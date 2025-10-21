Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje

Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje

Pirmadienį (10-13) vienoje stipriausių Kanados jaunimo lygų (WHL) Mykolo Škadausko atstovaujama „Lethbridge Hurricanes“ komanda ­svečiuose 2:6 nusileido Edmontono „Oil Kings“ ekipai.
Daugiau nei 4000 fanų akivaizdoje vykusiose rungtynėse lietuvis rezultatyviu perdavimu prisidėjo prie pirmojo komandos įvarčio, kurį 15-ą minutę įmušė Shane‘as Smithas. M. Škadauskas tapo pirmu lietuviu istorijoje, pelniusiu bent vieną rezultatyvumo balą WHL pirmenybėse. M. Škadauskas taip pat kartą atakavo vartus.
„Lethbridge Hurricanes“ (4 tšk.) Rytų konferencijoje užima 9-ą vietą tarp 11 komandų. WHL kartu su OHL ir QMJHL yra stipriausios Kanados jaunimo lygos, kasmet paruošiančios daug žaidėjų Nacionalinei ledo ­ritulio lygai (NHL). Šių metų NHL naujokų biržoje buvo pašaukti 33 WHL žaidėjai – tai antras rezultatas tarp visų lygų. Vien pirmajame naujokų biržos rate savo pavardes išgirdo 9 WHL ledo ritulininkai.

Sportas.lt inf

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Prasminga paroda
Kaip gauti būsto paskolą turint verslo liudijimą
Nemokama reabilitacija su siuntimu Kaune: kaip gauti?
APVA parama saulės elektrinėms 2025 m.: kas gali gauti ir kaip kreiptis?

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Mykolas Škadauskas tapo pirmu lietuviu, pasižymėjusiu WHL lygoje
Istorinė Lietuvos RS„Feva“ komandos pergalė Europoje „Garda 2025“
„Energija“ pradėjo naują Baltijos ledo ritulio čempionato sezoną
Darius Kasparaitis: visuomet sakiau, kad Elektrėnai yra ledo ritulio sostinė

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44