristams buvo be galo įdomu pažinti Čiurlionio chorinę kūrybą iš arčiau – ne tik klausantis koncertų, bet ir patiems atliekant. Be abejo, keletą Čiurlionio kūrinių esame dainavę ir anksčiau, tačiau dabar ruošėme nemažą programą“, – sako choro vadovė Audronė Stepankevičiūtė.
„Vargu ar rasime Lietuvoje­ mėgėjų chorą, kuris per penkias išvykos dienas surengė šešis koncertus trijose šalyse“, – didžiuojasi choro prezidentas Gintaras Karpičius. M. K. Čiurlionio dainos skambėjo Bauskėje ir Iecavoje (Latvija), Pernu ir Tori (Estija), Helsinkyje ir Sipoo (Suomija). Bauskės kultūros centro choras „Mežotne“, Sindi kultūros centro mišrus choras ir Helsinkio Brage asociacijos choras „Idun“ – ne tik mūsų partneriai šiame projekte, bet ir seni bičiuliai, su koncertais lankęsi Lietuvoje, dalyvavę ar planuojantys dalyvauti tradiciniame Vievyje vykstančiame festivalyje „Mūsų dainose“. Projektui „Čiurlionio dainų tiltas“ šie chorai taip pat parengė M.K. Čiurlionio dainas, kurias koncertų metu atliko kartu su „Con moto“. Be to, kiekvienas choras paruošė ir keletą savo šalies kompozitorių – Čiur­lionio amžininkų – dainų: galėjome palyginti to paties laikotarpio įvai­rių šalių autorių chorinę kūrybą.

Ekskursija po Helsinkį

 

„Buvo be galo įdomu ne tik klausytis jūsų tautos Genijaus chorinių kūrinių, matyti jo tapybos darbus projekcijose, bet ir išgirsti apie Čiurlionį – jo asmeninį gyvenimą, kūrybos kelią. Puiki idėja pateikti šią patraukliai parengtą informacinę medžiagą koncerto metu“, – įspūdžiais dalinosi Pernu Raekula Senosios mokyklos bendruomenės centro (Raeküla Vanakooli keskus) vadovė Piia Karro-Selg.
„Neturiu žodžių išreikšti mūsų dėkingumo ir džiaugsmo už nuostabius koncertus Tori ir Raeküla. Idėja pristatyti garsųjį Didįjį Čiurlionį skirtingose ​​šalyse buvo išties puiki“, – laiške rašo Sindi choro vadovė Kristel Reinsalu.
„Labai džiaugiuosi sėkmingu jūsų koncertiniu turu. Džiaugiamės ir esame pagerbti, kad Čiurlio­nio dainų tilto stotele pasirinkote Bauskės chorą „Mežotne“. Tai buvo nuostabios dienos, kurias praleidome su choru „Con moto“. Malonių, teigiamų įspūdžių patyrėme lauk­dami jūsų, ruošdamiesi koncertams ir mokydamiesi gražių Čiurlionio ir Dārziņa dainų“, – atsiliepime rašo „Mežotne“ vadovė Marite Jonkus.
Choro „Idun“ vadovė Karin Pedersen dalijosi įspūdžiais apie prieš metus vykusį vizitą į Lietuvą: ji ir jos vyras Villy, choro „Idun“ dalyvis, išmoko nemažą lietuviškų kūrinių repertuarą ir dalyvavo 100-metį minėjusioje Lietuvos dainų šventėje – ne kaip žiūrovai, o drauge su „Con moto“ kaip atlikėjai-choristai. Šešiolika metų besitęsian­ti pažintis („Idun“ du kartus dalyvavo „Mūsų dainose“ Vievyje, „Con moto“ bendravo su „Idun“ Šiaurės–Baltijos šalių dainų šventėje Helsinkyje 2012 m.), kurios ypatingas akcentas – projektas „Čiurlionio dainų tiltas“, – kūrybinio bendradarbiavimo įrodymas.
Helsinkio asociacijos Brage salėje vykusiame koncerte lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Suomijos Respublikoje Edvilas Raudonikis, po koncerto maloniai bendravęs su „Con moto“ choristais, pasakojęs apie Helsinkyje vykstančius Čiurlionio metams skirtus renginius. Sipoo miesto Soderkula bažnyčioje koncerto klausėsi Lietuvos ambasados Suomijoje trečiasis sekretorius Žymantas Mozūraitis su šei­ma, sveikinęs choristus su prasminga projekto idėja.
Nors koncertinė veikla buvo intensyvi, radome laiko pažinčiai su miestais, kuriuose lankėmės. Partneriai mums suorganizavo puikias ekskursijas po Bauskę, Helsinkį, o Pernu gėrėjomės šio kurortinio miesto pajūriu. O kur dar ir „Mežotne“, ir Sindi, ir „Idun“ chorų surengti draugystės vakarai su nacionaliniais patiekalais, liaudies dainomis ir šokiais! Prasmingą projektą primins ir „Con moto“ bei Elektrėnų savivaldybės reprezentaciniai suvenyrai, kuriuos įteikėme šauniesiems partneriams.
Choro „Con moto“ dar laukia keletas šio projekto koncertų mūsų savivaldybėje ir gretimuose rajonuo­se. Džiaugiamės galimybe dainuoti Čiurlionį!

Choro „Con moto“ dalyviai

