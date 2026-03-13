Renginių ciklas

„Anapus Lazdynų Pelėdos slapyvardžio: Sofija Pšibiliauskienė“, skirtas rašytojos 100-osioms mirties metinėms.
Kovo 13 d. 10.00 val. Vievio gimnazijos netradicinė pamoka bibliotekoje Skaitant Sofiją: gyvenimas iš eilučių.
Kovo 16 d. 12.00 val. Vilnos vėlimo edukacija Sofijos pelėdžiukai iš vilnos.
Kovo 17 d. 17.30 val. Editos Mildažytės knygos Pelynų medus pristatymas.
Kovo 18 d. 17.00 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniosios mokslo darbuotojos doc. dr. Gitanos Vanagaitės paskaita: Lazdynų Pelėda: klasika ar pamirštas balsas.
Paroda Šviesa tarp šešėlių: Sofijos Pšibiliauskienės šimtmetis 1926–2026
Šimtmetis – tai laiko tarpas, leidžiantis į kūrybinį palikimą pažvelgti be išankstinių nuostatų. Renginių ciklo metu leisimės į kelionę po Sofijos Pšibiliauskienės vidinį pasaulį. Kalbėsime apie jos gyvenimą Paragių dvare, sudėtingą pasirinkimą rašyti lietuviškai aristokratiškoje aplinkoje, apie skaudžias asmenines patirtis ir neįtikėtiną dvasios stiprybę, kurią ji sudėjo į savo herojų lūpas.
Tai nebus tik sausas faktų pristatymas. Tai bandymas suprasti, kaip Sofija tapo „Lazdynų Pelėda“: kodėl jos kūryboje tiek daug melancholijos, teisybės ieškojimo ir meilės paprastam žmogui.
Renginiuose fotografuojama