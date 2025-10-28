ŠAŠKIŲ TURNYRAS „BEIŽIONIŲ RUDUO 2025“

Spalio 11 d. Beižionių sporto salėje įvyko vyrų, moterų ir vaikų šaškių turnyras „Beižionių ruduo 2025“.
Vaikų grupėje nugalėtojais tapo Modestas Rulevičius, Gustas Sima­navičius, Orestas Daunoravičius. Mo­terų grupėje geriausiai sekėsi ­Felei Brazinskienei, Gražinai De­gutienei, Silvijai Bielskienei, Anastasiia Romaniuk. Vyrų grupėje vyko įtempta kova tarp 14 šaškių mėgėjų. Daugiausia pergalių pasiekė Valdas Degutis, Linas Sindaravičius, Igoris Lipickis.

Turnyras vyko Beižionių ben­druomenės šaškių klubo iniciatyva. Savo lėšomis įsteigėme medalius ir paruošėme visiems dalyviams­ prizus. Pertraukėlių metu už­kan­džiavome moterų pagamintais­ py­ragėliais, sumuštiniais, sausainiais. Vyrai užkūrė krosnelę ir kazane išvirė kopūstienę su dešrelėmis.
Visų nuotaika buvo puiki, gavome nemažai adrenalino. Kitą šaškių turnyrą nutarėme surengti pavasarį.
Dėkojame organizatoriams: Valdui Degučiui, Gražinai Degutienei ir pagalbininkams: Igoriui Lipickiui, Sauliui Narkevičiui, Vidmantui ­Kuliešiui.

Beižionių bendruomenės pirmininkas
Vilmandas Palčiauskas

