Rugsėjo 5-6 dienomis į Elektrėnus grįžta tradicinis ralis

Rugsėjo 5-6 dienomis į Elektrėnus grįžta tradicinis ralis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

„Europos pulsas“ Nr. 45
Pasirengimas netikėtumams: kodėl verta turėti planą ir 72 valandų kuprinę
Rugsėjo pirmą penktadienį Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ langai pasipuoš širdies spalva dėl vėžiu sergančių vaikų
Mielieji mokiniai, mokytojai, tėveliai

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Rugsėjo 5-6 dienomis į Elektrėnus grįžta tradicinis ralis
Kaip atrodė 10 metų „Berner Rally Elektrėnai“ trasose?
Inovatyvus brolių Špetų verslas – vakuuminiai griebtuvai ir dalys robotams
„Atėjome ir einame“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas Nr. 41
Europos pulsas nr. 40
Europos pulsas nr. 39
Europos pulsas nr. 38

Europos Pulsas

„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44
„Europos pulsas“ Nr. 43
Europos pulsas Nr. 42