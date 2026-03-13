Renginių ciklas

Renginių ciklas

„Anapus Lazdynų Pelėdos slapyvardžio: Sofija Pšibiliauskienė“, skirtas rašytojos 100-osioms mirties metinėms.


Kovo 13 d. 10.00 val. Vievio gimnazijos netradicinė pamoka bibliotekoje Skaitant Sofiją: gyvenimas iš eilučių.
Kovo 16 d.  12.00 val. Vilnos vėlimo edukacija Sofijos pelėdžiukai iš vilnos.
Kovo 17 d.  17.30 val. Editos Mildažytės knygos Pelynų medus pristatymas.
Kovo 18 d. 17.00 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyresniosios mokslo darbuotojos doc. dr. Gitanos Vanagaitės paskaita: Lazdynų Pelėda: klasika ar pamirštas balsas.
Paroda Šviesa tarp šešėlių: Sofijos Pšibiliauskienės šimtmetis 1926–2026

Šimtmetis – tai laiko tarpas, leidžiantis į kūrybinį palikimą pažvelgti be išankstinių nuostatų. Renginių ciklo metu leisimės į kelionę po Sofijos Pšibiliauskienės vidinį pasaulį. Kalbėsime apie jos gyvenimą Paragių dvare, sudėtingą pasirinkimą rašyti lietuviškai aristokratiškoje aplinkoje, apie skaudžias asmenines patirtis ir neįtikėtiną dvasios stiprybę, kurią ji sudėjo į savo herojų lūpas.
Tai nebus tik sausas faktų pristatymas. Tai bandymas suprasti, kaip Sofija tapo „Lazdynų Pelėda“: kodėl jos kūryboje tiek daug melancholijos, teisybės ieškojimo ir meilės paprastam žmogui.

Renginiuose fotografuojama

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

SB „ŠVIESA“ narių susirinkimas
Orientacinės varžybos jaunimui „Pajudėkime kartu 2026“
Gydytojo psichiatro, politiko ir menininko Aurelijaus Verygos laiko kvapai
Jurbarko krašto dvarai: istorija ir legendos

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Renginių ciklas
Aiškėja didžiausio „Dinamikos“ turo detalės: užkulisiuose – garsūs šalies kūrėjai
Tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose iškovotos 8 taurės
„Reveranso“ šokėjų pergalės

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44