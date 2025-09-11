Poetiškai muzikalus vasaros skaityklos uždarymas

Mindaugas Ancevičius, Aivaras Veiknys ir Rimvydas Stankevičius sukūrė poezijos šventę

 

Įsivaizduokite, kad sėdite ant suolelio, kėdės ar sėdmaišio, mąsliai žvelgiate į tolyje pro švendrus banguojančias marias, pučia žvarbokas vėjas, jūsų šiek tiek sužvarbusius pečius gobia vilnonė skraistė, virš galvos tvenkiasi pilki rudenį pranašaujantys debesys, pro kuriuos kartais vis dar nedrąsiai nusišypso saulė, o ausyse skamba tokie žodžiai: „kokios kintančios formos: kas vakar tik skleidėsi – vysta: vos žiedadulkių spėjau įkvėpti, o vasara ši jau voratinkliuos spurda be teisės ištrūkti; vaikystė – atspindys atspindžių – vis mažiau į mane panaši“. Tai ištrauka iš poeto Aivaro Veiknio eilėraščio „Giesmė, atleidžianti tėvui“, kurį šis rugpjūčio 22 dienos vakarą perskaitė Vaikų pasaulyje.

Žvarbokas vėjas nesusilpnino klausytojų nusiteikimo pasisemti poezijos

 

Kas gi iš tiesų vyko tą vakarą? Ogi Elektrėnų viešosios bibliotekos organizuotos ir beveik du mėnesius trukusios Vasaros skaityklos uždarymo renginys. Be Aivaro Veiknio savo kūrybą taip pat skaitė visų be galo mylimas, jau daug metų Vilniuje gyvenantis, tačiau savo krašto nepamirštantis poetas Rimvydas Stankevičius bei teatro ir televizijos aktorius, dainų autorius ir atlikėjas Mindaugas Ancevičius. Pastarasis renginio metu atviravo, kad jam labai gera būti šalia geriausių savo bičiulių, taip pat šypsodamasis prasitarė, kad nors Elektrėnai dar labai jaunas miestas, neturintis savo senamiesčio, bet čia gyvenantys žmonės jam atrodo labai šilti ir draugiški.
Beje, kalbant apie miestą ir jo gyventojus, tai labai simboliška, kad du talentingi miesto poetai, kuriuos kartu dažnai galima išvysti kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, bet ne čia, Elektrėnuose draugėn susibūrė būtent tada, kada tam labiausiai tinkama proga: Elektrėnų 65 metų jubiliejaus proga. Puiki dovana, puikus poezijos ir muzikos vakaras.
Vakaro pabaigoje M. Ancevičius atliko V.Kernagio dainą „Baltas paukštis“, jam pritarė ne tik poetai, bet ir gausiai susirinkę žmonės. Buvo taip gera ir jauku, kad net antys, mariose lenktyniavusios su keliomis valtimis, trumpam stabtelėjo pasiklausyti širdį glostančių žodžių ir muzikos garsų.

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

