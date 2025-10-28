Renginys „Atėjome ir einame“ išliks ilgam atmintyje

Kūrybos skaitymai
„Knyga yra pasaulį girdanti išminties upė.“
Sokratas
Baigiantis vasarai Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko spalvingas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) respublikinis renginys „Atėjome ir einame“. Renginį pradėjo mokytojų duetas iš Vilniaus Birutė Gaučienė ir Inga Gučienė su daina „Lietuvai“.
Renginį organizavo ir moderavo LKRS pirmininkė Onutė Kulbokienė, jai talkino LKRS narė Nijolė Sedleckaitė. Renginyje dalyvavo apie 80 dalyvių.
Dar tik antrus metus LKRS vadovaujanti O. Kulbokienė padėkojo visiems kūrėjams, svečiams ir poezijos mylėtojams, susirinkusiems į respublikinę šventę „Mes atėjome ir einame“. Renginio pavadinimas, tapęs Sąjungos šūkiu, tai Jonavoje gyvenusio kūrėjo ir ilgamečio LKRS pirmininko Kosto Fedaravičiaus idėja. Vadovaudamas daugiau kaip tris dešimtmečius jis nuolat ragino visus kurti Lietuvai, puoselėti Vinco Kudirkos lietuvių literatūros demokratines tradicijas ir tautos papročius. Todėl šis kūrėjų būrys draugiškai keliavo per Lietuvos įvairius kampelius, aplankant Jonavą, Pasvalį, Biržus, Kelmę, Ukmergę ir kitus. O šiemet susirinkome į Elektrėnus, jauną miestą, ką tik paminėjusį 65-erių metų sukaktį. Dar džiugu, kad šioje sueigoje pristatomas naujas, dažais kvepiantis almanachas „Apglėbkime žemę širdimi ir žodžiais“. Į almanachą sudėtos širdys ir mintys 67 poetų iš visos Lietuvos. Tai tarsi kiekvieno mūsų kelias išgyvenimais, patyrimais, svajonėmis ir filosofija apie mylimą žemę. Pagaliau nesvarbu, kokios tos mintys, svarbiausia, kad jų yra, nes mes esame kūrybingi – ieškantys, jaučiantys, atrandantys, gerbiantys, matantys, laukiantys ir mylintys.
Dizainerės ir maketuotojos Loretos Pladienės, almanacho „Apglėbkime žemę širdimi ir žodžiais“ žvilgsnis:
Jūs kuriate Lietuvai, nes jos šaknys – kaimo žemėje. Sukūrėte 272 puslapių almanachą, kuriame 67 autorių eilėraščiai, o knygos pabaiga iliustruota LKRS narių tapybos, grafikos ir kitokia technika atliktais darbais. Toks knygos pateikimas leidžia susipažinti ne tik su poezija ar proza, bet ir pamatyti kūrėjų vidinį pasaulį.
Loreta pasidalino dizaino paieškų iššūkiais: sudėtinga buvo sukurti viršelį, patrauklų skaitytojui, ir kartu, kad viršelio įvaizdis atspindėtų pavadinimą. Galiausiai apsispręsta pavaizduoti moterį (deivės Žemynos simbolį), rankas padėjusią ant gaublio, o širdį, priglaustą prie jo viršuje švytinčios žvaigždės, ir ryškiai mėlyną dangų.
Paskaičiusi kūrėjų eilėraščius Loreta sakė, kad labai patiko visų kūryba, per kūrybą „įlindau“ į sielas ir pamačiau, koks gražus kuriančių LKRS narių vidus. Labai gražiai aprašyta visa žemė, augmenija, gyvūnija ir ją mylintis žmogus.
Dailininkė pati yra LNRS ir LDS narė ir į knygą sudėjo darbus, kurie įdomūs ir kokybiški. Knygoje rasite Violetos Astrauskienės, Gedimino Bytauto, Antano ir Juozo Jankauskų bei Eugenijos Strazdienės meninius darbus. Loreta džiaugėsi, kad sąjunga turi tiek daug talentų, ir visiems palinkėjo kūrybinės kloties.
