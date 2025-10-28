Elektrėnai keliauja į Vilnių: unikali koliažų paroda „Elektrėnai koliažuose“ pristatyta Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete

Elektrėnai keliauja į Vilnių: unikali koliažų paroda „Elektrėnai koliažuose“ pristatyta Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete

Spalio 20-osios popietę, šviečiant rudeniškai saulei, Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto ir Elektrėnų savivaldybės viešosios­ bibliotekos atstovai su gera nuo­taika atvyko į Vilnių, kur Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete pristatyta unikali kolia­žų paroda „Elektrėnai koliažuose“.
Ši paroda – tai vizualus pasako­jimas apie Elektrėnų miesto ir apy­linkių grožį, sukurtas rankomis iš perdirbtos medžiagos. Parodos eks­ponatai gimė Elektrėnų bibliotekos Menų erdvėje įgyvendinto projekto metu, vadovaujant bibliotekos dailininkei-edukatorei Rimai Čepienei.
„Kadangi gyvename nuostabios gamtos apsuptyje, mus įkvėpė sukurti darbus, įamžinančius Elektrėnų gamtovaizdį ir miesto vaizdus“, – teigia projekto dalyvės. Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto klausytojos – Ona Ašakienė Ramunė Aliukonienė, Vita Ivaškienė, Rūta Jasukaitienė, Albina Kazlauskienė, Gražina Lukaševičienė, Jūratė Morkvėnienė, Biruta Navašinskienė, Liuda Sendzikienė, Roma Tarutytė, Tetjana Truš, Jadvyga Židkienė – sukūrė nuostabius darbus, naudodamos sudėtingą koliažo techniką. Kūrybiniam procesui buvo naudojami seni žurnalai. „Juos karpėme, plėšėme smulkiais gabalėliais, klijavome ant kartono ir kruopščiai kūrėme išskirtinius Elektrėnų vaizdus. Ši technika ne tik atskleidė mūsų kūrybiškumą, bet ir leido įkvėpti antrą gyvenimą senai spaudai“, – dalijosi mintimis kūrėjos.
Paroda „Elektrėnai koliažuo­se“ jau spėjo pakeliauti ir kitur. Šie kūriniai buvo viena iš dovanų Elektrėnų miesto 65-ajam gimtadieniui ir Elektrėnų savivaldybės 25-mečiui paminėti ir buvo eksponuo­jami Lietuvos Respublikos Seime.
Parodos kelionė į Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetą Vilniuje sustiprina kultūrinę draugystę tarp regionų ir skatina vyresniojo amžiaus žmones užsiimti ­menine veikla.

Nadė Dilienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Elektrėnai keliauja į Vilnių: unikali koliažų paroda „Elektrėnai koliažuose“ pristatyta Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete
Naujas Elektrėnų policijos vadovas Saulius Kazlauskas: „Svarbiausia – pasitikėjimas ir bendrystė“
Kelio remontas džiugina ne visus: Pakalniškių gyventojai rado trūkumų
Vilniaus apskrities neįgaliejiElektrėnuose varžėsi jau 23 kartą

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje
Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“
„Energija“ pradėjo naują Baltijos ledo ritulio čempionato sezoną
Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44