Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje

Pirmadienį (10-13) vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda svečiuose 2:6 nusileido Edmontono „Oil Kings“ ekipai.
Daugiau nei 4000 fanų akivaizdoje vykusiose rungtynėse lietuvis rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo komandos įvarčio, kurį 15-ą minutę įmušė Shane‘as Smithas. M. Škadauskas tapo pirmu lietuviu istorijoje, pelniusiu bent vieną rezultatyvumo balą WHL pirmenybėse. M. Škadauskas taip pat kartą atakavo vartus.
„Lethbridge Hurricanes“ (4 tšk.) Rytų konferencijoje užima 9-ą vietą tarp 11 komandų. WHL kartu su OHL ir QMJHL yra stipriausios Kanados jaunimo lygos, kasmet paruošiančios daug žaidėjų Nacionalinei ledo ritulio lygai (NHL). Šių metų NHL naujokų biržoje buvo pašaukti 33 WHL žaidėjai – tai antras rezultatas tarp visų lygų. Vien pirmajame naujokų biržos rate savo pavardes išgirdo 9 WHL ledo ritulininkai.
Sportas.lt inf