„Eilėraščiai-kūdikiai“/Aldona Maksvytienė
Redaktorė A. Maksvytienė buvo viena iš pirmųjų, turėjusių galimybę susipažinti su autoriais ir jų kūriniais. Jos manymu, nieko nėra gražiau už kuriantį žmogų. Ji sakė, kad kūrėjas, dėliodamas mintis, apnuogina sielos slapčiausias kerteles, taip gimsta reikšmingi, jausmingi, prasmingi tekstai. Todėl kalbant apie tą patį tekstą, jį pateikia apvilktą kitokiais žodžiais, sukeliančiais skirtingas emocijas.
Almanache gausu įvairių temų, tai meilė gimtinei, žemei, žmogui, augalui, medžiui, kurios atskleistos jausmingai. Kūryboje paliestas ilgesys, skausmas, liūdesys, netektys, džiaugsmas. Todėl eilėraščiai – kaip kūdikiai išleidžiami į pasaulį, kad jaudintų ir virpintų širdį ir jausmus.
Redaktorė skaitė, gilinosi į kūrybą, taisė klaidas, tačiau neskirstė jų į gerus, geresnius ar geriausius. Jai artimesni pasirodė Gedimino Bytauto eilėraščiai – gilios idėjinės mintys, meninis žodis. Savitumu išsiskyrė Redos Kiselytės sentencijos, Romualdo Zabulionio proza „Ąžuolai prie Vaičiukupio“, atspindintys glaudų žmogaus ryšį su žeme.
Visiems pasisakymo pabaigoje tarė: gerai, kad kuriate, rašote, ieškote. Ir toliau būkite bendrystėje, būkite žodyje, būkite drauge.
Kartu visa Lietuva
Kūrėjus sveikino, padėkų raštus teikė ir nuoširdžius linkėjimus siuntė Seimo narys Algimantas Radvila. Jis sakė, kad Lietuvai reikia ir prozos, ir poezijos, ir kitų meno žanrų, kurių nestokoja kuriantys žmonės: rašykite, kurkite, o mes – skaitysime. Šiandien akivaizdžiai matosi, kad šiame renginyje dalyvauja visa Lietuva.
Literatūrinio žodžio skleidėjus sveikino Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, vyr. specialistė Ramutė Strebeikienė, NVO koordinatorė Eglė Butkutė-Usenko. Daug gražių, prasmingų žodžių nariams skyrė Elektrėnų viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja Jūratė Volungevičienė. LNRS pirmininkės pavaduotojas, Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ prezidentas, literatūrinio laikraščio „Gintaro gimtinė“ atsakingas redaktorius Vytautas Šiaudytis. Jis O. Kulbokienei įteikė diplomą ir medalį už aktyvią veiklą LKRS. Taip pat daug prasmingų, padrąsinančių dirbti žodžių tarė visų regionų atstovai iš Pajūrio, Vilniaus, Elektrėnų, Kėdainių, Pietryčių Lietuvos, Panevėžio, Jonavos, Šiaulių, Marijampolės, Trakų. Neatvyko tik Rokiškio regiono atstovai.
Renginio metu skambėjo dalyvių skaitoma kūryba, muzikinius kūrinius dovanojo duetas iš Vilniaus Birutė Gaučienė ir Inga Gučienė, Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“ (vad. Gražina Barzdaitienė), Elektrėnų ansamblis „Smilga“ (vad. Elena Vaicekauskienė).
Visiems kolektyvams LKRS vardu buvo įteiktos padėkos, almanachai ir suvenyrai.
O kūrybinės spaustuvės „Ridsales“ vadovė Birutė Švelnienė visiems palinkėjo leisti knygas kuo dažniau.
Tokioje jaukioje ir šiltoje, eilių ir muzikos apsuptyje prabėgo renginys „Atėjome ir einame“
O aš, LKRS vardu ir savo vardu, dėkoju Elektrėnų bibliotekos kolektyvui, Elektrėnų sveikatos draugijai „Mes esame“, laikraščių „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“ vadovams už pagalbą vedant renginį.
Onutė Kulbokienė LKRS pirmininkė