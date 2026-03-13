Skaidrumo pranešimas

Objektas: Kovo 11 d. sveikinimas, užs. Nr. 26/19
Už politinės reklamos skelbimą mokantis subjektas: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Kontaktai: sekretoriatas@tsajunga.lt, adresas: J. Jasinskio g. 17, Vilnius
Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti: paskelbimo data: 2026.03.13-03.19.
Politinės reklamos skelbimo viešinimo kaina: 30,25 Eur su PVM.
Apmokėta iš: iš partijos „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ sąskaitos.
Kaip pranešti apie politinės reklamos skelbimus, kurie galbūt neatitinka reikalavimų: pranešti apie politinės reklamos skelbimus laikraštyje „Elektrėnų kronika“, kurie galbūt neatitinka reikalavimų, galite elektroniniu paštu: ekronika@gmail.com