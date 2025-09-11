Komanda „Dragon Super Life“ išmėgino naujo formato valtis Visagino regatoje

Rugpjūčio 16 d., Visagine vyko įspūdinga drakonų laivų regata, į kurią susirinko sporto entuziastai iš įvairių Lietuvos miestų bei kaimyninės Latvijos. Tarp dalyvių pasirodė ir Elektrėnų savivaldybei, Vievio miestui atstovaujanti komanda „Dragon Super Life“, kuri pirmą kartą išmėgino dar nebandytas, mažesnio formato 10 vietų drakonų valtis.
Elektrėnų sportininkai į varžybas vyko su dviem komandomis, startavusiomis MIX pogrupyje. Jame iš viso varžėsi net 14 komandų, tad konkurencija buvo išties didelė. Nors pagrindiniuose plaukimuose iškovoti prizinių vietų nepavyko, „Dragon Super Life“ nariai nusivylimo nejautė – regata suteikė naujų įgūdžių, patirties ir sportinio azarto.
Įdomiausia regatos dalis – kova dėl Seimo nario Jevgenijaus Šuklino taurės. Dalyviams reikėjo įveikti 1 kilometro distanciją. Būtent šioje rungtyje komanda pademonstravo užsispyrimą ir ištvermę – finiše jie užėmė garbingą 2-ąją vietą.
„Tai mums buvo nauja, bet labai vertinga patirtis. Mažesnės valtys reikalauja daugiau susiklausymo, o distancijos kova įkvėpė pasitempti. Į Elektrėnus grįžtame su gera nuotaika ir motyvacija toliau treniruotis“, – dalijosi įspūdžiais komandos nariai.
Visagino regata parodė, kad drakonų valčių sportas Lietuvoje sparčiai populiarėja, o tokie renginiai tampa puikia proga ne tik pasivaržyti, bet ir sustiprinti komandų bendrystę.
„Dragon Super Life“ inf.