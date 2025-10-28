Spalio 11 d. Beižionių sporto salėje įvyko vyrų, moterų ir vaikų šaškių turnyras „Beižionių ruduo 2025“.
Vaikų grupėje nugalėtojais tapo Modestas Rulevičius, Gustas Simanavičius, Orestas Daunoravičius. Moterų grupėje geriausiai sekėsi Felei Brazinskienei, Gražinai Degutienei, Silvijai Bielskienei, Anastasiia Romaniuk. Vyrų grupėje vyko įtempta kova tarp 14 šaškių mėgėjų. Daugiausia pergalių pasiekė Valdas Degutis, Linas Sindaravičius, Igoris Lipickis.
Turnyras vyko Beižionių bendruomenės šaškių klubo iniciatyva. Savo lėšomis įsteigėme medalius ir paruošėme visiems dalyviams prizus. Pertraukėlių metu užkandžiavome moterų pagamintais pyragėliais, sumuštiniais, sausainiais. Vyrai užkūrė krosnelę ir kazane išvirė kopūstienę su dešrelėmis.
Visų nuotaika buvo puiki, gavome nemažai adrenalino. Kitą šaškių turnyrą nutarėme surengti pavasarį.
Dėkojame organizatoriams: Valdui Degučiui, Gražinai Degutienei ir pagalbininkams: Igoriui Lipickiui, Sauliui Narkevičiui, Vidmantui Kuliešiui.
Beižionių bendruomenės pirmininkas
Vilmandas Palčiauskas