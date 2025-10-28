Elektrėnai keliauja į Vilnių: unikali koliažų paroda „Elektrėnai koliažuose“ pristatyta Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete

Spalio 20-osios popietę, šviečiant rudeniškai saulei, Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto ir Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai su gera nuotaika atvyko į Vilnių, kur Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete pristatyta unikali koliažų paroda „Elektrėnai koliažuose“.
Ši paroda – tai vizualus pasakojimas apie Elektrėnų miesto ir apylinkių grožį, sukurtas rankomis iš perdirbtos medžiagos. Parodos eksponatai gimė Elektrėnų bibliotekos Menų erdvėje įgyvendinto projekto metu, vadovaujant bibliotekos dailininkei-edukatorei Rimai Čepienei.
„Kadangi gyvename nuostabios gamtos apsuptyje, mus įkvėpė sukurti darbus, įamžinančius Elektrėnų gamtovaizdį ir miesto vaizdus“, – teigia projekto dalyvės. Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto klausytojos – Ona Ašakienė Ramunė Aliukonienė, Vita Ivaškienė, Rūta Jasukaitienė, Albina Kazlauskienė, Gražina Lukaševičienė, Jūratė Morkvėnienė, Biruta Navašinskienė, Liuda Sendzikienė, Roma Tarutytė, Tetjana Truš, Jadvyga Židkienė – sukūrė nuostabius darbus, naudodamos sudėtingą koliažo techniką. Kūrybiniam procesui buvo naudojami seni žurnalai. „Juos karpėme, plėšėme smulkiais gabalėliais, klijavome ant kartono ir kruopščiai kūrėme išskirtinius Elektrėnų vaizdus. Ši technika ne tik atskleidė mūsų kūrybiškumą, bet ir leido įkvėpti antrą gyvenimą senai spaudai“, – dalijosi mintimis kūrėjos.
Paroda „Elektrėnai koliažuose“ jau spėjo pakeliauti ir kitur. Šie kūriniai buvo viena iš dovanų Elektrėnų miesto 65-ajam gimtadieniui ir Elektrėnų savivaldybės 25-mečiui paminėti ir buvo eksponuojami Lietuvos Respublikos Seime.
Parodos kelionė į Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetą Vilniuje sustiprina kultūrinę draugystę tarp regionų ir skatina vyresniojo amžiaus žmones užsiimti menine veikla.
Nadė Dilienė